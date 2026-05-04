Colombia

Qué pasará con el precio del dólar en Colombia durante mayo de 2026: por qué podría subir a $4.000 a finales de mes

La cotización de la divisa se mantendrá presionada debido a la inestabilidad de la economía global y a la preferencia de los inversionistas por activos refugio ante la incertidumbre en los mercados de comercio y energía, según dijeron expertos

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El dólar en Colombia se mantiene cerca de la línea de los $3.600 - crédito Dado Ruvic/Reuters
El dólar en Colombia se mantiene cerca de la línea de los $3.600 - crédito Dado Ruvic/Reuters

El dólar en Colombia cerró en promedio de $3.638,13 el 30 de abril (el 1 de mayo fue festivo y no hubo movimientos en el mercado). Este refleja la tensión del mercado cambiario y la volatilidad de la divisa en el país. La cifra representa un incremento respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.621,86, después de una jornada con mínimos de $3.615 y máximos de $3.656,50, en la que se negociaron $1.274 millones en 1.633 transacciones.

Al escenario se suma la decisión de la Reserva Federal (FED) de mantener las tasas de interés (rango entre 3.50% y3.75%) y la decisión clave del Banco de la República de mantener también inalterado el tipo de intervención (11,25%), elementos que, según analistas, continúan alimentando la incertidumbre tanto en el ámbito local como internacional.

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Asimismo, factores como la evolución de los precios internacionales del petróleo, los procesos electorales nacionales y la coyuntura geopolítica mundial inciden de manera directa en el comportamiento de la moneda estadounidense y en las expectativas de analistas frente a mayo de 2026.

Impacto internacional y geopolítico en el mercado cambiario

Las tensiones internacionales y la postura de la FED condicionan de forma notable la situación del dólar en Colombia de cara a las próximas semanas. Así lo confirmó el director de negocios de Global66, Rodrigo Lama, que sostiene que la incertidumbre predominante tiene un origen geopolítico, ante conflictos como el cierre del Estrecho de Ormuz y la falta de avances en negociaciones energéticas.

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mano cambia dólares con cambista
Al cierre de la jornada del 3 de mayo de 2026, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.607,50, mientras que el de venta se ubicaba en $3.698,75- crédito Juan Carlos Guzmán/Andina

Según el experto, mientras el precio del petróleo se mantenga elevado (por encima de los USD100) y persistan presiones inflacionarias, existe la posibilidad de que el dólar continúe fortaleciéndose en la región durante el corto plazo. El ejecutivo advirtió que el comunicado posterior de la FED será determinante para la dirección del tipo de cambio, las tasas de interés y la confianza de los inversionistas en mercados emergentes en las próximas semanas.

Describió que, ante la decisión de la FED de mantener la tasa y asumir un enfoque optimista sobre la inflación, junto a señales positivas en el ámbito energético, el peso colombiano podría apreciarse y el tipo de cambio bajar hacia un rango de $3.500 a $3.540.

Por su parte, el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, coincide en que la incertidumbre internacional y las tensiones en Oriente Medio elevan los costos logísticos y energéticos globales. Vieira destacó que esto induce a los mercados a redirigir inversiones hacia sectores considerados más seguros, como energía y defensa, lo que fortalece la demanda de dólares.

Factores internos y contexto político en la evolución del dólar

El contexto doméstico agrega capas de complejidad al comportamiento del dólar en Colombia. Un análisis de Credicorp Capital identifica cuatro factores determinantes en la apreciación del peso colombiano:

  • Incremento de las tasas de interés del Banco de la República.
  • Alza persistente de los precios internacionales del petróleo.
  • Cambios regulatorios en las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
  • Expectativas en torno a las elecciones presidenciales.
Las decisiones de la FED son claves para los mercados internacionales - crédito Sarah Silbiger/Reuters
Las decisiones de la FED son claves para los mercados internacionales - crédito Sarah Silbiger/Reuters

Recordó la entidad que el Banco de la República implementó aumentos sustanciales en la tasa de interés, como respuesta a la inflación y al alza del salario mínimo, lo que amplió la diferencia con las tasas estadounidenses. Esto incentivó un mayor flujo de inversiones hacia la deuda local, lo que benefició la apreciación del peso por estrategias de carry trade en mercados emergentes.

Asimismo, resaltó que la entrada en vigor de la regulación que limita la inversión de las AFP en activos internacionales a 35% de los fondos administrados durante los próximos tres años podría reducir la demanda estructural de dólares en el país. Además, el contexto político influye por la confrontación entre el Gobierno y el Banco de la República y por la estrategia de campaña de los principales aspirantes presidenciales: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

A nivel político, la compañía señala que “la perspectiva electoral introduce un elemento binario: el resultado de las elecciones marcaría el rumbo inmediato del tipo de cambio”. Recordó el precedente de 2022, cuando el dólar pasó de $3.800 a cerca de $5.200 luego de la segunda vuelta electoral en la que ganó Gustavo Petro y la toma de posesión del nuevo gobierno, se cita como ejemplo del alto grado de sensibilidad del mercado cambiario ante la incertidumbre institucional.

Escenarios y proyecciones del dólar en Colombia

De cara a las próximas semanas, expertos proyectan escenarios alternativos sujetos a la evolución política nacional e internacional. Para Rodrigo Lama, de Global66, el comportamiento futuro del tipo de cambio dependerá tanto de las decisiones de la FED como del efecto de los precios internacionales del petróleo y las señales de paz interna.

Según él, en escenarios favorables, el dólar podría ubicarse entre $3.500 y $3.540. Si, por el contrario, el ambiente resulta menos positivo o se eleva la percepción de riesgo, el tipo de cambio podría avanzar hacia rangos de $3.650 a $3.750, lo que se traduce en mayor volatilidad para el peso colombiano.

Una victoria de Iván Cepeda en las elecciones del 31 de mayo llevaría al dólar en Colombia por encima de los $4.000 - crédito Infobae Colombia
Una victoria de Iván Cepeda en las elecciones del 31 de mayo llevaría al dólar en Colombia por encima de los $4.000 - crédito Infobae Colombia

Desde la perspectiva de Juan Pablo Vieira, la cotización del dólar en Colombia continuará bajo presión mientras la economía global permanezca inestable y los inversionistas busquen activos refugio frente a la incertidumbre del comercio y la energía. Prevé que este contexto seguirá encareciendo las exportaciones estadounidenses y afectando la competitividad regional.

El informe de Credicorp Capital otorga especial relevancia al desenlace electoral. Plantea un escenario binario:

  • Una victoria de un candidato percibido como pro-inversión supondría una apreciación del peso y podría reducir el tipo de cambio entre 250 y 350 pesos, sostenida por la confianza en políticas fiscales ortodoxas y menor incertidumbre regulatoria.
  • Por el contrario, un triunfo de la izquierda —con Cepeda al frente— podría detonar una respuesta brusca, con el dólar buscando niveles superiores a $4.000 o incluso $4.100.

Credicorp Capital advierte que, si bien no es seguro que se repitan los máximos de 2022, el antecedente y el posicionamiento actual de los inversionistas anticipan movimientos intensos del tipo de cambio después de los comicios. La extensión y sostenibilidad de estos cambios dependerán de las decisiones del nuevo gobierno respecto al manejo fiscal, la inversión privada y el respeto a la independencia de instituciones económicas clave.

A medio plazo, según la misma, el escenario base contempla la persistencia del modelo económico actual, dada la fragmentación del Congreso y los altos requisitos para reformas profundas. No obstante, enfatizó en que la conformación del gabinete presidencial, la política hacia los contratos estatales y el sector petrolero, y la relación con el Banco de la República influirán de forma decisiva en la evolución del peso colombiano.

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