Hallan sin vida a la comandante de la Policía de Providencia tras denunciar acoso laboral

El hallazgo sin vida de la subteniente Jennifer Marciales en Providencia genera conmoción en la Policía y la comunidad local - crédito Ilustración Jesús Áviles/Infobae Colombia.

La comunidad de Providencia fue informada del hallazgo sin vida de la subteniente Jennifer Alexandra Marciales Londoño, comandante de la estación de Policía de la isla, la tarde del sábado 2 de mayo de 2026.

El cuerpo de la oficial fue encontrado en su lugar de residencia, ubicado dentro del mismo complejo policial donde cumplía sus funciones. Según confirmó la Policía Nacional, la primera hipótesis divulgada fue la de una posible autolesión; no obstante, familiares y allegados rechazaron esta versión y exigieron una investigación exhaustiva.

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La Fiscalía General de la Nación asumió las indagaciones, mientras que la Policía emitió un comunicado en el que aseguró que garantizará la transparencia y el rigor del proceso.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de labor en este difícil momento”, manifestó la institución en el pronunciamiento difundido a medios y redes sociales.

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Rechazo a la hipótesis de suicidio y denuncias previas

La versión inicial sobre un posible suicidio se vio rápidamente cuestionada por la familia de Jennifer Alexandra Marciales Londoño. Su hermana, Leidy Marciales, publicó un mensaje en sus redes sociales:

“Mi hermana no se suicidó, estaba siendo acosada. Ellos mismos me la mataron. Dios, hazle justicia a mi hermana; ella acaba de volver de Barranquilla, de donde es originaria, y estaba muy feliz porque iba a ser tía. ¿Cómo haría eso en la misma estación y no van a escuchar? Sus mandos sabían de la situación”.

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La primera versión oficial sugiere autolesión, pero la familia de la oficial rechaza el suicidio y exige esclarecer el caso - crédito Facebook

De acuerdo con las declaraciones, la subteniente había advertido a sus allegados sobre situaciones de presunto acoso laboral. Antes de su muerte, Marciales Londoño reportó en varias ocasiones, a través de canales institucionales, episodios de hostigamiento e insultos que, según la familia, involucraban a un superior.

La oficial había solicitado a sus más cercanos que, si algo le ocurría, hablaran con un patrullero que tenía conocimiento de las pruebas y denuncias presentadas.

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Impacto en la comunidad y en la institución

El fallecimiento de Jennifer Alexandra Marciales Londoño generó consternación en la Policía y los habitantes de Providencia. Compañeros y conocidos la describen como una oficial comprometida y con buena relación con el equipo de trabajo.

La Policía Nacional reitera su compromiso de acompañar a la familia y colaborar con las autoridades competentes durante la investigación - crédito Policía Nacional

La reacción institucional incluyó la apertura inmediata de una investigación interna para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar la posible participación de terceros.

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De acuerdo con la versión oficial, especialistas en criminalística y personal forense adelantan los actos urgentes y la recolección de evidencia. La Policía Nacional en el Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina indicó que todas las actuaciones se desarrollan en coordinación con las autoridades competentes, con el fin de garantizar la transparencia en el procedimiento.

Familia solicita investigación como homicidio

La familia de la subteniente Jennifer Alexandra Marciales Londoño solicitó que el caso sea investigado como homicidio, tras denunciar antecedentes de acoso laboral y falta de respuestas institucionales ante las reiteradas quejas.

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La subteniente Jennifer Marciales había reportado formalmente episodios de acoso laboral a través de canales institucionales - crédito Policía Nacional

Contrataron un equipo de abogados para acompañar el proceso y anunciaron que entregarán a la Fiscalía General todos los elementos de prueba relacionados con las denuncias previas.

El anuncio de la muerte de la oficial estuvo marcado por una comunicación inicial de un capellán de la institución, que mencionó la posibilidad de un suicidio, generando molestia y rechazo entre los allegados.

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Los familiares insiste en que las autoridades evalúen todas las hipótesis, incluida la de un posible feminicidio, debido al contexto de violencia de género y las circunstancias descritas por la propia subteniente.

El caso de la muerte de Alexandra Marciales permanece bajo investigación, mientras que la Policía Nacional reiteró en su comunicado el compromiso de apoyar a los seres queridos de la oficial y de colaborar plenamente con las autoridades judiciales.

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