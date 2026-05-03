El municipio de Fonseca, La Guajira, eligió alcalde: Micher Pérez Fuentes arrasó en las elecciones atípicas

En una jornada electoral histórica, Micher Pérez Fuentes se convirtió en el candidato más votado en Fonseca, La Guajira - crédito Micher Pérez Fuentes/Facebook - Registraduría Nacional

La elección atípica para la Alcaldía de Fonseca (La Guajira), celebrada el 3 de mayo de 2026, marcó el día en la política local, al dar como resultado la victoria de Micher Pérez Fuentes, que se posicionó como el candidato con más respaldo popular en este proceso extraordinario.

Con un total de 9.725 votos, Pérez lideró el conteo final de sufragios, a pesar de las controversias que rodearon su inscripción debido a una sanción impuesta por el Concejo Nacional Electoral (CNE). Un fallo judicial permitió su participación, lo que dio pie a una jornada electoral que terminó con una importante participación ciudadana.

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Según la información oficial proporcionada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el proceso electoral en Fonseca culminó con el 100% de las mesas procesadas, registrando una participación del 51,85% de los ciudadanos habilitados para votar.

Micher Pérez Fuentes logró imponerse en las elecciones atípicas para la Alcaldía de Fonseca, con un total de 9.725 votos - crédito @Registraduria/X

De un total de 32.653 electores registrados en el municipio, 16.393 acudieron a las urnas, demostrando el interés de la comunidad en resolver la vacante en la Alcaldía, generada por circunstancias extraordinarias.

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