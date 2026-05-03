Millones de trabajadores en Colombia tienen la opción de pensionarse sin llegar a la edad exigida: así lo pueden hacer en 2026

Trabajar en el Cuerpo de Bomberos en un empleo considerado como riesgoso - crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Millones de trabajadores en Colombia aspiran a obtener la pensión de vejez, aquella prestación económica vitalicia, financiada mediante el ahorro forzoso durante la vida laboral, que garantiza un ingreso mensual al cumplir la edad de retiro y el número de semanas cotizadas o capital suficiente.

No obstante, existe una normativa específica que permite a algunos trabajadores acceder a este derecho de manera anticipada, sobre todo para los que desempeñan labores de alto riesgo. El beneficio, regulado por la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, establece condiciones diferenciadas para los que están sometidos a deterioros físicos o mentales más acelerados debido a su trabajo.

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Así las cosas, en Colombia, la pensión anticipada para trabajos de alto riesgo permite la jubilación a partir de 55 años y con un mínimo de 700 semanas cotizadas en actividades calificadas, siempre que también se cumpla con las 1.300 semanas totales exigidas por el sistema. El monto de la pensión no se reduce bajo esta modalidad especial.

La Ley 100 estableció el Sistema de Seguridad Social de Colombia - crédito Presidencia de la República

Requisitos que exige el sistema pensional

El sistema pensional colombiano exige a la mayoría de los trabajadores cumplir dos requisitos para acceder a la jubilación convencional: haber alcanzado la edad mínima —57 años para mujeres y 62 para hombres— y cotizar al menos 1.300 semanas en Colpensiones. Estos criterios constituyen el estándar para obtener la pensión de vejez.

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Sin embargo, existen excepciones para ciertos profesionales. La ley protege a quienes ejercen funciones que aceleran el deterioro físico y mental, lo que les permite retirarse antes de lo habitual y sin reducción en su prestación mensual. Esta excepción está fundamentada en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, que establecen los requisitos para acceder a la pensión especial.

Jubilación anticipada para trabajadores de alto riesgo

El Decreto 2090 de 2003 reconoce que determinados oficios, debido al riesgo inherente de sus funciones, permiten a quienes los desempeñan optar por la jubilación anticipada. La norma responde a la idea de que la mayor exposición a peligros justifica que el retiro se produzca antes, sin disminución en la pensión.

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Dentro de los trabajos incluidos se cuentan aquellos que implican estar en contacto con temperaturas extremas, radiaciones ionizantes o sustancias comprobadas como cancerígenas, así como labores de minería en socavones o subterráneos.

Además, la norma contempla actividades específicas como:

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Control del tránsito aéreo.

Extinción de incendios.

Vigilancia de personas recluidas.

Estas profesiones están formalmente reconocidas por su potencial de acelerar el desgaste de los trabajadores.

La pensión anticipada para trabajos de alto riesgo permite la jubilación a partir de 55 años - crédito Infobae Colombia

Profesiones incluidos en el beneficio de pensión especial

Quienes pueden beneficiarse de la pensión anticipada cumplen labores descritas exactamente en la normativa:

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Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos.

Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud ocupacional.

Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes.

Trabajos con exposición a sustancias comprobablemente cancerígenas.

Trabajar en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), o la entidad que haga sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes.

Trabajar en el Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios.

Trabajar en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor.

La integración a esta lista depende de la comprobación precisa del riesgo asociado a la función desempeñada.

Requisitos y reducción de edad para la pensión especial

Acceder a la pensión especial requiere cumplir con requisitos concretos. Es necesario haber llegado a los 55 años de edad, haber aportado las 1.300 semanas estipuladas por el sistema y, de ellas, al menos 700 semanas cotizadas en actividades catalogadas como de alto riesgo.

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Trabajar para el Inpe se considera un empleo de alto riesgo - crédito John Paz/Colprensa

Existe la opción de reducir aún más la edad de retiro si se superan estos mínimos. Según la Ley 100, “la edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años”.

De este modo, las personas con semanas adicionales de aportes en actividades riesgosas pueden jubilarse incluso a los 50 años, siempre que cumplan las condiciones exigidas.

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La fórmula final para el cálculo incorpora tanto la totalidad de semanas cotizadas como aquellas desempeñadas en trabajos de alto riesgo.

Cómo acceder y garantías del derecho a pensión especial

El trámite de pensión anticipada puede hacerse por medio de la plataforma digital de Colpensiones o en las sedes presenciales de la entidad. Es indispensable presentar:

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Certificados laborales que acrediten la naturaleza de las tareas.

Historial de cotizaciones al sistema.

Una garantía clave para los que desempeñan estas profesiones es que la ausencia de cotizaciones del empleador, una vez demostradas las funciones de alto riesgo, no los priva del derecho a la pensión anticipada. Esto asegura que la validez del beneficio depende esencialmente de la comprobación de la actividad y exposición al riesgo, más allá de eventuales omisiones patronales.

El marco jurídico colombiano reafirma así la protección para los trabajadores de alto riesgo, garantizando el acceso a la pensión especial cuando se cumplen las condiciones de la ley.