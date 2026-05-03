Joven denunció abuso sexual en la cárcel El Pedregal de Medellín mientras estaba en aislamiento: tres funcionarios serían los responsables

La concejala aseguró que la falta de protocolos sólidos expone la vulnerabilidad de las internas en las cárceles colombianas - crédito Claudia Carrasquilla / X

Una denuncia por abuso sexual en la cárcel El Pedregal de Medellín mantiene en alerta a la comunidad, ya que involucra a tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), acusados de agredir a una reclusa de 18 años en un área de aislamiento.

Según el reporte, los implicados habrían tratado de sobornar a la Policía para frenar la investigación, lo que motivó a la Fiscalía General de la Nación a emitir órdenes de captura. Los funcionarios enfrentan actualmente medidas de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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El caso fue expuesto por la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, que mostró su preocupación por la falta de protección para las víctimas. Aunque aclaró que los presuntos responsables ya están bajo proceso judicial, está a la espera de que se continúe trabajando por garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en Medellín.

De acuerdo con la cabildante, los acusados son dos dragoneantes y un auxiliar del Inpec, que habrían cometido la agresión en una zona restringida de la cárcel. Tras la denuncia, la Fiscalía actuó y los acusados se encuentran bajo custodia por presuntos abusos sexuales e intento de soborno.

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Las recientes denuncias en Medellín subrayan la urgencia de reforzar los controles penitenciarios - crédito Colprensa

Denuncias anteriores en El Pedregal

Esta no es la primera vez que ocurre un caso similar. En 2024, el centro penitenciario El Pedregal fue escenario de otra acusación grave: una reclusa, Andrea Valdés, de 30 años, quedó embarazada tras un abuso sexual atribuido a un guardia del Inpec, identificado como Diego Stiven Castaño Sánchez.

En el momento en el que ocurrió el ataque, la víctima se encontraba cumpliendo una condena por homicidio agravado y estaba recluida en la celda 15 de la Unidad de Tratamiento Especial. En ese caso, un juez dictó medida de aseguramiento sobre el guardia en agosto de 2025.

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La revelación de los casos evidenció carencias en la protección interna y falta de garantías para evitar que personal masculino acceda a las zonas donde permanecen mujeres. Así, la comunidad está a la espera de que se realicen cambios que puedan evitar nuevos casos.

La comunidad pide garantizar la dignidad de las privadas de libertad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Críticas a la gestión y protección de las internas en la cárcel El Pedregal

Las reacciones de la ciudadanía no se hicieron esperar, pues de inmediato se criticó la gestión institucional y la falta de protección para las mujeres internas en El Pedregal. A su vez, la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla advirtió que, aunque han trasladado varias veces a la víctima, sigue sin protección adecuada, lo que está en contra del reconocimiento de sus derechos.

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Del mismo modo, la funcionaria criticó el incumplimiento de estándares internacionales sobre vigilancia y derechos humanos. “No están cumpliendo con esos controles, no están cumpliendo con lo que regla la ONU”, afirmó.

Carrasquilla señaló además el silencio institucional por los casos de abuso sexual que se han reportado al interior del centro penitenciario, asegurando que las autoridades no se han pronunciado oficialmente por lo ocurrido ni tomado las medidas correspondientes.

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Crecen las críticas a la protección de mujeres internas tras nuevos casos de violencia sexual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así, Carrasquilla fue enfática en reiterar que la vigilancia por parte de hombres sobre mujeres contrasta con la normativa y compromete la seguridad y la dignidad de las reclusas, por lo que los familiares de las implicadas y la comunidad en general están a la espera de un cambio en los procesos al interior de la prisión.

“La pregunta es: ¿Por qué tanto silencio de la Dirección Nacional del Inpec, del director de la cárcel de Pedregal, frente a un hecho tan grave como es un acceso carnal? La pregunta es: ¿Qué está pasando con las mujeres que están privadas de la libertad? ¿Dónde están sus derechos? Recordemos que el año inmediatamente anterior también hubo una denuncia similar de un abuso. Y esto se suma a la cantidad de escándalos y de irregularidades que se viene presentando en las diferentes cárceles de la ciudad de Medellín”, puntualizó la cabildante refiriéndose a las construcciones preferenciales para algunos presos y el acceso a electrodomésticos y otros lujos no autorizados que se denunció a finales de abril de 2026.

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A través de las redes sociales sigue encendido el debate sobre la presencia de funcionarios masculinos en áreas femeninas, situación que muestra la necesidad urgente de protocolos penitenciarios con el fin de que se proteja efectivamente a las mujeres internas mediante custodia exclusiva de personal femenino y garantías de seguridad evitando situaciones similares.