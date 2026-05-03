Escándalo en Portugal: el Benfica de Richard Ríos otorgó el premio de mejor jugador del partido al árbitro

El presidente Rui Costa expresa la indignación de la directiva y la hinchada del Benfica por el arbitraje en el estadio Da Luz - crédito Benfica

Una insólita protesta sacudió el fútbol portugués cuando el Benfica entregó el premio al mejor jugador del partido al árbitro Gustavo Correia tras empatar 2-2 con el Famalicão, gesto que evidenció la molestia del club por diversas decisiones arbitrales que influyen en su objetivo de alcanzar la próxima Liga de Campeones. El hecho generó una amplia polémica y renovó el debate sobre el arbitraje en el cierre de la Primeira Liga.

El club lisboeta realizó esta entrega simbólica como señal de protesta ante lo que calificó públicamente como una “actuación inaceptable” del equipo arbitral.

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En un comunicado divulgado por sus canales oficiales, el Benfica explicó que el galardón, otorgado habitualmente a un jugador —en este caso, Andreas Schjelderup, quien sumó un gol y una asistencia—, fue retirado y entregado irónicamente al árbitro. Con esta acción, el club buscó exponer su indignación y reforzar su denuncia sobre el efecto de los fallos arbitrales en sus posibilidades europeas.

Post del Benfica dando el premio del mejor jugador del partido al árbitro del partido contra Familicao - crédito X

El Benfica concedió el premio al mejor jugador del partido a Gustavo Correia y a su equipo arbitral tras el partido correspondiente a la jornada 32 de la Primeira Liga.

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El club señaló en un comunicado citado por Record: “El Benfica ofrece el premio de Hombre del Partido al árbitro Gustavo Correia y al resto del equipo arbitral”. El gesto fue interpretado como una reacción contundente ante la actuación arbitral en el estadio Da Luz de Lisboa.

Declaraciones y críticas del Benfica tras el empate

El presidente del Benfica, Rui Costa, expresó abiertamente el descontento tanto de la directiva como de la hinchada. “Solo quiero expresar mi indignación y la de todos los aficionados del Benfica por lo que ha pasado aquí hoy”, declaró tras el partido. Costa calificó la labor arbitral de “claramente inaceptable” y afirmó que las decisiones tomadas durante el partido afectaron el resultado y pusieron en riesgo la clasificación del club a la próxima edición de la Champions League.

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Entre los episodios señalados por el mandatario, destacó un “penalti clarísimo” que, en su opinión, no fue sancionado en el minuto 30 y que podría haber significado el 3-0 para el Benfica. También cuestionó que el primer penalti a favor del club solo se sancionó tras la intervención del VAR y criticó el origen del segundo gol del Famalicão, asegurando que surgió de un córner “que no debió concederse”.

Costa criticó, además, los 15 minutos de tiempo de descuento, manifestando que la sustitución del árbitro asistente solo justificaba cinco minutos, según sus declaraciones recogidas por Record.

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Las jugadas polémicas y su efecto en la Liga

El árbitro Gustavo Correia recibe el premio al mejor jugador del partido tras el empate entre Benfica y Famalicão, en una insólita protesta del club lisboeta - crédito Benfica

Las controversias aumentaron por la suma de jugadas debatidas, en un encuentro en el que el Benfica se adelantó 2-0 con goles de Andreas Schjelderup y Richard Ríos. Sin embargo, la situación cambió tras la expulsión de Nicolás Otamendi en el minuto 55. El Famalicão aprovechó su superioridad y empató en los minutos finales, apoyado en el extenso tiempo añadido.

Este resultado coloca al Benfica en una posición delicada, pues mantiene su clasificación a la Champions League en riesgo ante el acecho del Sporting Lisboa en las últimas jornadas del campeonato. La actuación del árbitro —marcada por los penaltis, la expulsión y el polémico tiempo de descuento— reforzó el malestar en la plantilla y en su afición.

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Repercusiones institucionales y en la afición

La polémica crece tras un partido en el que el Benfica denuncia un penalti no cobrado y cuestiona el tiempo añadido por el equipo arbitral - crédito Benfica

La acción del Benfica tuvo un amplio impacto mediático y se difundió rápidamente en redes sociales, precisa Record. La imagen del árbitro recibiendo el galardón se volvió viral y se convirtió en el emblema de la protesta institucional. Hasta ahora, la federación portuguesa de fútbol no ha dado una respuesta oficial, lo que incrementa la expectación entre quienes siguen la Primeira Liga.

El incidente ha avivado el debate sobre la gestión arbitral y la presión competitiva en las jornadas finales del campeonato portugués. La afición espera posibles reacciones institucionales, mientras el gesto del “MVP arbitral” sigue generando repercusión en el entorno del fútbol local.

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La dirección del Benfica sostiene que la credibilidad de la competición está comprometida cuando decisiones arbitrales determinan el destino de los clubes en momentos cruciales del torneo.