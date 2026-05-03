Colombia

Iván Cepeda calificó el comportamiento de los medios como “esquizofrénico” y dijo por qué no concede entrevistas: “Así no es”

El candidato presidencial del Pacto Histórico cuestionó la actitud de la prensa y los periodistas que, según su opinión, priorizan el espectáculo por encima de “la verdad”, mientras se dedican a difundir “groseros montajes” en su contra

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Iván Cepeda señaló que existe una contradicción entre el trato que recibe y las solicitudes de diálogo que llegan desde la prensa - crédito Sergio Acero/Reuters
Iván Cepeda señaló que existe una contradicción entre el trato que recibe y las solicitudes de diálogo que llegan desde la prensa - crédito Sergio Acero/Reuters

El senador y aspirante presidencial Iván Cepeda lanzó un mensaje que agitó el debate público y puso en ‘sobre la mesa’ la relación entre figuras políticas y medios de comunicación. A través de su cuenta en X, el congresista de izquierda explicó por qué evita conceder entrevistas, en una declaración que generó reacciones inmediatas en distintos sectores.

La postura del integrante del Pacto Histórico se hizo pública en un contexto de alta tensión política, donde las discusiones suelen escalar a señalamientos personales.

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Cepeda optó por fijar una posición clara ante este escenario, apelando a la dignidad y el respeto en el ejercicio político. Por eso, cuestionó en forma directa el presunto comportamiento de algunos medios y periodistas, lo que abrió un nuevo capítulo en la ya compleja relación entre la política y la prensa en el país.

“COMPORTAMIENTO ESQUIZOFRÉNICO. Es llamativo ver a medios de comunicación y periodistas, solicitando entrevistas y espacios de diálogo, luego de que cada mañana y cada día nos someten a toda clase de insultos, descalificaciones, calumnias y groseros montajes (sic)”, escribió Cepeda, en un mensaje que difundió sin matices y con tono crítico.

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El senador Iván Cepeda expuso su decisión de no aceptar entrevistas en medio de críticas hacia algunos medios - crédito @IvanCepedaCast/X
El senador Iván Cepeda expuso su decisión de no aceptar entrevistas en medio de críticas hacia algunos medios - crédito @IvanCepedaCast/X

El aspirante presidencial insistió en que existe una contradicción entre el trato que, según él, recibe de algunos sectores mediáticos y las solicitudes posteriores de diálogo. En ese sentido, expresó que no considera viable aceptar invitaciones bajo esas condiciones, pues entiende que el respeto debe ser un principio básico en cualquier intercambio público.

“Y luego, como si nada, reclaman entrevistas. Así no es. Por encima de todo la dignidad, señoras y señores”, agregó el senador a su publicación en X, que dejó ver que su decisión responde a una postura ética frente a lo que considera prácticas inaceptables.

Cepeda fue más allá y planteó una crítica al modelo de exposición mediática: “Lo nuestro no es la pasarela ni la vanidad de la exposición mediática. En el tiempo de la mentira, lo nuestro es el poder de la verdad y el respeto mutuo”.

- crédito Ivan Cepeda Castro/Facebook
Iván Cepeda arremetió contra los medios de comunicación por lo que considera un trato contradictorio: ataques diarios seguidos de solicitudes de entrevistas - crédito Ivan Cepeda Castro/Facebook

Curiosamente, el mensaje de Iván Cepeda también se relaciona con su visión sobre los debates políticos, que siguen siendo un tema de conversación a menos de un mes para las elecciones de primera vuelta, programadas para el 31 de mayo.

La postura de Iván Cepeda frente a los debates políticos

Iván Cepeda dejó en claro que no se niega al debate, pero sí a los espacios que considera más un “espectáculo” que un intercambio de ideas. Para él, muchos de los debates mediáticos no buscan contrastar propuestas, sino confrontar de manera personal y descalificadora. En su opinión, un “debate civilizado” debe ser argumentativo y respetuoso, y no convertirse en un show que privilegie los insultos.

Uno de los mayores motivos de su negativa a ciertos debates es la confrontación histórica con el Centro Democrático. Cepeda es tajante al decir que no participará en espacios donde se utilicen ataques personales o calumnias como estrategia, especialmente cuando se busca deslegitimar su trabajo como defensor de derechos humanos.

Iván Cepeda dice que no rechaza el debate, pero establece límites claros para garantizar que estos espacios no se conviertan en enfrentamientos destructivos - crédito Colprensa
Iván Cepeda dice que no rechaza el debate, pero establece límites claros para garantizar que estos espacios no se conviertan en enfrentamientos destructivos - crédito Colprensa

El senador también defiende que el Congreso es el lugar adecuado para la deliberación política; en este espacio reglamentado, las discusiones deben centrarse en reformas y leyes, no en enfrentamientos mediáticos que priorizan el rating sobre el contenido sustancial.

Por otro lado, la seguridad de Iván Cepeda es otra razón clave para evitar ciertos debates en vivo. En momentos de alta polarización, el riesgo de ser malinterpretado o atacado judicialmente es elevado, por lo que su equipo prefiere evitar estas confrontaciones o, al menos, eso es lo que él dice e insiste.

De acuerdo con el mismo Iván Cepeda, él no huye del debate, pero sí marca límites claros para garantizar que la política se mantenga en un ámbito respetuoso y no en un escenario de confrontación sin sentido.

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