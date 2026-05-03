Colombia

Abelardo de la Espriella respondió sobre la recolección de firmas en su campaña, citando al Chapulín Colorado: “Calma, que no panda el cúnico”

El aspirante a la presidencia afirmó que su candidatura se mantiene vigente tras la validación de firmas y denunció maniobras judiciales y mediáticas para excluirlo del proceso electoral

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Abelardo de la Espriella: “Mi candidatura está en firme y nadie la puede tumbar” - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa
Abelardo de la Espriella: “Mi candidatura está en firme y nadie la puede tumbar” - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación preliminar sobre la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. La autoridad decidió “avocar conocimiento” respecto a la solicitud de revocatoria presentada por Marceliano Julio Fonseca Bolívar, quien denunció que el aspirante supuestamente habría utilizado “documentos falsos y firmas de apoyos que no son del puño y letra de los ciudadanos”.

El CNE pidió pruebas para avanzar en el proceso, según el documento: “AVOCAR CONOCIMIENTO frente a la solicitud de revocatoria en contra del candidato ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO”.

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Tras lo anterior, el abogado y aspirante presidencial difundió un mensaje a través en X en el que afirmó que su postulación a la presidencia de Colombia sigue vigente de cara a la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo de 2026.

De la Espriella respondió a rumores sobre supuestas irregularidades en su proceso de inscripción y denunció una campaña destinada a sacarlo de la contienda electoral por medios judiciales y mediáticos.

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Abelardo de la Espriella rechazó señalamientos sobre irregularidades en su inscripción - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella rechazó señalamientos sobre irregularidades en su inscripción - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Calma, que panda el cúnico como decía el Chapulín Colorado”, empezó en su mensaje el abogado.

En su declaración, el candidato recordó que todas las firmas recolectadas para formalizar su aval fueron verificadas y validadas por la Registraduría Nacional, dejando claro que “la inscripción fue aceptada y respaldada por el Consejo de Estado”. Según De la Espriella, “no hubo irregularidades, todo fue revisado hasta la saciedad, pese a que me querían fuera del juego”.

El abogado reiteró que su candidatura se encuentra “en firme y nadie la puede tumbar”, al tiempo que acusó a sectores tradicionales de impulsar acciones para apartarlo de la carrera presidencial.

Los de siempre, los mismos de siempre, siguen jugando como saben hacerlo, sucio”, señaló el aspirante, quien atribuyó a estos grupos la puesta en marcha de una estrategia denominada “Operación Júpiter”.

En palabras de De la Espriella, esta operación incluye “encuestas arregladas, titulares tendenciosos y una leguleyada sin sentido para seguir generando basura en titulares de prensa mentirosos”.

De la Espriella también sostuvo que, tras diez meses de campaña, persisten maniobras para deslegitimar su candidatura. “Están desesperados porque se les van a acabar los privilegios y la hegemonía de tantos años. Los vamos a derrotar”, afirmó el candidato, quien también denunció la presentación de una solicitud “abiertamente extemporánea y absurda” ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Abelardo de la Espriella alertó sobre amenazas y pidió vigilancia internacional en el proceso electoral - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Criticó que el CNE haya admitido estudiar el caso, pese a que, en su opinión, “eso no tiene ni pies ni cabeza a la luz del derecho y la jurisprudencia”.

El aspirante recordó los ataques y descalificaciones que ha recibido desde el inicio de su campaña. “Primero me llamaron payaso, fantoche después, me inventaron bodegas, me dijeron candidato de Petro y de Maduro. Dijeron que no pasaba a segunda vuelta, que mi lista no tendría el umbral, la lista del tigre. Ahora dicen que no gano en segunda vuelta”, expresó. Añadió que intentaron forzarlo a participar en una consulta con otros sectores políticos, lo que rechazó para mantener su independencia.

En su mensaje, De la Espriella advirtió que las agresiones han escalado y ahora enfrenta amenazas contra su integridad física. “Ya hay amenazas serias de que van a intentar eliminarme físicamente. Pues les digo con toda claridad, no lo van a lograr porque me protege la armadura de Dios y me acompaña el fervor del pueblo colombiano”, manifestó.

Abelardo de la Espriella rechazó intentos de invalidar su candidatura presidencial y denuncia amenazas - crédito Luisa González/Reuters
Abelardo de la Espriella rechazó intentos de invalidar su candidatura presidencial y denuncia amenazas - crédito Luisa González/Reuters

El candidato hizo un llamado a la comunidad internacional para que mantenga la vigilancia sobre el proceso electoral colombiano y permanezca atenta a su seguridad personal. “Aprecio los informes de inteligencia que me han ayudado a cuidarme durante todo este tiempo”, agradeció el abogado.

El aspirante se definió como “el candidato que incomoda al establecimiento, al narcoterrorismo, a los de siempre”. Añadió: “Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? A los de siempre les repito lo que ya saben: Colombia ya no les pertenece. Los vamos a derrotar en primera vuelta”.

En el cierre de su mensaje, De la Espriella reiteró su compromiso con sus seguidores y con el país: “Yo no vine a hacer la política de siempre, vine a cambiar la política para siempre. Hoy más que nunca estoy firme con el pueblo colombiano y firme por la patria”.

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