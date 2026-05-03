Colombia

Gabriel Arenas Herazo, estudiante de la Universidad de Antioquia, está desaparecido en Caucasia: la institución pidió intensificar su búsqueda

La comunidad universitaria y organismos oficiales mantienen la alerta por la ausencia de Arenas Herazo, cuyo último paradero conocido fue un parqueadero local

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La desaparición del estudiante Gabriel Arenas Herazo de la Universidad de Antioquia en Caucasia genera amplia preocupación en la comunidad académica - crédito Universidad de Antioquia
La desaparición del estudiante Gabriel Arenas Herazo de la Universidad de Antioquia en Caucasia genera amplia preocupación en la comunidad académica - crédito Universidad de Antioquia

La desaparición de Gabriel Arenas Herazo, estudiante de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad de Antioquia, encendió las alarmas en el municipio de Caucasia desde la noche del jueves 30 de abril de 2026.

El joven fue visto por última vez cuando se dirigía a guardar su motocicleta en un parqueadero local, alrededor de las 10:00 p. m.

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Las autoridades y la comunidad universitaria permanecen en alerta mientras avanzan las labores para dar con el paradero de Arenas Herazo. El hecho ha movilizado a la institución educativa, que exige respuestas y acciones inmediatas a los organismos competentes.

¿Qué dice la Universidad?

En respuesta a la situación, la Universidad de Antioquia hizo público un comunicado en el que manifestó: “Como institución comprometida con el bienestar y la protección de su comunidad universitaria, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que se intensifiquen las acciones de búsqueda que permitan dar con su paradero lo más pronto posible”.

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Gabriel Arenas Herazo, estudiante de Ingeniería Agropecuaria, fue visto por última vez la noche del 30 de abril de 2026 en Caucasia - crédito Universidad Antioquia
Gabriel Arenas Herazo, estudiante de Ingeniería Agropecuaria, fue visto por última vez la noche del 30 de abril de 2026 en Caucasia - crédito Universidad Antioquia

El caso de Gabriel ha generado preocupación tanto en su círculo cercano como en toda la región, donde la colaboración ciudadana se presenta como un recurso clave para la investigación.

La universidad invitó a cualquier persona con información relevante sobre el paradero del estudiante a comunicarse mediante los canales oficiales o el número 314 747 8063, dispuesto por la familia.

Las autoridades, junto con la Universidad de Antioquia y la comunidad, mantienen activas las labores de búsqueda y el llamado a la colaboración ciudadana.

El respaldo institucional a la familia del desaparecido también fue enfatizado por la casa de estudios.

“A su familia, compañeros y allegados, les extendemos nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de incertidumbre”, afirmó la universidad, agregando que se mantendrán atentos y disponibles para colaborar con las entidades encargadas y ofrecer el apoyo necesario para contribuir a una pronta localización.

Universidad de Antioquia
La familia y la institución hacen un llamado urgente a la ciudadanía para aportar datos sobre la desaparición del estudiante universitario- crédito UdeA

Bajo la consigna de “compromiso con el cuidado de la vida y el bienestar de toda su comunidad”, la Universidad de Antioquia reiteró su disposición para actuar en coordinación con las autoridades e hizo el llamado a la ciudadanía para que cualquier dato, por mínimo que parezca, sea reportado de inmediato.

La comunidad universitaria de Caucasia, así como familiares y allegados de Gabriel, esperan que la presión colectiva y la unión de esfuerzos permitan esclarecer los hechos y lograr el regreso seguro del joven estudiante.

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El trágico episodio generó una reacción inmediata de las autoridades universitarias, que procedieron a evacuar el recinto y suspender todas las clases previstas para lo que restaba de la jornada, así como las del jueves siguiente. El impacto emocional fue evidente entre estudiantes, docentes y trabajadores, quienes se vieron directamente afectados por el hecho.

En respuesta a la conmoción generada, la universidad comunicó que “desde el instante en que se tuvo conocimiento de la situación, la Universidad activó de inmediato sus protocolos institucionales de respuesta, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades competentes”. La institución detalló que ya está en marcha un programa de apoyo psicosocial para toda la comunidad educativa y la familia del estudiante.

La institución suspendió clases y evacuó el campus universitario tras la muerte del estudiante el 29 de abril - crédito X
La institución suspendió clases y evacuó el campus universitario tras la muerte del estudiante el 29 de abril - crédito X

Tras el incidente, la universidad implementó un plan integral de asistencia emocional, según confirmó en su mensaje oficial. El dispositivo consiste en orientación profesional y apoyo psicosocial especializado para quienes lo requieran. “Conscientes del impacto emocional que esta noticia genera, hemos dispuesto un plan integral de apoyo psicosocial.

Este incluye acompañamiento y orientación profesional dirigidos a estudiantes, profesores y empleados”, señala el comunicado.

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