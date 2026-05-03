Colombia

Cayó ‘Negro Uber’, presunto cabecilla de los Comandos de Frontera: coordinaba el narcotráfico y el tráfico de armas en la Amazonia colombiana

El líder de la facción disidente de las extintas Farc era buscado por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego

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El sujeto llevaba nueve años al interior de la organización ilegal - crédito Ejército Nacional de Colombia

Las Fuerzas Militares de Colombia lograron la captura de un hombre identificado con el alias de Negro Uber, presunto cabecilla de los Comandos de Frontera, facción de las disidencias de las Farc que opera en el sur del Colombia.

Según el reporte oficial, la detención constituye un golpe relevante contra la criminalidad organizada en la región amazónica. El operativo fue ejecutado por tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.°12, unidad adscrita a la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional.

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Alias Negro Uber es señalado como uno de los principales cabecillas de los Comandos de Frontera, responsables de narcotráfico y control de armas en Caquetá y Putumayo - crédito Ejército Nacional de Colombia
Alias Negro Uber es señalado como uno de los principales cabecillas de los Comandos de Frontera, responsables de narcotráfico y control de armas en Caquetá y Putumayo - crédito Ejército Nacional de Colombia

La captura se efectuó en el casco urbano de Florencia, departamento de Caquetá (sur de Colombia), en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Alias El Negro Uber fue capturado anoche (1 de mayo) en Florencia (Caquetá) cuando departía en un centro de comercio en el centro de la ciudad”, afirmó el coronel Cesar Pinzón, comandante de la Policía Departamental Caquetá.

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A su vez, el Ministerio de Defensa destacó que “esta importante operación fue liderada por la Dijín, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación. Una acción articulada que demuestra la efectividad de nuestra Fuerza Pública”.

Declaraciones del coronel Cesar Pinzón, comandante de Policía Departamental Caquetá - crédito Policía Nacional

Quién es ‘Negro Uber’

Alias Negro Uber es considerado por las autoridades como uno de los principales dirigentes de los Comandos de Frontera, grupo que mantiene actividades de narcotráfico, control de armas y expansión delictiva en Caquetá, Putumayo y sectores limítrofes con Ecuador.

Su captura resulta clave para la seguridad regional, pues afecta directamente la estructura de mando de una organización vinculada a actos violentos y el fortalecimiento de economías ilícitas en áreas estratégicas del sur colombiano.

La captura se realizó con orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego en el sur del país - crédito Policía Nacional
La captura se realizó con orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego en el sur del país - crédito Policía Nacional

Las investigaciones establecen que este sujeto llevaba aproximadamente nueve años en la organización. Durante ese periodo habría ocupado diversos cargos hasta llegar a liderar la Unidad Móvil La Paya, con presencia en corredores estratégicos del Putumayo y la frontera con Ecuador.

“Contundente golpe a estructuras criminales en Florencia, Caquetá, con la captura de alias Negro Uber, presunto cabecilla de los Comandos de Frontera, responsable de coordinar actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de armas, el control de rutas ilícitas y el fortalecimiento logístico de la estructura”, destacó el General Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia en su cuenta de X.

Así mismo, las autoridades le atribuyen la coordinación de redes criminales para el tráfico de drogas y armas, así como la planeación de ataques contra la Fuerza Pública y acciones de reclutamiento en zonas rurales.

Declaraciones del general Hugo López, alto mando militar de Colombia, sobre la detención de alias Negro Uber - crédito @COMANDANTE_FFMM/X
Declaraciones del general Hugo López, alto mando militar de Colombia, sobre la detención de alias Negro Uber - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

Por su parte, el general Sergio Armando Guzmán, comandante de la Décima Segunda Brigada del Ejército, resaltó que la captura de alias Negro Uber “contribuye al debilitamiento de las capacidades de mando, control y financiamiento de esta estructura, así como a la reducción de su accionar delictivo en la región sur del país”.

El capturado fue dejado a disposición de la justicia para el avance de su proceso judicial. La captura genera un impacto inmediato en la estructura de los Comandos de Frontera, destacados como una de las principales ramas de las disidencias con influencia en el sur de Colombia.

Según informes de inteligencia citados por El Espectador, esta organización desempeña un papel central en la gestión del narcotráfico y el tráfico de armas, lo que afecta la seguridad, el desarrollo socioeconómico y la gobernabilidad de la región.

Reclutamiento de menores, narcotráfico y homicidios selectivos, denuncian poblaciones locales en la frontera entre Colombia y Ecuador, y mencionan a los Comandos de Frontera como los responsables - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Los Comandos de Frontera, disidencia de las Farc, expanden actividades ilícitas que amenazan la seguridad y causan daños medioambientales en la región amazónica - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La expansión de actividades ilícitas promovidas por los Comandos de Frontera también produce un grave impacto en los ecosistemas de la Amazonía colombiana, profundizando la inestabilidad social y los daños medioambientales.

El Ejército Nacional considera que la detención de alias Negro Uber debilita la capacidad de financiación y operación del grupo armado y ayuda a restringir su margen de acción, con la expectativa de disminuir la violencia e inseguridad en territorios clave del sur colombiano.

Las autoridades enfatizan que este resultado permite fortalecer la presencia estatal y recuperar el control legítimo en zonas afectadas por el accionar delictivo, lo que podría marcar la diferencia en la seguridad y la gobernabilidad de estos territorios apartados.

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