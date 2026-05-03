Colombia

María Fernanda Cabal no descarta postularse a la presidencia de Colombia en 2030: “Me maltrataron y ahora vamos a luchar”

La senadora del Centro Democrático no fue elegida como candidata oficial de esa colectividad durante los procesos internos del 2022 y 2026

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Durante la presentación de su libro autobiográfico en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, la senadora del Centro Democrático reconoció el respaldo de varios ciudadanos hacia su ejercicio político y le insistieron en postularse a la futura contienda - crédito @MariaFdaCabal/X

Aunque todavía no se ha definido quién será el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030, ya surgió la primera persona que se anticipó y postuló su nombre como posible candidata presidencial para las elecciones de 2030.

Ese fue el caso de María Fernanda Cabal, senadora del partido Centro Democrático, quien expresó su interés de volver a aspirar a la Presidencia de Colombia en el próximo proceso electoral, aunque no es una decisión que haya tomado en firme.

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La congresista confirmó su posible aspiración durante la presentación de su autobiografía Yo soy Cabal durante la jornada del sábado 2 de mayo de 2026 en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo).

En la conversación pública, la parlamentaria señaló que, tras no lograr ser la candidata única del Centro Democrático en los procesos internos de 2022 y 2026, cuenta con un importante respaldo que podría impulsarla en la próxima contienda presidencial. Incluso, afirmó que la ciudadanía le ha manifestado la posible existencia de irregularidades que, según ella, le habrían impedido convertirse en la aspirante oficial del partido.

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El afecto hoy es superior al que tenía antes y me lo manifiestan en los aeropuertos, en los centros comerciales. La gente me dice: ‘La maltrataron, la queremos de presidente en el 2030′”, expresó Cabal en su intervención.

Posteriormente, la senadora rememoró una de las frases que manifestó el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su campaña electoral en el país norteamericano.

O sea que a lo Trump, luchar, luchar y luchar. Gracias y lo vamos a lograr”, agregó la congresista, acompañada de varios aplausos de sus seguidores en el recinto.

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