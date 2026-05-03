Pareja sobrevivió a ataque armado en la vía Guatapé-San Rafael: sujetos dispararon, incendiaron su camioneta y huyeron

Los delincuentes abrieron fuego con armas de largo alcance, obligando a las víctimas a abandonar el vehículo antes de incendiarlo - crédito @Guardianes_Ant/X

Un ataque armado ocurrido en zona rural de San Rafael, en el Oriente antioqueño, dejó como saldo a una pareja herida y un vehículo completamente destruido por las llamas.

La Policía Antioquia confirmó que los hechos se produjeron cuando los afectados transitaban por la vereda Farallones, sobre la vía que une Guatapé y San Rafael.

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El hombre, de 34 años, recibió un disparo en la pantorrilla derecha que requirió once puntos de sutura, mientras que su esposa, de 32, también resultó lesionada. Ambos fueron trasladados al hospital de Guatapé y se encuentran bajo observación médica.

El incidente se produjo después de que la pareja saliera de unas cabañas ubicadas cerca de la hidroeléctrica de EPM. Durante su trayecto, varios sujetos armados y encapuchados los interceptaron y abrieron fuego contra su camioneta Ford Ranger blanca, modelo 2012, la cual terminó completamente reducida a cenizas.

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El atentado se registró cuando la pareja transitaba por la vereda Farallones, en el corredor vial entre Guatapé y San Rafael - crédito Captura video @Guardianes_Ant/X

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los atacantes vestían prendas oscuras y portaban armas de largo alcance. Tras disparar múltiples veces contra el vehículo y obligar a sus ocupantes a descender, los agresores escaparon hacia una zona boscosa.

Hasta el momento, la Policía investiga los móviles del ataque y realiza operativos para identificar a los responsables. Las autoridades hicieron énfasis en la gravedad del caso y pidieron la colaboración ciudadana para avanzar en la investigación.

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La pareja logró salir del lugar por sus propios medios, pese al temor y las heridas, y fue auxiliada posteriormente por un motociclista que pasaba por el sector.

Las circunstancias del hecho, especialmente la violencia y la destrucción total del vehículo, han generado preocupación en la comunidad.

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Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

La ola de violencia que atraviesa Colombia sumó un nuevo episodio con la quema de un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El vehículo del Inpec fue interceptado por hombres armados - crédito @luchovoltios/X

El hecho tuvo lugar en la carretera del sector Sanin Villa, justo en la frontera entre los departamentos de Cesar y Norte de Santander, cerca del municipio de Río de Oro.

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El vehículo oficial había partido desde Santa Marta y tenía como destino Ocaña, en Norte de Santander. En su interior, funcionarios del Inpec trasladaban a una persona privada de la libertad, de acuerdo con la información confirmada por El Tiempo.

El ataque ocurrió cuando hombres armados interceptaron el automóvil. Según las imágenes y reportes difundidos en redes sociales y medios locales, los agresores obligaron a detenerse al personal del Inpec, los despojaron de sus armas de dotación y procedieron a incendiar el vehículo.

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Ninguno de los agentes resultó herido y el recluso tampoco fue liberado; los criminales se limitaron a destruir el carro oficial.

En medio de la incertidumbre, fuentes que han seguido el caso advierten que el hecho podría estar vinculado a una “retaliación por recientes capturas y traslados de internos”, aunque las autoridades todavía no han confirmado esa hipótesis. Por ahora, el caso se encuentra bajo investigación y ningún grupo se ha atribuido la acción.

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En términos concretos, lo ocurrido en la frontera entre Cesar y Norte de Santander fue el ataque armado y la quema de un vehículo oficial que transportaba a un recluso, sin que se registraran heridos ni fugas.

Los responsables actuaron con violencia, pero se desconoce si pertenecen a alguna estructura criminal específica. El Inpec aún no ha emitido un pronunciamiento público sobre lo sucedido.

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La escalada de atentados que ha golpeado recientemente a los departamentos de Valle del Cauca y Cauca parece extenderse a otras regiones del país, generando alarma entre las autoridades y la población. Mientras tanto, la expectativa crece por un pronunciamiento oficial que aclare los detalles y posibles responsables de este nuevo hecho de violencia.