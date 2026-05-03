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Falcao integra el once ideal de jugadores que no disputaron el mundial, pero sí figuraron en el álbum oficial

El futbolista colombiano, previo a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, había sido elegido como el mejor centrodelantero del mundo y lideró la clasificación tras 16 años de ausencia

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Radamel Falcao García
El goleador de la selección Colombia se perdió la Copa Mundial de Brasil 2014 - crédito @falcao/X

Radamel Falcao García quedó fuera de la selección de Colombia para el Mundial de Brasil 2014, tras no lograr la recuperación total de la grave lesión de rodilla sufrida en enero de ese año, decisión que, según el seleccionador nacional del momento, José Pekerman, se tomó tras agotar todas las posibilidades médicas y técnicas para su inclusión.

El perfil de X Paladar Negro recopiló el once ideal de futbolistas que, pese a figurar en alguna edición del álbum Panini para la Copa Mundial de la FIFA, no disputaron el torneo. En esa alineación, el máximo goleador de la selección Colombia, Falcao, fue seleccionado como centrodelantero junto a otros referentes como Ronaldinho, Franck Ribéry y Javier Zanetti.

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El propio delantero del AS Mónaco reconoció la dificultad emocional del momento y manifestó su compromiso de apoyar al equipo desde fuera del campo, a pocas semanas de un debut mundialista que marcaba el esperado regreso de la selección colombiana tras 16 años de ausencia en la máxima cita de la FIFA.

Falcao sufrió la rotura de ligamento cruzado el 22 de enero de 2014 - crédito EFE
Falcao sufrió la rotura de ligamento cruzado el 22 de enero de 2014 - crédito EFE

Falcao, el goleador histórico de la selección Colombia con 36 goles, relató posteriormente la angustia vivida tras la lesión sufrida el 22 de enero de 2014 en un partido del Mónaco ante el Chasselay, por la Copa de Francia. El defensor rival Soner Ertek fue el autor de la entrada que derivó en la rotura de ligamentos.

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En diálogo con Mario Suárez, Falcao detalló: “Esa noche me trajeron en avión privado y ya hacían llamadas. Yo ya sabía, el doctor me había hecho los test y la rodilla se movía para todos lados. No me lo habían confirmado, pero yo dentro mío sabía”.

El futbolista admitió que la confirmación final fue devastadora: “No había llorado hasta ese momento, pero cuando ellos se fueron en el bus y yo me fui en el coche con mi amigo, me quebré y no aguanté más”.

Este es el once ideal con Radamel Falcao como protagonista

Radamel Falcao, el delantero en el once ideal de jugadores que se perdieron el mundial pero salieron en el álbum - crédito Paladar Negro
Radamel Falcao, el delantero en el once ideal de jugadores que se perdieron el mundial pero salieron en el álbum - crédito Paladar Negro

Portero

  • Ubaldo Matildo Fillol (Argentina) Apareció en el álbum Panini del Mundial 1982.

Defensores

  • Javier Zanetti (Argentina) Figuró en el álbum Panini del Mundial 2010.
  • Roberto Ayala (Argentina) Su figurita corresponde al álbum Panini del Mundial 2006.
  • Álvaro Arbeloa (España) Aparece en el álbum Panini del Mundial 2010.

Centrocampistas

  • Michael Ballack (Alemania) Su carta pertenece al álbum Panini del Mundial 2010.
  • José Ángel Gurruchaga (España) Aparece en el álbum Panini del Mundial 1982.
  • Juan Sebastián Verón (Argentina) Está en el álbum Panini del Mundial 2010.
  • Franck Ribéry (Francia) Su figurita es del álbum Panini del Mundial 2014.

Delanteros

  • Romário (Brasil) Aparece en el álbum Panini del Mundial 1998.
  • Radamel Falcao (Colombia) Está en el álbum Panini del Mundial 2014.
  • Ronaldinho (Brasil) Figura en el álbum Panini del Mundial 2010.

Suplentes

  • José Santiago Cañizares (España) Su figurita corresponde al álbum Panini del Mundial 2002.
  • David Beckham (Inglaterra) Aparece en el álbum Panini del Mundial 2010.
  • Cuauhtémoc Blanco (México) Está en el álbum Panini del Mundial 2010.
  • Marco Reus (Alemania) Su carta pertenece al álbum Panini del Mundial 2014.
  • Djibril Cissé (Francia) Aparece en el álbum Panini del Mundial 2010.

Falcao descartó integrar el cuerpo técnico de la selección Colombia en el Mundial 2026

Ilustración de Falcao con camiseta de la Selección Colombia junto a una sala de prensa con el logo del Mundial 2026 y un símbolo de negación sobre él.
La imagen ilustra la ausencia de Radamel Falcao del cuerpo técnico de la Selección Colombia para el Mundial 2026, mientras otros miembros del equipo aparecen en una conferencia de prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Radamel Falcao García, máximo goleador histórico de la selección Colombia, desestimó de manera categórica cualquier vinculación con el cuerpo técnico nacional para el Mundial FIFA 2026, en momentos en que el combinado dirigido por Néstor Lorenzo es considerado por el medio británico The Athletic como la novena selección con mayores posibilidades de obtener el título, por detrás de Argentina y Brasil en Sudamérica.

Ante la persistencia de rumores sobre su incorporación a la delegación técnica, García declaró para AS Colombia: “No, para nada. No sé de dónde habrá salido, pero no es cierto”.

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