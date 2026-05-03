Shakira dedicó su concierto en Copacabana a las madres solteras y envió una indirecta a Piqué: “Yo soy una de ellas”

Shakira decidió hacer un homenaje a todas las madres solteras del país sudamericano - crédito REUTERS/Ricardo Moraes

La noche del 2 de mayo de 2026, la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, se transformó en el epicentro de la música latina.

La colombiana Shakira reunió a más de 2 millones de personas en un concierto gratuito, estableciendo un nuevo récord y se consolidó como la primera artista latina en encabezar un evento de tal escala en ese lugar emblemático.

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Durante más de dos horas, la cantante interpretó sus grandes éxitos ante un público diverso y entusiasta, que coreó cada tema y celebró el carisma de la artista. El espectáculo no solo marcó un hito en su carrera, sino que subrayó el alcance global de la música latina.

En medio de la emoción, la barranquillera dedicó unas palabras a las madres solteras de Brasil. “En este país, en Brasil, hay más de 20 millones de madres solteras. Sin ayuda, que tienen que luchar cada día para mantener a su familia. Yo soy una de ellas. Así que este show de hoy está dedicado para todas ellas, para todas nosotras”, expresó la cantante desde el escenario.

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La declaración fue ampliamente difundida en redes sociales, donde muchos la interpretaron como un mensaje indirecto a Gerard Piqué, exfutbolista español y padre de los hijos de la artista, Milan y Sasha. Usuarios de redes sociales insinuaron que el ciudadano español podría no estar cumpliendo con los acuerdos hechos con la cantante para la crianza de sus hijos.