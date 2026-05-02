Colombia

La Octava División del Ejército refuerza la seguridad con 14.000 uniformados en la Orinoquía

El despliegue incorpora tecnología avanzada, coordinación entre fuerzas estatales y vehículos tácticos que optimizan la respuesta ante emergencias y riesgos en zonas estratégicas

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La acción conjunta de la Armada, el Ejército y la Policía Nacional frena el avance de la minería ilegal y protege los ecosistemas estratégicos del Guaviare - crédito prensa Armada de Colombia
La nueva operación militar contempla el envío de personal, tecnología y vehículos a cuatro departamentos, con el objetivo de incrementar la presencia estatal, anticipar riesgos y garantizar la protección de comunidades y activos estratégicos - crédito prensa Armada de Colombia

Más de 14 mil uniformados de la Octava División del Ejército colombiano están desplegados en la Orinoquía, como parte de un refuerzo operacional que busca fortalecer la seguridad, anticipar amenazas y proteger a la población y la infraestructura estatal.

El refuerzo militar implementado por la Octava División del Ejército consiste en el envío de más de 14.000 efectivos a cuatro departamentos de la Orinoquía.

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Esta operación integra nuevas capacidades tecnológicas y móviles para incrementar la presencia institucional, asegurar áreas urbanas y rurales, y responder de forma ágil ante cualquier emergencia o amenaza en la región.

El despliegue responde a la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad y anticiparse a posibles acciones armadas mediante inteligencia militar.

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Unidades del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional realizan patrullajes y monitoreo conjunto en carreteras, ríos y zonas urbanas para proteger a la población - crédito Europa Press
Unidades del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional realizan patrullajes y monitoreo conjunto en carreteras, ríos y zonas urbanas para proteger a la población - crédito Europa Press

La estrategia prioriza patrullaje, protección de infraestructuras críticas y presencia activa en corredores estratégicos.

Recursos tecnológicos y armamento en la Orinoquía

Las tropas cuentan con motocicletas de alto cilindraje, vehículos Humvee, SandCat, ASV y camionetas Colorado blindadas, destinados al transporte de personal. Estas unidades móviles buscan reducir los tiempos de respuesta ante alertas que afecten la seguridad regional.

Parte de esta flota está equipada con ametralladoras calibre punto 50 y lanzagranadas MK-19 de 40 milímetros como armamento de apoyo. Estos recursos se posicionan en puntos estratégicos para operaciones de reacción inmediata.

La presencia de estos equipos fortalece la capacidad de las unidades militares para atender emergencias y proteger la movilidad regional, así como a las comunidades vulnerables.

Coordinación estatal y control territorial

El refuerzo incluye no solo tecnología y parque vehicular, sino también cooperación entre la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y autoridades civiles. Esta coordinación permite un control territorial más eficiente y favorece el despliegue de acciones conjuntas ante emergencias o alteraciones del orden público.

Las tareas conjuntas contemplan patrullajes motorizados, recorridos fluviales y sobrevuelos, además de la instalación de puestos de control en principales y secundarios corredores viales de la Orinoquía.

Imagen de referencia. Así es la caballería liviana del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional
Imagen de referencia. Así es la caballería liviana del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

Esta articulación fortalece la presencia de las instituciones estatales y refuerza la capacidad de respuesta ante riesgos y operaciones ilegales en áreas clave de la región.

Pelotones de caballería liviana y antecedentes en la región

Como novedad, la estrategia incorpora pelotones de caballería liviana, formados por más de 200 uniformados y vinculados al programa de Seguridad de Carreteras Nacionales del Ministerio de Defensa. Estas unidades están capacitadas para reaccionar rápidamente en sectores viales y zonas de alta movilidad.

La Orinoquía ha sido escenario de múltiples operaciones militares centradas en el control territorial, protección de ejes energéticos, vigilancia fronteriza y contención de estructuras armadas ilegales.

El aumento de recursos y personal en la Orinoquía responde a la necesidad de asegurar una vigilancia constante en una región caracterizada por su amplia extensión geográfica y baja densidad poblacional.

El Ejército Nacional inicia convocatoria para servicio militar en 2026

El Ejército Nacional de Colombia inició el 1° de mayo la segunda convocatoria de 2026 para el servicio militar, con un total de 14.990 cupos dirigidos a jóvenes entre 18 y 24 años.

La campaña actual prioriza la atención a hombres y mujeres en el rango de edad legal, garantizando formación profesional, apoyo en salud, facilidades para el retorno a la vida civil y descuentos en servicios aliados - crédito @COL_EJERCITO/X

El proceso incluye incentivos económicos y sociales, acceso a formación técnica y beneficios que buscan facilitar la transición a la vida civil tras el cumplimiento del deber de defensa nacional.

En este ciclo, la distribución de plazas discriminadas por sexo marca una diferencia respecto a procesos anteriores: 13.694 posiciones están reservadas a hombres, mientras que 1.296 corresponden a mujeres en todo el territorio nacional.

Esta cifra se distingue dentro del histórico de convocatorias al incluir un volumen relevante de cupos femeninos, una característica que busca hacer más equitativo el acceso al servicio, según el reporte del Ejército Nacional.

El registro y postulación deben realizarse exclusivamente a través de la plataforma oficial www.libretamilitar.mil.co. Los aspirantes proporcionan su correo electrónico, generan una clave temporal válida durante siete días y completan los formularios obligatorios.

Una vez finalizado el registro y verificados los datos, el Distrito Militar notifica a los seleccionados para iniciar el proceso de incorporación. Para las mujeres, se exige adicionalmente la presentación de un resultado negativo en prueba de embarazo, realizada hasta ocho días antes de la fecha de ingreso.

Durante el periodo de instrucción, los soldados reciben $1.750.905 mensuales, cantidad equivalente al salario mínimo legal vigente en Colombia, así como alojamiento, alimentación, transporte y atención integral en salud.

Al culminar el periodo de servicio, se concede una asignación especial: un monto único adicional por dotación civil equivalente a un salario mínimo, y una bonificación de $2.626.357. Además, quienes desempeñen funciones como dragoneantes acceden a un pago extra mensual equivalente al 5% del salario mínimo, junto a la posibilidad de disfrutar un permiso anual con auxilio de transporte, según los datos consignados por el Ejército Nacional de Colombia a Infobae Colombia.

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