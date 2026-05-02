Paraguay vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor por el Sudamericano Sub-17 Femenino

El partido decisivo ante Paraguay definirá el futuro de Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-17 2026-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia jugará uno de los partidos más importantes en el Sudamericano. Las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán su segunda victoria en el certamen, cuando se enfrenten a la anfitriona del certamen.

La selección Colombia Sub-17 Femenina enfrentará a Paraguay el 3 de mayo a las 6:00 p. m. (hora colombiana) en el cierre de la fase de grupos del Sudamericano 2026, con la clasificación al Mundial de Marruecos en juego.

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Colombia aspira a quedarse con uno de los cuatro lugares disponibles en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La transmisión del encuentro decisivo estará disponible por RCN 2, RCN Deportes en YouTube, Canal RCN App, DGO de DirecTV, Caracol HD2 y la aplicación Ditu, de acuerdo con información proporcionada por Win Sports.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Colombia

Carlos Paniagua lidera a la selección Colombia Sub-17 Femenina tras lograr primera victoria importante frente a Bolivia-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Bajo la conducción de Carlos Paniagua, la ‘tricolor’ llega tras sumar su primera victoria ante Bolivia, luego de dos empates en sus compromisos previos en Paraguay. El objetivo principal del combinado colombiano es avanzar y mantener sus aspiraciones por el título continental y el boleto directo al campeonato mundial.

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La selección Colombia femenina Sub-17 obtuvo su primer triunfo en el Sudamericano de la categoría tras golear 3-0 a Bolivia el 30 de abril de 2026 en el Defensores del Chaco. Con este resultado, el equipo se ubicó en el segundo lugar del Grupo A, mientras Argentina lidera con 7 puntos.

El equipo colombiano, que había igualado sus dos encuentros previos ante Argentina (1-1) y Chile (0-0), marcó diferencias desde el arranque del encuentro. El primer gol llegó a los 5 minutos, cuando Andrea Rodríguez definió con un remate cruzado dentro del área.

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Antes del descanso, un autogol de la jugadora boliviana Torrico a los 43 minutos amplió la ventaja para las colombianas, consolidando el dominio que hasta ese momento no se reflejaba en el marcador.

En la segunda parte, Henao decretó el 3-0 definitivo a los 67 minutos. Con este resultado, la Selección Colombia femenina Sub-17 sumó su primera victoria en el certamen y mejoró su posición en la tabla del grupo.

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30 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Colombia 3-0 Bolivia

28 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Colombia 0-0 Chile

26 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Argentina 1-1 Colombia

29 de octubre de 2025 - Mundial FIFA Sub17: Japón 4-0 Colombia

25 de octubre de 2025 - Mundial FIFA Sub17: Colombia 1-0 Corea del Sur

Paraguay

El combinado local debe sumar urgente para no despedirse de la cita mundialista-crédito @LaRoja/X

El 30 de abril de 2026, Paraguay perdió 2-0 frente a Chile en el estadio Defensores del Chaco y complicó sus chances de avanzar en el Sudamericano Femenino Sub-17. Con este resultado, el equipo anfitrión quedó con tres puntos, detrás de Chile y Argentina (ambos con siete), y de Colombia (cinco), mientras que Bolivia cierra la tabla sin unidades.

Chile se impuso con goles de Kiara Concha, quien abrió el marcador a los 15 minutos, y de Antonella Martínez, que amplió la diferencia a los 63. El conjunto local, tras esta derrota, perdió la posibilidad de acceder directamente a las semifinales. Ahora depende de ganar en la última fecha ante Colombia y de otros resultados para aspirar a ubicarse entre los cuatro mejores del torneo. Si termina en el tercer puesto del grupo, deberá disputar un playoff ante uno de los perdedores de semifinales para buscar la clasificación al Mundial de Marruecos.

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Así viene Paraguay en sus últimos cinco juegos:

30 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Chile 2-0 Paraguay

26 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Bolivia 0-1 Paraguay

24 de abril de 2026 - Sudamericano Sub17: Paraguay 0-2 Argentina

29 de octubre de 2025 - Mundial Sub17 FIFA Marruecos: México 1-0 Paraguay

25 de octubre de 2025 - Mundial Sub17FIFA Marruecos: Paraguay 1-1 Japón

Así va la tabla de posiciones del Sudamericano Sub17

Chile: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Argentina: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Colombia: 5 puntos - 3 partios jugados (diferencia de gol de +3) Paraguay: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Bolivia: 0 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -14)

El Sudamericano Sub-17 Femenino otorga cuatro lugares al Mundial, lo que ha elevado el nivel de exigencia y ha dejado sin margen de error a las selecciones que buscan estar entre las mejores del continente.

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