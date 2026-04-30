Colombia

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se refirieron a la polémica tras propuesta de incluir al expresidente Álvaro Uribe en el gabinete: “Estamos aprendiendo a tratarnos”

La candidata del Centro Democrático y su fórmula vicepresidencial destacaron la dificultad de sumar entre sectores distintos y negaron cualquier distanciamiento

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Daniel Palacios y Carlos Felipe Córdoba renuncian a sus candidaturas presidenciales para integrar la campaña de Paloma Valencia - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo descartaron distanciamiento - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo reaparecieron juntos ante medios después de la controversia generada por la sugerencia de nombrar a Álvaro Uribe como Ministro de Defensa ante una eventual victoria de la candidata presidencial del Centro Democrático.

La senadora y su fórmula vicepresidencial manifestaron su disposición a trabajar en equipo pese a las diferencias, desmintiendo versiones sobre un distanciamiento. El encuentro se produjo tras preguntas sobre la cohesión en el sector político de centroderecha, luego de semanas de especulaciones en redes sociales y declaraciones cruzadas.

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Durante un video difundido en X por El Tiempo, un periodista preguntó de manera directa sobre el supuesto conflicto entre ambos dirigentes. Paloma Valencia respondió: “Nunca. Lo que pasa es que es difícil. La gente tiene que entender que es una gente distinta”.

La senadora explicó que las diferencias políticas generan reacciones tanto en sectores de centro como en el uribismo. Agregó: “Yo digo algo y el centro se me delica. Y él dice algo y el uribismo se delica”.

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Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo siguen afirmando que su apuesta es para "sumar entre distintos" - crédito Colprensa
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo siguen afirmando que su apuesta es para "sumar entre distintos" - crédito Colprensa

Por su parte, Juan Daniel Oviedo intervino para señalar la expectativa mediática sobre un enfrentamiento. “¿Sabes qué es lo que pasa?”, preguntó Oviedo, antes de exponer: “La gente quiere la historia de la ninguneada, es decir, cómo los vicepresidentes no han logrado encajar. Todo el mundo está buscando en la telenovela cuándo va a ser la ninguneada, la apretada, la tornillada, pero acá no tenemos que pensar en eso, es hacer equipo y ya”.

Por su parte, Paloma Valencia insistió en la necesidad de construir consensos más allá de las diferencias ideológicas. “Aquí vamos aprendiendo a tratarnos”, expresó. La senadora subrayó la importancia de la pluralidad dentro de los movimientos políticos y destacó: “La gente tiene que entender que sumar entre distintos es difícil”.

Ambos dirigentes coincidieron en rechazar la narrativa de confrontación. Oviedo recalcó que el objetivo es conformar un proyecto político colectivo y no alimentar disputas personales. En palabras de Valencia, el propósito común es alcanzar una “Colombia donde sepamos todos”.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - crédito Paloma Valencia/Facebook/Colprensa
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo desmintieron tensiones internas - crédito Paloma Valencia/Facebook/Colprensa

Juan Daniel Oviedo definió su rol en la fórmula de Paloma Valencia

El aspirante a la Vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, precisó el alcance de su papel en la fórmula encabezada por Paloma Valencia, en medio de las discusiones sobre la posible composición del gabinete. 

Yo, como vicepresidente, soy una rueda de repuesto, una llanta de repuesto”, afirmó Oviedo en declaraciones a La FM, subrayando que su función será de apoyo, pero no subordinada.

La aclaración de Oviedo llega tras la propuesta de Valencia para incorporar a Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa, una iniciativa que ha generado debates tanto en el entorno de la campaña como entre los detractores. Oviedo fue enfático: “La presidenta es ella y ella va a tomar las decisiones de su gabinete”, dejando claro que la selección de los colaboradores recaerá en Valencia.

El exdirector del Dane expresó que su aporte busca fortalecer el centro y atraer al electorado desencantado de las posiciones radicales.

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, podría recibir el salario de vicepresidente si Paloma Valencia gana la presidencia - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Juan Daniel Oviedo aclaró su rol y respaldó liderazgo de Paloma Valencia ante polémica por gabinete - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Estamos alineados con que toca hacer un ajuste fiscal, que no vamos a apretar a la gente, sino que vamos a dar ejemplo y nos vamos a apretar nosotros mismos”, sostuvo Oviedo, quien también resaltó la coordinación diaria con su compañera de fórmula: “Nosotros hablamos Paloma y Oviedo todos los días”.

Al referirse al futuro gobierno, Oviedo graficó la situación con una metáfora: “El problema es que el carro, ese Renault 4 que nos va a entregar este gobierno, que ella va a manejar, está pinchado. Entonces, necesitamos la llanta de repuesto desde el comienzo”. Aseguró que su participación es clave para iniciar la gestión enfocada en la recuperación económica y la estabilidad.

Oviedo remarcó que el plan presentado ante la Anif y otras entidades económicas se basa en acuerdos y responsabilidad fiscal.

Al cerrar, rechazó el populismo de “izquierda y de derecha que representan Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella” y prometió una campaña sustentada en argumentos y propuestas: “Aquí estamos para ganar a voto limpio y competir con argumentos y con propuestas como las que hemos planteado el día de hoy”.

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