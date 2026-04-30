El Banco de la República habría tomado decisión sobre tasas de interés bajo presión del Gobierno Petro: elecciones de 2026 serían clave

La tasa de interés del Banco de la República funciona como referencia: si sube, los créditos y tarjetas de crédito se encarecen, frenando el consumo para reducir la presión inflacionaria - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

La decisión unánime de la Junta Directiva del Banco de la República de mantener la tasa de interés en 11,25% constituye un movimiento clave para la política monetaria en Colombia, justo cuando la inflación general sigue alta y persisten presiones políticas sobre la entidad. El próximo ajuste de tasas será evaluado después de la segunda vuelta de elecciones presidenciales, a fines de junio, según confirmó el órgano.

Según el Emisor, se optó por mantener la tasa de interés para “buscar acuerdos en la actual coyuntura”, enfrentando un escenario de inflación persistente y tensiones institucionales. La medida responde a la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica, de acuerdo con el comunicado oficial difundido tras la reunión de la Junta. La entidad explicó que, en marzo, la inflación general se situó en 5,6%, lo que significa un incremento de 46 puntos básicos (pbs) respecto a diciembre. Por su parte, la inflación básica sin alimentos ni regulados subió a 5,8%, casi 80 pbs por encima del valor de diciembre.

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A pesar de una disminución en las expectativas de inflación a uno y dos años, las proyecciones para el cierre de 2026 experimentaron un nuevo aumento. Dentro de los indicadores que respaldan la decisión, el banco resaltó el comportamiento de la demanda de energía, la producción manufacturera y el comercio exterior. Estos factores apuntan a que el crecimiento del primer trimestre podría superar el registrado en el último trimestre de 2025.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, aseguraron que hubo acuerdo para dejar inalterada la tasa de interés - crédito Banco de la República

Opiniones de expertos sobre la decisión del Banco de la República

La decisión, por supuesto, generó reacciones entre expertos en el asunto. Por medio de X, el presidente de Anif, José Ignacio López, “el ataque del Gobierno a la autonomía del Banrep socava la confianza en esta decisión”. Criticó el contexto en el que se adoptó la medida y añadió que la pausa podía haberse dado por razones técnicas, aunque el Gobierno generó dudas sobre el proceso.

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Afirmó que “por una decisión, no se compromete la credibilidad del Banco, más a sabiendas que en próximas reuniones tendrá el espacio para subir tasas, si es necesario”. Remarcó que respaldar al banco central y al arreglo institucional resulta fundamental para la estabilidad macroeconómica del país.

Para el director de Estudios Económicos y de Mercado de Aval Casa de Bolsa, Juan David Ballén, “la unanimidad en la decisión es reflejo de la cohesión que vuelve a aunar a la junta, así como de que los codirectores que consideraban que se debían seguir subiendo cedieron; también lo hicieron quienes consideraban recortarla, entre ellos el Ministerio de Hacienda”.

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Juan David Ballén, director de Estudios Económicos y de Mercado de Aval Casa de Bolsa, djo que su equipo fue el único en apostar por estabilidad de la tasa de interés - crédito @JuanDaBallen/X

Considera que la próxima decisión se tomará luego de un periodo en el que la presión política disminuirá con la conclusión de las elecciones.

El economista jefe de Corficolombiana, Julio Romero, sostuvo que “esta decisión no responde a criterios técnicos, sino a la presión del gobierno al Banco durante el último mes”. Recordó que, aunque existen diferencias entre los miembros de la Junta Directiva, se llegó a este acuerdo “en la búsqueda de lograr consensos en la actual coyuntura”.

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A su vez, la economista principal de DAVIBank, Jackeline Piraján, indicó que “no es el fin del ciclo alcista de las tasas de interés, probablemente es una pausa para ver los efectos de las subidas que ya se hicieron a principios de año y que respondieron al cambio de las expectativas de inflación”. Resaltó que las preocupaciones de la Junta se mantienen y apuntó que la fortaleza reciente del peso colombiano obedece a la credibilidad ganada durante el ciclo de alzas de tasas.

Piraján también destacó que la economía colombiana mostró solidez en algunos indicadores de demanda interna, y la decisión de buscar un consenso responde a la necesidad de estabilizar el contexto mientras se evalúan los efectos de los ajustes recientes. Como reto, alertó sobre la posibilidad de mayores episodios de volatilidad cambiaria, derivados de la coyuntura actual.

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Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá resaltó que primó el consenso para mantener la tasa de interés - crédito @IEBancoDeBogota/X

De acuerdo con el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, “la institucionalidad del banco central ha sido uno de los pilares clave en la estabilidad macroeconómica del país”. El informe advierte que una eventual brecha entre criterios técnicos y decisiones políticas podría traer consecuencias relevantes, especialmente si se mantienen los desafíos fiscales.

Autonomía institucional y el impacto de la coyuntura política

La decisión de postergar cualquier modificación en la política de tasas hasta después de la segunda vuelta electoral muestra un enfoque cauteloso frente al actual ciclo político. Analistas como Ballén y Piraján apuntaron que el calendario electoral influye en la cautela de los movimientos del Banco de la República, que procura evitar una percepción de interferencia gubernamental.

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El informe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá señala que el desenlace de los comicios definirá si continúan los cuestionamientos a la autonomía del banco central. El éxito de la próxima administración dependerá, según este análisis, de mantener la disciplina fiscal, reducir la incertidumbre económica y respetar el proceso de toma de decisiones técnicas.

Para Piraján, la Junta optó por una pausa estratégica que permita evaluar el comportamiento de las expectativas de inflación y comprobar la paciencia de la entidad antes de ceder ante presiones internas o externas. La economista aseguró que “la fortaleza del peso colombiano a lo largo del año está muy arraigada en la credibilidad” obtenida durante las subidas de tasas y en las condiciones favorables para el flujo de capital por diferencial de tasas frente al resto del mundo.

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Por su parte, Romero prevé que la próxima decisión se adoptará “a finales de junio, después de la segunda vuelta de elecciones presidenciales”, cuando el Banco de la República pueda deliberar sin la influencia de la coyuntura electoral.

Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, dijo que la decisión no responde a criterios técnicos, sino a la presión del Gobierno al banco durante el último mes - crédito @JulioCRomeroA/X

Riesgos y escenarios económicos ante la decisión del Banco de la República

Los especialistas advirtieron que el entorno internacional y las condiciones internas mantendrán los riesgos sobre la inflación y la tasa de cambio. El Banco de la República resaltó el posible impacto del conflicto en Medio Oriente y del fenómeno de El Niño en la evolución de los precios de energía y alimentos.

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Piraján manifestó que “es probable que de pronto no sea la última decisión de tasas de interés, probablemente en un futuro podamos tener algo de ajustes adicionales si vemos que las expectativas de inflación siguen mostrando desvíos sobre la meta en 2027”. Según la experta, si se produce un impacto, recaerá más sobre la volatilidad cambiaria que sobre un nuevo incremento del costo del dinero.

Además, el Banco de Bogotá planteó que la continuidad o el descenso del ciclo de tasas dependerán tanto de la moderación en las condiciones fiscales del país como del resultado electoral. El informe subraya que si se debilita la autonomía del banco central, podrían aparecer presiones adicionales sobre la calificación soberana de Colombia.

Ballén y Romero coincidieron en que el Banco de la República mantiene “abiertas sus opciones” de cara a junio. La tendencia de política monetaria dependerá de la evolución de los factores externos y de la capacidad para priorizar criterios técnicos sobre consideraciones políticas. Según José Ignacio López, la protección del arreglo institucional de la banca central y el respaldo a su independencia resultan fundamentales para evitar que la inestabilidad política se traduzca en desequilibrios macroeconómicos de medio plazo.