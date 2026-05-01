Colombia

Caso de maltrato a una adulta mayor en Ciudad Bolívar no es aislado: más de 1.100 personas mayores sufrieron violencia en Bogotá en 2026

El 90% de los casos de maltrato a adultos mayores en la capital ocurre dentro del hogar y es cometido principalmente por familiares cercanos

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El caso de violencia contra una adulta mayor en Ciudad Bolívar evidenció la vulnerabilidad de las personas mayores en Bogotá - crédito Pasa en Bogotá/X

Un reciente caso de violencia contra una mujer adulta mayor en el barrio Los Alpes, de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, encendió las alarmas sobre la situación de vulnerabilidad que enfrentan miles de personas mayores en la capital.

El hecho, registrado en video por un ciudadano, muestra cómo dos mujeres llevan a la fuerza y agreden físicamente a una abuelita en plena vía pública. Las imágenes, difundidas en redes sociales, desencadenaron la intervención inmediata de las autoridades distritales y la activación de una ruta de protección.

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Respuesta institucional y atención inmediata

La noche del 29 de abril, la Comisaría de Familia de Ciudad Bolívar y equipos de la Secretaría de Integración Social rescataron a la señora Carmen, protagonista del video, y la trasladaron a una de las Comunidades de Cuidado del Distrito. Allí pasó la noche en condiciones seguras y protegidas.

Las autoridades distritales de Bogotá rescataron y protegieron a la señora Carmen, víctima de maltrato captada en video en Los Alpes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las autoridades distritales de Bogotá rescataron y protegieron a la señora Carmen, víctima de maltrato captada en video en Los Alpes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Posteriormente, fue acompañada a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de La Granja para una valoración médico-forense, en cumplimiento de las órdenes de la Comisaría y en el marco de la ruta distrital de atención. Actualmente, la víctima cuenta con medida de protección, mientras recibe acompañamiento legal para la presentación de denuncias por maltrato.

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Autoridades y organizaciones sociales recordaron que el maltrato y el abandono de personas mayores constituyen delitos en Colombia, sancionados por la Ley 1850 de 2017 con penas de entre cuatro y ocho años de prisión, además de multas económicas. La denuncia ciudadana y la respuesta institucional rápida fueron claves para proteger la vida y los derechos de la víctima.

Violencia estructural y cifras preocupantes

El caso de la señora Carmen no es aislado. Durante el primer trimestre de 2026, las Comisarías de Familia de Bogotá atendieron 12.860 víctimas de violencia, de las cuales 1.125 casos (9%) correspondieron a personas mayores de 60 años. Según la Secretaría de Integración Social, el 69% de estas víctimas son mujeres y el 31% hombres, reflejando una mayor afectación en la población femenina.

Según la Secretaría de Integración Social, el 69% de los adultos mayores víctimas de violencia en Bogotá son mujeres - crédito Secretaría de Integración Social
Según la Secretaría de Integración Social, el 69% de los adultos mayores víctimas de violencia en Bogotá son mujeres - crédito Secretaría de Integración Social

La violencia psicológica es la forma más frecuente (71%), seguida por la violencia física (29%), la violencia económica (8%), el abandono (6%) y la violencia sexual (1%). Los agresores, en su mayoría, son familiares: hijos ( %), parejas o compañeros (17%), exparejas (12,7%), hermanos (7,7%) y nietos (4,8%). Estos datos confirmaron que el 90% de los casos de violencia contra personas mayores ocurren dentro del hogar, según alertó el concejal Andrés García Vargas.

Entre 2020 y 2025, la Secretaría de Salud reportó 11.579 casos de violencia intrafamiliar y de género en personas mayores de 60 años en Bogotá. El 71,7% de las víctimas fueron mujeres, y la mayor concentración de casos (59,7%) se dio en el grupo de 60 a 74 años. El 39,5% de los casos correspondió a negligencia, el 33% a violencia física, el 23% a abandono, el 13,4% a violencia económica y el 4,9% a violencia sexual.

El abandono: la otra cara de la violencia

El abandono es otra forma de maltrato que afecta a los adultos mayores en Bogotá. La Secretaría de Integración Social atiende a 95 personas mayores en condición de abandono hospitalario y ha identificado a 68 más en esta situación. Desde diciembre de 2025, un total de 110 personas mayores han sido atendidas a través del servicio sociosanitario, que articula acciones con la Secretaría de Salud.

Las Comisarías de Familia de Bogotá registraron 1.125 casos de violencia contra personas mayores durante el primer trimestre de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las Comisarías de Familia de Bogotá registraron 1.125 casos de violencia contra personas mayores durante el primer trimestre de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“No podemos normalizar ningún tipo de violencia, incluido el abandono, especialmente cuando ocurre en el entorno familiar. Nuestro deber es proteger la vida, la dignidad y los derechos de las personas mayores”, enfatizó la subdirectora para la Vejez de la Secretaría de Integración Social, María Cristina Tobón.

El peso invisible del cuidado y la deuda social

El caso de Ciudad Bolívar también pone sobre la mesa la deuda estructural de cuidado que recae, en su mayoría, sobre las mujeres mayores. Según el concejal García, el 86% de quienes cuidan a otras personas adultas mayores en Bogotá son mujeres, con una edad promedio de 56 años, muchas de ellas dedicando más de seis horas diarias al cuidado de otros, generalmente sin apoyo económico ni reconocimiento social.

La ciudad cuenta con una red de atención para personas mayores: seis servicios transitorios, 19 comunidades de cuidado, 30 casas de sabiduría y dos servicios sociosanitarios. La ciudadanía puede reportar casos a la línea “Una llamada de vida” de las Comisarías de Familia (601 380 8400).

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