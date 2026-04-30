Colombia

Juan Fernando Cristo le dio a Álvaro Uribe una “píldora para la memoria” por choques sobre el plebiscito en 2016 con las Farc

El expresidente reavivó la polémica por el mecanismo de participación ciudadana de 2016, al afirmar que el gobierno de Juan Manuel Santos no tuvo intención de promover otra herramienta tras el triunfo del “No”, por lo que el exministro lo desmintió

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- crédito Juan Fernando Cristo/Facebook - Reuters
El plebiscito por la paz de 2016 volvió a encenderse luego de nuevas declaraciones cruzadas entre el expresidente Álvaro Uribe y el exministro Juan Fernando Cristo - crédito Juan Fernando Cristo/Facebook - Reuters

El debate político sobre lo que fue el plebiscito por la paz en 2016 volvió a encenderse tras un cruce de versiones entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, en el que reaparecen interpretaciones distintas sobre los intentos de ajustar el acuerdo firmado entre el Estado y las extintas Farc-EP.

La discusión surgió luego de las declaraciones del exmandatario en entrevista con Caracol Radio, donde afirmó que no existió disposición del entonces presidente Juan Manuel Santos para convocar un nuevo mecanismo de validación tras el triunfo del “No” en las urnas; ese planteamiento abrió una nueva reacción desde el ámbito político.

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Juan Fernando Cristo recordó a Uribe el consenso al que llegaron luego del plebiscito

Juan Fernando Cristo respondió de manera directa y cuestionó la versión del exjefe de Estado, por lo que en un extenso mensaje en su cuenta en la plataforma X rechazó la afirmación y apeló a lo que calificó como hechos verificables del momento posterior a la votación.

Álvaro Uribe afirmó en una entrevista que no existió voluntad del gobierno de Juan Manuel Santos para convocar un nuevo mecanismo de validación tras el resultado del plebiscito de paz en 2016 - crédito AFP
Álvaro Uribe afirmó en una entrevista que no existió voluntad del gobierno de Juan Manuel Santos para convocar un nuevo mecanismo de validación tras el resultado del plebiscito de paz en 2016 - crédito AFP

El exministro escribió: “Señor expresidente @AlvaroUribeVel, una píldora para la memoria: esta foto es en el Palacio de Nariño tres días después del plebiscito. El presidente @JuanManSantos convocó a una reunión para iniciar una mesa de conversaciones con los promotores del NO” (sic).

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En ese mismo mensaje, Cristo afirmó que ese espacio de diálogo se extendió durante varias semanas en la sede del Ministerio del Interior. Según su versión, allí se trabajó en ajustes al texto original del acuerdo con participación de dirigentes del Centro Democrático y otros actores políticos.

“Avanzamos mucho con su participación y con la de @IvanDuque, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, entre otros (sic)”, señaló el exministro, al insistir en que sí existió un proceso de concertación tras el resultado electoral.

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo recordó al expresidente Álvaro Uribe los encuentros de concertación que hubo en 2016 - crédito @CristoBustos/X
El exministro del Interior Juan Fernando Cristo recordó al expresidente Álvaro Uribe los encuentros de concertación que hubo en 2016 - crédito @CristoBustos/X

Cristo agregó que el ejercicio de revisión permitió introducir cambios de fondo al documento inicial. De acuerdo con su post, el proceso incluyó un número amplio de modificaciones que alteraron varios puntos del acuerdo firmado con la antigua guerrilla.

“Lamentablemente, al final no se pudo concretar un acuerdo definitivo por diferencias en uno o dos temas. Las modificaciones fueron 58 sustanciales. Una oportunidad que perdimos los colombianos de lograr acuerdos”, se leyó en la publicación de Cristo.

Efectivamente, como lo señaló el exministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro, el funcionario compartió una fotografía en la que aparecen los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez, además, Óscar Iván Zuluaga, Marta Lucía Ramírez, Humberto de la Calle y María Ángela Holguín, entre otras figuras políticas presentes en ese encuentro.

En la imagen aparecen figuras como Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez, Óscar Iván Zuluaga, Marta Lucía Ramírez y otros actores políticos - crédito @CristoBustos/X
En la imagen aparecen figuras como Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez, Óscar Iván Zuluaga, Marta Lucía Ramírez y otros actores políticos - crédito @CristoBustos/X

Esto fue lo que reveló el expresidente que enfureció al exministro del Interior

El expresidente Álvaro Uribe Vélez conversó con Julio Sánchez Cristo y abordó temas clave del panorama electoral y recordó momentos determinantes de su gestión y del proceso de paz con las extintas Farc.

Uno de los puntos centrales de la entrevista giró en torno al plebiscito por la paz de 2016, en el que triunfó la opción del “No”. Uribe recordó ese resultado y las interpretaciones posteriores sobre su impacto en la implementación del acuerdo firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

El exmandatario aseguró que, tras conocerse la victoria del “No”, propuso un gran acuerdo nacional al entonces presidente Santos; sin embargo, afirmó que la iniciativa no prosperó y que el Gobierno optó por avanzar en la implementación del pacto con el grupo guerrillero.

“A mí me han hecho unos ataques; por ejemplo, algunas personas dicen desde hace tiempo que Uribe entregó el plebiscito”, señaló durante la entrevista.

El expresidente Juan Manuel Santos afirmó que la decisión judicial de absolución en favor de Uribe debe ser tomada con "respeto" - crédito Colprensa
Expresidente Uribe sostuvo que el gobierno de Juan Manuel Santos no mostró intención de promover un nuevo mecanismo para refrendar el acuerdo después del resultado del plebiscito- crédito Colprensa

Uribe también sostuvo que, tras el resultado electoral, se mantuvo en una posición de oposición firme al proceso, insistiendo en sus críticas al acuerdo de paz. Según dijo, el tiempo confirmó algunas de sus advertencias sobre los efectos del proceso en materia de orden público y seguridad.

“Lo único que me faltó fue volverme subversivo, y yo soy de una estructura inamovible democrática e institucional”, afirmó el exmandatario.

A partir de esas afirmaciones, el exministro Juan Fernando Cristo respondió con un mensaje en el que apeló a lo que llamó una “píldora de la memoria” para recordarle a Uribe lo ocurrido en ese momento durante una mesa de concertación.

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