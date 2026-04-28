Gustavo Petro volvió a defender el nuevo sistema de expedición de pasaportes: “Quieren devolvérselo a los hermanos Bautista, procesados por estafa”

El presidente Gustavo Petro considera que la alianza con la Casa de la Moneda de Portugal fue el mejor camino para la expedición del pasaporte - crédito Cancillería

La cancelación del contrato para la expedición de pasaportes con Thomas Greg & Sons en Colombia generó polémica, ya que varios críticos del Gobierno Petro consideran que, a partir del lunes 4 de mayo de 2026, miles de ciudadanos se enfrentarán a un proceso sin referencias claras.

Pese a la inminencia del cambio, los canales habituales utilizados por los solicitantes no estarán disponibles, lo que genera un vacío de procedimientos sin precedentes para el servicio consular. En ese contexto, la periodista D’Arcy Quinn subrayó este panorama, afirmando que los colombianos desconocen el modo en que podrán continuar con el trámite.

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A esta incertidumbre se suma la confirmación de que las oficinas actualmente operadas por Thomas Greg & Sons cesarán actividades definitivamente al término del contrato. “El jueves los señores de Thomas Greg & Sons cierran, recogen y vámonos”, sintetizó, dejando en claro que la infraestructura y los puntos físicos que han soportado la expedición de pasaportes dejarán de existir a partir de ese día.

Y agregó: “¿Usted sabe a dónde tiene que ir el próximo lunes a pedir su pasaporte?... ¿A dónde lo va a reclamar, cuánto se le va a demorar?, ¿Cuánto le va a costar? Ni idea”.

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La respuesta de Petro a las acusaciones contra el sistema de expedición de pasaportes

El presidente de la República argumentó que el modelo a implementar garantiza un mayor control soberano sobre la protección y manejo de los datos personales de los ciudadanos colombianos - crédito @petrogustavo/X

Frente a los señalamientos de D’Arcy Quinn, el presidente de la República, Gustavo Petro, señaló que los ataques al nuevo sistema en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal tienen como objetivo, según él, favorecer las conexiones políticas.

Así mismo, aseveró en sus redes sociales que la cadena de radio colombiana, propiedad de RCN Radio, supuestamente busca ejercer presión sobre el Ejecutivo para devolver el contrato a Felipe, Camilo y Fernando Bautista propietarios de Thomas Greg & Sons, que tienen procesos con la justicia de Estados Unidos.

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“La FM buscando también legitimar el contrato de Pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal para que se lo devuelvan a los hermanos Bautista procesados por estafa en EEUU y dueños del software de escrutinio electoral (sic)”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Y agregó: “¿Acaso no fueron invitados a la rueda de prensa y no vieron las máquinas funcionar en la imprenta con trabajadores colombianos?”.

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Petro aseveró que buscan que los dueños de Thomas Greg & Sons vuelvan a tener el contrato de expedición de pasaportes - crédito @petrogustavo/X

A otros críticos del nuevo sistema les dijo: “Solo beneficia a los hermanos Bautista y usa preguntas a la entidad que no hizo el contrato. Se le olvidó de pronto quienes son los dueños del contrato de pasaportes que se busca restituir por vía judicial y se le olvidó quienes son los dueños del software electoral?(sic)”.

Gustavo Petro defendió el nuevo proceso para los pasaportes pese a denuncias por irregularidades<b> </b>

El presidente Gustavo Petro intensificó la discusión pública tras afirmar que el contrato de pasaportes podría estar vinculado a maniobras para manipular el sistema electoral colombiano, lo que, según él, pondría en peligro la transparencia democrática de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026.

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Estas advertencias, dadas a conocer el 28 de abril a través de su cuenta en la red social X, surgen en un contexto de controversia por la transición en el modelo de expedición de estos documentos oficiales y mientras se resuelven procesos judiciales clave que afectan la validez de acuerdos anteriores, relató la revista Cambio.

Petro afirma que el contrato con la Cancillería cumple con los requisitos legales y garantiza protección de la información de los ciudadanos - crédito @petrogustavo/X

La denuncia de Petro va más allá del contrato vigente: el presidente aseguró que, de anularse el acuerdo en ejecución, se abriría una negociación destinada a favorecer a los llamados “hermanos Bautista”.

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El mandatario los señaló de tener conexión directa con el software de escrutinio electoral y sugirió que este vínculo permitiría la eventual manipulación de los algoritmos utilizados en los comicios, una imputación que no estuvo acompañada de pruebas públicas, de acuerdo con el propio mensaje presidencial y el informe del medio citado . Sin embargo, hizo un llamado a la “vigilancia ciudadana” frente al riesgo de fraude que, sostuvo, podría derivarse de esta situación.

El debate en torno a la expedición de pasaportes se agudizó cuando la revista publicó los hallazgos de una inspección de la Procuraduría General de la Nación realizada en la Imprenta Nacional de Colombia.

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Según este reporte, las condiciones técnicas y operativas que el Gobierno nacional promovía sobre la producción de los documentos no coincidían con lo verificado por los inspectores. En concreto, Cambio aseguró que parte fundamental de la fabricación recaería en una compañía francesa actualmente bajo investigación por corrupción, hecho que instala interrogantes sobre la transparencia e idoneidad de la transición de modelo.

En paralelo, el Gobierno Petro ha defendido públicamente el esquema basado en la colaboración con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia. El Ejecutivo argumentó, de acuerdo con declaraciones recogidas por el mismo medio, que este modelo incrementa la calidad de los pasaportes y garantiza un mayor control soberano sobre la protección y manejo de los datos personales de los ciudadanos colombianos.

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