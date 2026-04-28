Colombia

Petro cuestionó fallo del juez que ordenó rectificar señalamientos contra exgerente de Coosalud: “No estoy censurado para dar mi opinión”

El presidente de la República denunció que se robaron la plata de la Entidad Promotora de Salud, que nació como una cooperativa de verdad, en Cartagena, Bolívar

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Petro señaló que, pese al dictamen de la justicia en su contra, puede hablar del exgerente de Coosalud- crédito Presidencia de Colombia/Captura de Pantalla Jaime González Montaño - Pinterest
Petro señaló que, pese al dictamen de la justicia en su contra, puede hablar del exgerente de Coosalud- crédito Presidencia de Colombia/Captura de Pantalla Jaime González Montaño - Pinterest

El presidente de la República, Gustavo Petro, recibió una sanción de alrededor de 15 salarios mínimos el lunes 27 de abril de 2026 por desacatar un fallo judicial que le ordenaba retractarse de acusaciones públicas contra Jaime Miguel González Montaño, exdirector de la EPS Coosalud, según determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La sentencia del Tribunal exigió que el mandatario presentara excusas públicas y se retractara, utilizando la red social X y una alocución presidencial. El documento formal estableció que el procedimiento buscaba salvaguardar “el amparo de los derechos fundamentales, al buen nombre y debido proceso por las razones ya expuestas”. El plazo fijado fue de cinco días desde la notificación, de acuerdo con la providencia.

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Durante su declaración televisiva, Petro afirmó que le es posible “criticar los fallos”, pero que tiene la obligación de “obedecerlos, que es diferente”. El primer mandatario insistió en que no está censurado para expresar su opinión.

Documento del juzgado que impone sanción por desacato y ordena retractación pública por señalamientos sin pruebas contra directivo de Coosalud - crédito Rama Judicial de Colombia
Documento del juzgado que impone sanción por desacato y ordena retractación pública por señalamientos sin pruebas contra directivo de Coosalud - crédito Rama Judicial de Colombia

En el mismo mensaje, cuestionó que “el juez en vez de investigar al que usó millones de recursos públicos para garantizar préstamos para él y sus empresas particulares, estaría haciendo una presunta vergüenza con la salud pública de Colombia”.

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Las afirmaciones del presidente habían comenzado semanas atrás en su cuenta oficial de X, donde señaló: “El señor exgerente es un corrupto y los miembros de la junta directiva deben ser procesados por la Fiscalía”. Petro sostuvo que una auditoría forense determinó que se garantizó un préstamo a empresas vinculadas a la gerencia por más de $200.000.000.000 con respaldo de fondos públicos.

En otro mensaje en la red social, Petro denunció: “Se robaron la plata de Coosalud, que nació en Cartagena como una cooperativa de verdad, propiedad de sus dueños. Tenemos que hacer algo, pero desplazaron a los dueños por ser cooperativistas, tras cometer el error de nombrar como gerente a un señor que es un bandido (sic)”.

Petro ordenó quitar licencias a las “peores EPS”

La decisión del jefe de Estado ocurrió tras la denuncia de sobornos por parte del superintendente de Salud, Daniel Quintero - crédito @petrogustavo/X

Daniel Quintero, recién nombrado superintendente de Salud, hizo pública una denuncia de presuntos sobornos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para girar los recursos de atención en salud.

El exalcalde de Medellín mostró un mensaje donde se leía: “Te escribo porque mis tíos tienen la IPS más grande en salud mental en Latinoamérica. Nos gustaría conversar contigo; hemos tenido problemas con los pagos y estaríamos en la disposición de dar un porcentaje sobre las facturas”.

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció una serie de medidas orientadas a frenar la corrupción en el sistema de salud de Colombia, denunciando que la gestión heredada de gobiernos anteriores mantiene esquemas que permiten la continuidad de sobornos y especulación con medicamentos.

Según su criterio, “si se quita licencia de salud a los peores. Si las EPS se vuelven gestoras, dejan de hacer trámites”.

A la par, puntualizó que la entidad pública Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) asumirá un papel central en el proceso, gestionando de manera directa la entrega y pago de medicamentos en farmacias, sean grandes o pequeñas, para evitar manipulación y sabotaje.

El proceso de verificación de la Adres identificó IPS inscritas formalmente pero sin dirección física en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - crédito Adres
El jefe de Estado recalcó las irregularidades en la Adres yel ssitema de salud- crédito Adres

”ADRES paga en cualquier farmacia las medicinas que los enfermos lleven a la estructura irregular identificada con anterioridad; persiste incluso tras los recientes relevos administrativos. Los interventores hacen lo mismo que hacían los otros privados, que es mantener la estructura de corrupción y recibir coimas”, expuso.

En su análisis, Petro detalló que, tras la intervención estatal en varias EPS y otros organismos sanitarios, persisten irregularidades debido al uso de listas confeccionadas bajo anteriores administraciones, en las que grupos de interés como el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) retendrían influencia sobre los nombramientos. Refiriéndose a episodios ocurridos con la presidencia de la empresa multilatina colombiana Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).

“Un juez obliga a que cojamos es la lista de Duque para escoger el presidente de ISA, amigos suyos, GEA otra vez. Aquí pasa lo mismo”, subrayó el mandatario.

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