Colombia

Marca española que vende cestos artesanales colombianos genera polémica en redes sociales: “Gentrificaron las canastas de zunchos”

Usuarios de X han cuestionado los precios de los productos y el pago a los artesanos colombianos que trabajan con la marca

Guardar
Dos canastas de zuncho coloridas, una azul, verde y amarilla con borla, y otra rosa, azul y naranja, se posan sobre una mesa de madera al aire libre.
Dos canastas de zuncho colombianas, coloridas y meticulosamente tejidas a mano, se exhiben sobre una mesa de madera en un mercado al aire libre, mostrando la riqueza de la artesanía local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos días, la marca española La Ciénaga se ha convertido en el epicentro de una controversia en redes sociales que involucra a la tradición, la moda y el debate sobre la apropiación cultural. El motivo: la revalorización de los cestos campesinos colombianos, convertidos en piezas codiciadas y de alta gama en Europa.

La polémica estalló tras la publicación de un reportaje en El País de España, donde la antropóloga y gestora cultural Silvana Bonfante relató el origen de su proyecto. Según sus palabras: “Hace 16 años, en el mercado de Villa de Leyva, un municipio colonial y muy turístico cercano a Bogotá, una campesina sostenía un canasto. A pesar de sus colores y su diseño, no era un objeto concebido para atraer miradas, sino para cumplir una función concreta: llevar la compra de vuelta a casa”.

PUBLICIDAD

Desde ese encuentro fortuito, Bonfante visualizó una oportunidad: “Me los llevo todos”, recuerda sobre aquel primer impulso, aunque finalmente solo eligió uno. “Son irrompibles”, precisó.

De ese momento surgió el germen de una marca que hoy busca “promocionar la cestería del altiplano colombiano, reivindicando en cada pieza historias de identidad, memoria y sostenibilidad”.

PUBLICIDAD

Una propuesta de diseño y memoria

La antropóloga Silvana Bonfante sostiene uno de los cestos elaborados en el altiplano colombiano, piezas que permanecen intactas en su diseño original - crédito lacienaga.co / Instagram
La antropóloga Silvana Bonfante sostiene uno de los cestos elaborados en el altiplano colombiano, piezas que permanecen intactas en su diseño original - crédito lacienaga.co / Instagram

La Ciénaga, establecida en Madrid, se define como una marca de cestos elaborados con fleje de PVC, material de desecho proveniente de cajas de frutas y verduras. El proceso es completamente manual, sin maquinaria, y cada pieza, tejida a más de 2.600 metros de altitud, requiere semanas de trabajo.

La directora insiste en que “los cestos de La Ciénaga permanecen intactos. No he hecho ninguna intervención en la forma ni en el agarre. Son tal cual. Me molesta mucho cuando se habla de ‘poner en valor’: yo solo muestro el valor que creo que ya tienen”. Cada cesto está numerado y registrado, “como si fueran piezas de arte”.

La primera colección de la marca incluye 200 ejemplares divididos en tres líneas: una clásica, Equinoccio (blanco y negro) y una edición Black con detalles de cerámica y oro de 24 quilates. Todas estas versiones responden, según Bonfante, a una visión “criollo chic”.

Integrantes de la cooperativa de Bogotá, muchos de ellos hombres jóvenes, trabajan con orgullo en la producción artesanal de los cestos - crédito lacienaga.co / Instagram
Integrantes de la cooperativa de Bogotá, muchos de ellos hombres jóvenes, trabajan con orgullo en la producción artesanal de los cestos - crédito lacienaga.co / Instagram

“Criollo es una forma de etiquetar un producto que viene de la tradición, de lo hecho a mano, del upcycling, y situarlo fuera de su entorno natural para que sea apreciado por un público que puede reconocer y pagar su valor”, aclara.

Uno de los propósitos de La Ciénaga es romper la estacionalidad de uso de los cestos, que suelen asociarse al verano. La propuesta apunta a que puedan utilizarse en cualquier contexto. “Estos objetos se producen a tres mil metros de altitud, en clima de páramo, a 10 grados. No tienen nada que ver con la playa”, enfatiza Bonfante. El eslogan de la marca resume esta idea: “no gender, no season, no age”.

Un modelo que busca transformación social

Bonfante afirma que su objetivo no es solo promocionar los cestos, sino “construir un modelo de negocio que ayudara a los artesanos”. Durante más de un año trabajó junto a una cooperativa en Bogotá, en el mercado de Paloquemao, donde el oficio ha atraído a muchos hombres jóvenes.

“Vienen de contextos humildes, pero trabajan con orgullo y ambición. Se han despojado del machismo para dedicarse a tejer”, explica, destacando cómo la cestería también contribuye a modificar patrones culturales.

Cada cesta de La Ciénaga es única y numerada, tejida manualmente a más de 2.600 metros de altitud con materiales reciclados - crédito lacienaga.co / Instagram
Cada cesta de La Ciénaga es única y numerada, tejida manualmente a más de 2.600 metros de altitud con materiales reciclados - crédito lacienaga.co / Instagram

La propia Bonfante desafió códigos durante su paso por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia. “Todas llevaban bolsos de lujo, sus Louis Vuitton, y yo iba con mi canasto. Llamaba mucho la atención”. Ese gesto, casi intuitivo, prefiguraba el concepto de desplazar el objeto tradicional de su contexto habitual.

Actualmente, La Ciénaga opera desde Madrid, ciudad que, en palabras de Bonfante, “se ha consolidado como un punto de encuentro para proyectos que desdibujan las fronteras entre moda, artesanía y cultura”. La marca trabaja en colaboración con Artesanías de Colombia y se inspira en otras iniciativas internacionales.

La controversia en redes sociales y el debate sobre precios

Pese a la narrativa de sostenibilidad y reivindicación, las críticas en redes sociales no se han hecho esperar. Usuarios han acusado a La Ciénaga de “gentrificar” las cestas de zuncho y de practicar “apropiación y extractivismo cultural”.

En la página web están los modelos disponibles y los precios oficiales que pueden alcanzar los 200 Euros - crédito lacienaga.co
En la página web están los modelos disponibles y los precios oficiales que pueden alcanzar los 200 Euros - crédito lacienaga.co

Algunos comentarios reflejan el malestar: “Primero el bocadillo y ahora esto, no puede ser... a cobrar regalías por nuestras cositas”, “Imagino que ahora que cruzó el Atlántico el mismo bolso que llevaba mi abuela a la plaza del pueblo, mi madre a la plaza y yo al supermercado, ahora ya no es artesanía, si no arte de 200 € la pieza”.

El centro de la crítica radica en los precios. En la web de La Ciénaga, los cestos pueden alcanzar los 900.000 pesos colombianos. Muchos se preguntan en redes sociales: “¿Realmente cuánto reciben los artesanos que trabajan con la marca?“.

Mientras tanto La Ciénaga defiende su modelo como una plataforma para rescatar y dignificar oficios tradicionales en un mercado global.

Temas Relacionados

canastas de zunchosArtesanías colombianasCanastas colombianasGentrificaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro volvió a defender el nuevo sistema de expedición de pasaportes: “Quieren devolvérselo a los hermanos Bautista, procesados por estafa”

El presidente de la República argumentó que el modelo a implementar garantiza un mayor control soberano sobre la protección y manejo de los datos personales de los ciudadanos colombianos

Gustavo Petro volvió a defender el nuevo sistema de expedición de pasaportes: “Quieren devolvérselo a los hermanos Bautista, procesados por estafa”

Analistas afirmaron que se podría generar una bonanza cambiaria si se limita la inversión externa de los fondos privados de pensiones

Las nuevas disposiciones obligan a las administradoras a reducir gradualmente sus activos en el exterior, aumentando el flujo de dólares hacia el país y alterando la oferta de divisas en los próximos años

Analistas afirmaron que se podría generar una bonanza cambiaria si se limita la inversión externa de los fondos privados de pensiones

Marcela Reyes se pronunció sobre las infidelidades al interior de 'La casa de los famosos': "No me parece que se normalice"

Durante una aparición especial, la DJ fue directa al expresar que no aprueba las infidelidades vistas en el programa, manifestando su apoyo a quienes resultan afectados fuera de cámaras por estas situaciones

Marcela Reyes se pronunció sobre las infidelidades al interior de 'La casa de los famosos': "No me parece que se normalice"

Gustavo Petro respondió a Álvaro Uribe sobre el programa para el adulto mayor: “Usted no sabe nada de los logros de este gobierno”

La propuesta surge en medio de la actual discusión sobre las políticas sociales y contempla ampliar el acceso a la ayuda estatal en caso de que Paloma Valencia llegue a la presidencia

Gustavo Petro respondió a Álvaro Uribe sobre el programa para el adulto mayor: “Usted no sabe nada de los logros de este gobierno”

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los Gigantes de Baviera abrirán la fase decisiva del torneo de clubes más importante del mundo en París (Francia)

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes se pronunció sobre las infidelidades al interior de 'La casa de los famosos': "No me parece que se normalice"

Marcela Reyes se pronunció sobre las infidelidades al interior de 'La casa de los famosos': "No me parece que se normalice"

Guillo Vives confirmó su distanciamiento con Carlos Vives tras el funeral de su padre: “No he hablado con él desde hace cinco años”

Westcol fue confundido con Maluma en China y el episodio desató reacciones en redes sociales: “Soy su fan”

Juanda Caribe le envió mensaje a Sheila Gandara por su cercanía con Mariana Zapata: "Yo sé que tú me entiendes"

Violeta Bergonzi se pronunció tras el atentado en la vía Panamericana, donde planeaba pasar minutos antes: “Podría estar ahí con mi hija”

Deportes

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto del partido del “Tiburón”

Iván Ramiro Sosa ganó la tercera etapa en el Tour de Turquía y es el nuevo líder: es su primera victoria en los últimos cuatro años

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el Sudamericano Femenino Sub17 que se juega en Paraguay

Millonarios vs. São Paulo - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo C de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín