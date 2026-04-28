Colombia

Sergio Fajardo aseguró que la derecha no tiene posibilidad de ganarle a Iván Cepeda: “Ni la más mínima”

El candidato presidencial sostuvo que la contienda entre Cepeda y cualquier figura de la derecha terminaría beneficiando al militante del Pacto Histórico y reiteró su llamado a superar la confrontación

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Sergio Fajardo advirtió: “La derecha no tiene posibilidad ante Cepeda” y reiteró su alternativa política - crédito Camila Díaz/Colprensa - Adrián Escandar
Sergio Fajardo advirtió: “La derecha no tiene posibilidad ante Cepeda” y reiteró su alternativa política - crédito Camila Díaz/Colprensa - Adrián Escandar

El candidato presidencial Sergio Fajardo manifestó que ningún candidato de la derecha lograría vencer a Iván Cepeda en una eventual contienda presidencial, según recientes encuestas en donde el militante del Pacto Histórico lleva la delantera.

Durante una entrevista en Caracol Radio, Fajardo rechazó la posibilidad de apoyar a figuras como la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, o el abogado Abelardo de la Espriella y enfatizó que su apuesta sigue centrada en ofrecer una alternativa distinta a la confrontación política.

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El político, reconocido por su postura independiente, respondió a las preguntas de Juan Diego Alvira sobre el panorama electoral y el rol de la derecha en las próximas elecciones. “Ese mundo asociado con la derecha no tiene ni la más mínima posibilidad de ganarle a Iván Cepeda”, afirmó Fajardo.

El exgobernador de Antioquia sostuvo que el escenario de una segunda vuelta entre Cepeda y un representante conservador resultaría favorable para el líder de izquierda. A su juicio, “Abelardo de la Espriella es el candidato ideal para el presidente Petro, porque cuando enfrenta a Cepeda y Abelardo de la Espriella, Cepeda le va a ganar”.

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Pintura acuarela de tres personas: una mujer con micrófono, un hombre con brazos cruzados, y otro hombre. Fondo con flechas roja descendente y verde ascendente.
Iván Cepeda tiene la mayor intención de voto en comparación con Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Fajardo insistió en que su proyecto político busca captar el voto de quienes todavía no han tomado una decisión definitiva. Argumentó que su campaña se orienta a convencer a quienes lo consideran una opción viable, para que comprendan la importancia de la primera vuelta.

Lo que yo estoy luchando acá es por llegar a muchas personas a que piensen que quienes me han considerado como la segunda mejor opción, que entiendan lo que se está jugando en la primera vuelta y que voten por mí”, señaló Fajardo, quien reiteró su compromiso con la contienda: “No me voy a ir a ver ningunas ballenas. Estoy luchando todos los días, a todas las horas, en el mismo espacio que he luchado siempre”.

Fajardo también criticó el ambiente de polarización que, según su criterio, afecta a la sociedad colombiana. “Creo que esta confrontación es muy dañina para nuestro país”, advirtió el dirigente político, al tiempo que subrayó la necesidad de gobernar con experiencia y conocimiento.

Para el exgobernador, el acceso al poder exige capacidad de gestión y no debe quedar en manos de personas “que lleguen a aprender a ese poder”.

Fajardo responsabilizó a la administración anterior de contribuir al ascenso del actual presidente. “El presidente Petro está de presidente por la gestión del presidente Duque, que no supo entender la dimensión de los problemas sociales de nuestro país”, explicó. Además, mencionó que la falta de respuestas a las demandas sociales derivó en episodios de protesta y dejó en evidencia profundas desigualdades.

Sergio Fajardo criticó la polarización y señaló que la derecha favorecería a Iván Cepeda en segunda vuelta - crédito Luisa González/Reuters - Colprensa
Sergio Fajardo criticó la polarización y señaló que la derecha favorecería a Iván Cepeda en segunda vuelta - crédito Luisa González/Reuters - Colprensa

“Colombia tiene muchas desigualdades, que el presidente Petro le ha dado voz a unas comunidades que a pesar de todos estos escándalos de corrupción, de todo el fracaso de la paz total, de todo eso que está pasando, termina siendo irrelevante para muchas personas”, indicó el excandidato presidencial.

Fajardo expuso que las prioridades del país se centran en necesidades sociales, seguridad y lucha contra la corrupción. “La lucha por la seguridad está ahí y es una necesidad de Colombia, porque por todas partes está ese reclamo, y la lucha contra la corrupción está ahí”, remarcó.

El político hizo referencia a denuncias recientes y a la indignación generada por la gestión en la Casa de Nariño: “Es un descaro la forma como el presidente, cuando están atentando contra las personas en el Cauca, en el Valle del Cauca, y saca una foto de su cumpleaños y sin una mínima compasión por las personas que han ocurrido, por las personas que están sufriendo, por las personas muertas”.

Fajardo criticó la respuesta oficial ante la violencia en regiones como el Cauca y el Valle del Cauca, y cuestionó la reacción presidencial ante casos de corrupción.

Fajardo recalca que ningún funcionario del Gobierno tiene permitido participar activamente en política durante las elecciones en Colombia - crédito Colprensa
Sergio Fajardo aseguró que la confrontación política perjudica a Colombia y pidió respaldo a su candidatura - crédito Colprensa

Eso es un descaro con la opinión pública. Es una forma de gobernar donde está la corrupción en la casa de Nariño, al lado del presidente de la República, por personas nombradas por él. Y nosotros no tenemos que aceptar eso y eso hace parte de lo que se está aceptando en este país”, enfatizó.

Durante la entrevista, el líder político también abordó las divisiones dentro de otros sectores, restando importancia a rivalidades como la de Claudia López. “El problema no es Claudia López, ya verán cómo se disputan entre unos y otros”, apuntó.

En el cierre de su intervención, Fajardo apeló a su experiencia y trayectoria como elementos diferenciadores ante el electorado.

Aquí está una experiencia, una forma de gobernar, una manera de comportarse, capacidad para resolver los problemas, para avanzar en la solución de lo que necesita Colombia. Es por eso que estoy luchando”, concluyó.

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