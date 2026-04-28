Ahorro en Colombia cae a su nivel más bajo en 20 años: superintendente financiero enciende alertas sobre el crecimiento económico del país

César Ferrari advirtió que el ahorro en Colombia cayó a mínimos históricos y que esto limita la inversión y el crecimiento económico- crédito Superintendencia Financiera/VisualesIA

El nivel de ahorro en Colombia atraviesa uno de sus puntos más bajos en décadas y empieza a generar preocupación sobre el futuro de la economía. Así lo advirtió el superintendente financiero, César Ferrari, durante un congreso de vivienda organizado por Asobancaria, donde expuso cifras que muestran una caída sostenida durante los últimos 20 años.

De acuerdo con el funcionario, el ahorro nacional pasó de representar el 18,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2005 a apenas 6,4% en 2025. Es decir, hoy los colombianos guardan mucho menos dinero frente al tamaño de la economía que hace dos décadas.

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Ferrari lo explicó de forma directa: “El ahorro nacional es sumamente bajo, pero además ha venido decreciendo”. La tendencia no es reciente. Según detalló, ha sido constante: 17,4% en 2010, 16,7% en 2015, 14,2% en 2019 y desde entonces siguió cayendo hasta el nivel actual.

Para dimensionar el problema, el superintendente fue aún más enfático: “Nuestras tasas de ahorro son realmente ridículas, son demasiado pequeñas”.

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El ahorro nacional pasó de 18,6% del PIB en 2005 a 6,4% en 2025, según cifras expuestas en el congreso de Asobancaria crédito Colombia Fintech

En términos más cotidianos, el ahorro es el dinero que las personas, empresas o el Estado guardan en lugar de gastarlo. Ese dinero es clave porque permite financiar inversiones, como construir viviendas, abrir negocios o ampliar empresas. Cuando el ahorro es bajo, hay menos recursos disponibles para esas actividades.

Ferrari explicó esa relación de manera clara: “Lo que financia el ahorro es la inversión. Y la inversión se mantiene relativamente pequeña”. Actualmente, la inversión en Colombia ronda el 16,6% del PIB, una cifra que también lleva varios años estancada.

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El problema no solo es interno. Al comparar con otras regiones, la diferencia es amplia. El funcionario señaló que en países asiáticos, que han logrado crecer rápidamente durante décadas, tanto el ahorro como la inversión alcanzan niveles cercanos al 45% o incluso 50% del PIB. En Colombia, esas cifras están muy lejos.

Esa brecha tiene consecuencias directas en el crecimiento económico. Para 2026, la proyección es de apenas 2,4%, una cifra que el propio superintendente calificó como baja. En palabras de Ferrari: “Es una tasa baja, no es una tasa alta, no es ni siquiera una tasa mediana”.

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El bajo nivel de ahorro dificulta que los hogares completen la cuota inicial para acceder a vivienda propia - crédito Asobancaria

Otro punto que agrava la situación es el acceso a vivienda. Con menos ahorro, a las familias les resulta más difícil reunir el dinero necesario para la cuota inicial de una casa o apartamento. Sobre esto, Ferrari advirtió: “El bajo ahorro de los hogares limita la cuota inicial y vuelve más difícil acceder a financiación hipotecaria”.

Esto ocurre al mismo tiempo que los precios de la vivienda siguen siendo elevados. Aunque el crecimiento de esos precios ha disminuido —pasando de 12,4% en 2023 a 9,2% en 2025—, no han bajado lo suficiente como para compensar la falta de ahorro.

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Además, las tasas de interés siguen siendo altas, lo que encarece los créditos. Actualmente, la tasa de política monetaria está en 11,25%, mientras la inflación se ubica en 5,56%. Ferrari cuestionó esta diferencia al señalar: “¿Por qué la tasa de política monetaria es casi el doble de la inflación? Eso no es muy sensato”.

Según explicó, tasas altas hacen que los créditos sean más costosos, lo que reduce la inversión y, en consecuencia, el crecimiento económico.

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Las altas tasas de interés y la baja inversión siguen presionando el desempeño de la economía colombiana- crédito Colprensa

A pesar de este panorama, hubo un dato positivo: el desempleo ha venido bajando de forma sostenida, pasando de un pico de 21% durante la pandemia a 8,4% en febrero de 2026. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para compensar los problemas estructurales.

En resumen, la economía colombiana enfrenta un círculo difícil: poco ahorro reduce la inversión, la baja inversión limita el crecimiento y eso, a su vez, dificulta que las personas puedan ahorrar más.

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Ferrari lo resumió sin rodeos al final de su intervención: “Algo pasa en Colombia”, al referirse a la caída prolongada del ahorro y sus efectos sobre la economía.

Las cifras muestran que no se trata de un problema reciente, sino de una tendencia de largo plazo que, de no cambiar, seguirá afectando el acceso a vivienda, el crédito y el crecimiento del país.

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