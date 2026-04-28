Iván Ramiro Sosa ganó la tercera etapa en el Tour de Turquía y es el nuevo líder: es su primera victoria en los últimos cuatro años

Iván Ramiro Sosa no celebraba desde el 2022 cuando se impuso en la etapa 3 del Tour de Langkawi con el Movistar Team - crédito X/@tourofturkiye

En una jornada marcada por la alta montaña, Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano del Kern Pharma, se impuso este martes en la tercera etapa del Tour de Turquía 2026, logrando su primer triunfo con la escuadra española y apoderándose del liderato general con una ventaja de 13 segundos sobre su inmediato perseguidor.

La actuación de Sosa revierte un inicio discreto en la carrera y lo posiciona como el principal favorito para la victoria final. El corredor nacido en Pasca, Cundinamarca, cruzó la meta en Kiran tras recorrer 132,7 kilómetros desde Marmaris y ejecutar un ataque definitivo en el ascenso de categoría especial.

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Esta victoria revierte lo ocurrido en el arranque del Tour, cuando Sosa ocupó la casilla 114 en la primera etapa y la 99 en la segunda, antes de saltar abruptamente a la primera posición de la lucha por la clasificación general.

La tercera fracción significó el primer gran reto de montaña en el Tour de Turquía 2026. Los ciclistas enfrentaron 3.172 metros de desnivel acumulado, dos ascensiones puntuables —un puerto de primera categoría de 18,4 kilómetros al 4,9% y el exigente final de categoría especial con 9 kilómetros al 9,7%— así como caídas y numerosos intentos de fuga en los primeros kilómetros.

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A cuatro kilómetros de la meta, Iván Ramiro Sosa atacó para irse en solitario en busca de la victoria de etapa - crédito X/@tourofturkiye

El ritmo de la etapa se intensificó cuando Sosa atacó a falta de 4,8 kilómetros para la meta, tras un trabajo previo del equipo TotalEnergies en la subida final. El colombiano consolidó su escapada y resistió la persecución de Sebastian Berwick (Caja Rural-Seguros RGA), quien terminó segundo a nueve segundos, y de Nicolas Breuillard (TotalEnergies), tercero a quince segundos.

Este resultado otorga a Sosa, de 28 años, su 18ª victoria como profesional y significa su primer éxito individual desde el Tour de Langkawi 2022, donde ganó tanto una etapa como la clasificación general. El cundinamarqués había sido operado a finales del 2025 de una endofibrosis que lo aquejaba desde hace varios años.

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Un bloque numérico clave resalta el cambio radical en la clasificación: tras completar la etapa en un tiempo de 3:40:25, el corredor del Kern Pharma pasó de la casilla 99 a encabezar la clasificación general, sumando 13 segundos de ventaja sobre Berwick y 21 respecto a Breuillard.

El historial del colombiano anticipa opciones reales de victoria final para él, pues en 2022 logró imponerse en la Vuelta a Asturias (incluida la segunda fracción) y en el Tour de Langkawi, alcanzando tanto triunfos parciales como el liderazgo general.

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Antes de la prueba en Turquía, Sosa compitió en el Campeonato Nacional de Ruta en Colombia, logrando el segundo puesto, y debutó con victorias en esta temporada con el Kern Pharma, tras sus éxitos previos en 2022 con el Movistar Team. Para el equipo español, este triunfo significa el primer éxito con Sosa desde su incorporación.

Según el cronograma oficial, el Tour de Turquía continuará el miércoles 29 de abril con una etapa de 130,4 kilómetros entre Marmaris y Fethiye, que suma 1.637 metros de desnivel acumulado y finaliza en un tramo llano de un kilómetro al 0,4%. La configuración del recorrido podría favorecer a los velocistas resistentes y, a la vez, posibilitar nuevos intentos ofensivos de quienes buscan recortar distancias antes de la última gran etapa de montaña.

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Así quedó la clasificación general del Tour de Turquía 2026

Iván Ramiro Sosa escalara posiciones en el ránking UCI tras su victoria - crédito X/Tour de Turquía

1. Iván Ramiro Sosa (Colombia - Equipo Kern Pharma): 10 horas, 39 minutos y 44 segundos.

2. Sebastián Berwick (Australia - Caja Rural - Seguros RGA): a 13 segundos.

3. Nicolas Breuillard (Francia - TotalEnergies): a 21 segundos.

4. Alessandro Fancellu (Italia - MBH Bank CSB Telecom Fort): a 36 segundos.

5. Kamiel Bonneu (Bélgica - Solution Tech NIPPO Rali): a 40 segundos.

6. Nicolas Vinokurov (Azerbaiyán - XDS Astana Team): a 50 segundos.

7. Henok Mulubrhan (Eritrea - XDS Astana Team): a 1 minuto y 3 segundos.

8. Matteo Scalco (Italia- XDS Astana Team): m. t.

9. Jordan Jegat (Francia - TotalEnergies): a 1 minuto y 5 segundos.

10. José Felix Parra (España - Caja Rural - Seguros RGA): a 1 minuto y 7 segundos.

115. Fernando Gaviria (Colombia - Caja Rural - Seguros RGA): a 24 minutos y 37 segundos.

126. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Team Picnic PostNL): 25 minutos y 39 segundos.