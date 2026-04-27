Colombia

Expresidente del Congreso le sugirió a Paloma Valencia rechazar apoyos de políticos con líos judiciales: “Abelardo de la Espriella lo hizo sin titubeos”

La petición del exsenador Ernesto Macías fue respaldada por Manuel Rodríguez Becerra, suegro de la candidata presidencial del Centro Democrático

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Paloma Valencia enfrenta críticas dentro del uribismo por los apoyos políticos sumados a su campaña presidencial - crédito Colprensa
Paloma Valencia enfrenta críticas dentro del uribismo por los apoyos políticos sumados a su campaña presidencial - crédito Colprensa

Las críticas contra Paloma Valencia por los respaldos a su candidatura presidencial no han cesado. No obstante, los cuestionamientos no provienen de otros sectores políticos, sino desde su misma colectividad política: el partido Centro Democrático.

Uno de ellos fue el expresidente del Senado Ernesto Macías que, en una publicación hecha en su cuenta de X, instó a la senadora y aspirante presidencial de la colectividad de oposición a que se pronuncie contra el respaldo de políticos investigados por delitos graves o relacionados con escándalos.

El mensaje del excongresista fue expuesto en una publicación hecha por Valencia, en la que había manifestado su compromiso de no tener ningún vinculo cercano con este tipo de personajes polémicos ante la opinión pública.

- crédito @PalomaValenciaL/X
- crédito @PalomaValenciaL/X

Mis manos limpias han estado siempre a la vista para el escrutinio de mis conciudadanos. Nunca he tenido alianzas ni negocios turbios, ni nunca los permitiré. No voy a tener oficina de negocios abierta ni pactos políticos por debajo de la mesa durante mi presidencia”, escribió Valencia en su momento.

En ese sentido, Macías consideró que la candidata debería rechazar sin ambigüedades, y mencionando nombres propios, el apoyo de estos sectores, ya que, a su juicio, podría perjudicar su campaña a la Presidencia.

Incluso, hizo una comparación con Abelardo de la Espriella, rival directo de Paloma Valencia en la contienda electoral, en la que destacó su postura frente a declinar el recibimiento de varios dirigentes políticos que estarían involucrados en problemas judiciales o éticos.

- crédito @ernestomaciast/X
- crédito @ernestomaciast/X

“Paloma Valencia debería rechazar, sin ambigüedades, el respaldo de dirigentes —con nombre propio— vinculados a escándalos de corrupción o bajo investigación por graves delitos. Como lo hizo, sin titubeos, Abelardo de la Espriella, cuando anunció que no los recibía”, comentó Macías en su cuenta de X.

Su comentario generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Entre ellos, se destaca Manuel Rodríguez Becerra, exministro y suegro de Paloma Valencia, que replicó la publicación del exsenador en la red social X.

Daniel Briceño se sumó a las críticas

Además de Ernesto Macías, el representante electo Daniel Briceño advirtió que la llegada de respaldos procedentes de políticos investigados por corrupción podría poner en riesgo la credibilidad y las posibilidades electorales de Paloma Valencia en su aspiración presidencial en Colombia.

En una declaración publicada en Semana, Briceño remarcó que la aceptación de apoyos provenientes de dirigentes que “no tienen un solo escándalo de corrupción” distorsiona la integridad de la candidatura y representa un “riesgo estratégico, moral y ético”.

Daniel Briceño es confirmado como cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático para 2026 - crédito Colprensa
Daniel Briceño es confirmado como cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático para 2026 - crédito Colprensa

Entre los más recientes casos destaca el del senador Didier Lobo, de Cambio Radical, cuyas numerosas investigaciones ante la Corte Suprema de Justicia se volvieron foco de atención tras una fotografía junto a Paloma Valencia tomada en el Congreso.

“Ojalá el señor Didier Lobo salga de aquí, si está en la campaña. Yo pregunté y me dicen que no hay nada oficial, que solo es una foto en el Congreso, comentó al citado medio de comunicación.

La preocupación ha escalado debido a la visibilidad de Ape Cuello, representante del Partido Conservador, a quien Briceño identifica como “aliado incómodo” por su alineación “abiertamente petrista”. Según sus palabras, “podemos recibir al Partido Conservador, pero, por ejemplo, decir: Ape Cuello, no. Estratégicamente, moral y éticamente, la campaña se queda con el pecado por culpa de estas personas”.

- crédito Prensa Senado/Captura de Pantalla X
- crédito Prensa Senado/Captura de Pantalla X

En su postura, el exconcejal de Bogotá fue enfático al rechazar la llegada de “los que han colaborado políticamente con Gustavo Petro”, citando expresamente a figuras como Olga Lucía Velásquez y Roy Barreras: “Muchos políticos tradicionales no ponen votos y solo hacen daño a la campaña. No tiene ningún sentido que estén acá quienes apoyaron a Gustavo Petro; siempre dije que ni Olga Lucía Velásquez ni Roy Barreras podrían entrar”.

La controversia revela el delicado equilibrio entre sumar respaldos políticos y garantizar un perfil de transparencia para una candidatura presidencial. La creciente presión interna para “revisar con beneficio de inventario” cada adhesión refleja la tensión entre la necesidad de alianzas amplias y la exigencia de integridad ética al interior del Centro Democrático.

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