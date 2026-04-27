Colombia

Reunión prevista entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez en la Casa de Nariño no se llevó a cabo: estos fueron los motivos

Aunque se habló de un encuentro entre el jefe de Estado y la directora del Fondo Adaptación, en medio del revuelo causado por las denuncias de la funcionar sobre presuntas irregularidades al interior del Ejecutivo, este no se llevó a cabo, lo que causó reacciones

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Ilustración en acuarela de Gustavo Petro y Angie Rodríguez sentados, él con gafas y chaqueta marrón, ella con gafas y pañuelo verde, ambos con semblante serio.
El presidente Gustavo Petro tendría en la mira la permanencia de Angie Rodríguez como directora del Fondo Adaptación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La esperada reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, que inicialmente estaba prevista para la tarde del lunes 27 de abril de 2026, finalmente no se llevó a cabo. Lo anterior, debido a lo que sería la decisión de ambos de no verse cara a cara, en medio del fuerte revuelo que causaron sus declaraciones sobre presunta corrupción en la Casa de Nariño.

De acuerdo con la información que trascendió a los medios, Rodríguez mandó a un emisario que llevó consigo el material probatorio sobre sus graves denuncias, que darían cuenta de una serie de hechos al parecer irregulares, en los que salpicó a Juliana Guerrero, excandidata a viceministra de Juventud; y al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo.

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La determinación de que fuera un tercero el que acudiera a la residencia presidencial a entregar el respectivo soporte también fue por mutuo acuerdo, tras suspender la reunión. Entre sus señalamientos, se destaca la presunta existencia de un entramado al interior del Gobierno que buscaría sacarla como gerente del Fondo Adaptación y, de esta manera, apropiarse del presupuesto de la entidad, que supera los $1,2 billones.

A pesar de haber ocupado altos cargos y contar con la cercanía previa al jefe de Estado, Rodríguez expuso persecución criminal, describiendo seguimientos fotográficos, mensajes amenazantes y pedidos económicos como parte de los ataques recibidos luego de haber señalado la presunta red de corrupción. E identificó que la presión se agudizó cuando denunció que Guerrero carecía de titulación académica legal.

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“Debo decirlo públicamente: al interior del Gobierno, quien denunció que Juliana Guerrero no tenía los títulos profesionales de manera legal fui yo”, afirmó Rodríguez a Semana, en declaraciones que causaron revuelo, pues además señaló que frente a estas denuncias fue blanco de una reacción hostil por parte de la mujer, a la que describió como la que “tiene el poder” y su “enemiga más feroz” en la actual administración.

Gustavo Petro estaría molesto con Angie Rodríguez por sus denuncias a puertas de la primera vuelta

Es válido decir que, además del acervo enviado al despacho del primer mandatario, Rodríguez formalizó sus acusaciones presentando pruebas a la Fiscalía, que la citó para ampliar la denuncia. Asimismo, dejó constancia de sentir una presión creciente por parte de altos funcionarios desde que alertó sobre irregularidades en la selección de Guerrero para que ocupara el Viceministerio de las Juventudes.

A su vez, según reveló Cambio, Petro tenía una fuerte molestia con Rodríguez, pues no solo estaba incómodo sus denuncias, también a los medios en los que las hizo: pues además de Semana también entregó detalles en espacios de Blu Radio, La FM y Caracol Radio, algunos de ellos considerados opositores al Gobierno; a lo que se suma su intención de causar ruido justo en las postrimerías de la primera vuelta presidencial.

Cabe agregar que, en lo que respecta a Carrillo, denunció al director de la Ungrd por presunta violencia política y de género, injuria y difamación, pues señaló haber sido objeto de ataques y estigmatización por parte del funcionario y sostuvo que sus declaraciones públicas dañaron su honra. Con ello, se estableció una audiencia de conciliación en la mañana del 27 de abril, a la que el titular de la unidad no asistió.

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