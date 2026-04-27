Presupuesto del Icbf subiría en 2026: esta es la millonada que dispuso el Gobierno de Gustavo Petro para la entidad

El Icbf cuenta con una planta de personal significativa que supera los 8.000 trabajadores y ha formalizado recientemente más de 2.300 nuevos cargos de trabajadores oficiales para el 2026 - crédito Icbf

El Gobierno de Gustavo Petro presentó una adición presupuestal extraordinaria al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), destinada a reforzar la atención social y los programas para la niñez y juventud en 2026. Con este incremento, el presupuesto de la entidad tendrá una variación del 4,6% respecto al monto anterior.

La adición presupuestal será de $500.000 millones. La medida está respaldada por la actualización de los ingresos propios y excedentes financieros de la entidad, y busca garantizar la continuidad y calidad en la cobertura de servicios orientados a niños, adolescentes y población vulnerable a lo largo del año fiscal. Al respecto, el Ministerio de Hacienda indicó que el presupuesto adicional proviene principalmente de recursos de capital por $296.425 millones y de contribuciones parafiscales por $203.574 millones, producto de cálculos actualizados que incluyen el ajuste en la meta de recaudo para el año 2026.

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“Las operaciones presupuestales propuestas consisten en adicionar los mayores ingresos por recaudo propio para cubrir faltantes presupuestales de inversión de la entidad”, se lee en la exposición oficial de motivos. La cartera reconoció que al principio no se contaba con la liquidación anual de estos componentes al elaborar el presupuesto original.

Con la adición presupuestal, el Icbf podrá asegurar la estrategia nacional de protección a la infancia y la juventud - crédito Ministerio de Hacienda

Justificación técnica de la adición

La base técnica para solicitar la adición presupuestal radica en la actualización de ingresos propios y excedentes financieros, así como en los ajustes realizados en las metas parafiscales del Icbf. El Ministerio de Hacienda enfatizó en que “las operaciones presupuestales contenidas en esta iniciativa consisten en la incorporación al PGN 2026 el mayor valor proyectado de los ingresos de recaudo propio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf)”.

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Según lo expuesto, el Comité de Gestión Parafiscal revisó en enero el objetivo de recaudo para 2026, con lo que lo fijó en $4,23 billones gracias al desempeño del año previo. Al incorporar el efecto del crecimiento del salario mínimo, se proyectan ingresos adicionales que justifican la asignación extraordinaria e incrementan la capacidad operativa del Icbf para cubrir los costos de inversión que no pudieron ser contemplados en la planeación inicial.

Impacto en el presupuesto y desglose de recursos

Del total de $500.000 millones, el rubro destinado a inversión social crece de $9,68 billones a $10,18 billones. Estos fondos extra se originan en los recaudos propios y los excedentes financieros liquidados al ajustar el cierre fiscal.

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El documento oficial remarca que no se afectan otras partidas presupuestales externas, ya que la adición proviene de ingresos propios de la entidad y no generará presión sobre otras áreas o necesidades públicas. Además, las nuevas partidas permitirán actualizar los honorarios y salarios ligados a la variación del salario mínimo, así como ajustar las canastas de servicios sociales ante la inflación prevista y certificada por el Dane para 2025.

Astrid Cáceres es la directora del Icbf - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Programas, beneficiarios y destino de los fondos

El mayor beneficiario de la ampliación presupuestaria es la población atendida por el Icbf, en especial la primera infancia, la juventud y quienes requieren protección especial. El ajuste cubrirá los costos asociados a la vinculación de 154.635 personas en la operación de servicios integrales como:

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Agentes educativos.

Auxiliares pedagógicos.

Gestores de alimentos.

Personal administrativo.

Madres comunitarias.

En el componente de protección especial, la adición permite financiar la atención brindada a 11.040 personas en modalidades que protegen a población con derechos vulnerados y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Sobre esto, el Ministerio de Hacienda explicó que “la asignación permite actualizar los honorarios y salarios en función del incremento del salario mínimo, así como ajustar las canastas de servicios —que comprenden la adquisición de insumos, alimentos, materiales pedagógicos y servicios logísticos— de acuerdo con la variación del IPC certificado por el Dane para el año 2025”.

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Dichas medidas buscan que el Icbf mantenga la cobertura y calidad en los servicios sociales, lo que asegura que ni la inflación ni los cambios salariales pongan en riesgo la operación de los programas.

El Congreso de la República será el que decida si aprueba o no la adición presupuestal al Icbf - crédito Colprensa

Garantía fiscal y consistencia con metas del Gobierno

Ante las dudas, el Gobierno resaltó que la adición presupuestal se fundamenta en la dinámica de ingresos propios, lo que permite mantener el incremento del gasto en inversión social sin comprometer las metas fiscales definidas.

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El cálculo, enfatizó el Ministerio de Hacienda, “sería consistente con el Plan Financiero”. Además, aclaró que no habrá necesidad de operaciones de crédito público ni de nuevas cargas para el Presupuesto General, ya que la fuente de los recursos es interna y responde al superávit y proyecciones revisadas.

Trámite legislativo 2027

El trámite de la adición presupuestal se iniciará en las Comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara de Representantes, aunque aún no figura en el orden del día. Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda radicó en abril el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027, por $597 billones, un aumento de $50,1 billones con respecto a lo autorizado en 2026.

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Las carteras de Educación, Salud y Trabajo serán las más favorecidas por el nuevo anteproyecto, con asignaciones de $89,4 billones, $79 billones y $57,5 billones respectivamente, consolidando una tendencia de incremento en la inversión social en Colombia.