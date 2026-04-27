La Fiscalía adelantó allanamientos y extinción de dominio en tiendas de Lili Pink: la marca se pronunció

Lili Pink informó que está asegurando el adecuado manejo de las acciones adelantadas por la Fiscalía en sus tiendas - crédito @lilipinkcol/IG y Fiscalía

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo operativos de allanamiento, extinción de dominio y de captura en establecimientos de la marca de ropa Lili Pink por presuntos casos de contrabando y de lavado de activos.

De acuerdo con información revelada por fuentes de la Fiscalía a El Tiempo, algunas de las acciones se realizaron en tiendas de la marca ubicadas en Bogotá.

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Por su parte, la marca y sus aliados emitieron un comunicado en el que confirmaron los operativos del ente acusador, además de un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias. Su equipo legal está al frente de los hechos, “asegurando el adecuado manejo de la situación”.

En la comunicación, la marca pidió a las autoridades competentes proteger el legado de la misma, teniendo en cuenta su trayectoria y el personal que emplea en todo el país.

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“A las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos”, precisó.

Añadió: “Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo”.

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