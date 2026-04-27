Paloma Valencia denunció “expropiación exprés” del Gobierno Petro y desató pelea en redes sociales: “No sea irracional”

Gustavo Petro y Paloma Valencia volvieron a concentrar la atención política tras una discusión sobre dos decretos del Gobierno relacionados con emergencias y manejo de tierras - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El pulso entre el presidente Gustavo Petro y la senadora Paloma Valencia volvió a encenderse en redes sociales tras una nueva discusión sobre decretos del Gobierno nacional relacionados con la atención de emergencias y la administración de tierras. El intercambio, cargado de señalamientos cruzados, puso otra vez en el centro del debate la interpretación de medidas que la oposición cuestiona y que el Ejecutivo defiende.

La controversia surgió luego de que la congresista y candidata presidencial del Centro Democrático acudiera a la Corte Constitucional con una solicitud para suspender dos decretos expedidos por el Gobierno nacional. El enfrentamiento se concentró en dos frentes: la contratación durante la Ley de Garantías y la figura de intervención estatal sobre predios en escenarios de emergencia, los llamados ‘decretazos’ de Petro.

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De esta manera, Paloma Valencia abrió la discusión al anunciar su solicitud ante el alto tribunal, por lo que en su mensaje en la red social X escribió: “Suspender dos decretos infames que expidió este Gobierno:

Permitir la contratación directa durante la Ley de Garantías. Imponer la expropiación express y despojar la propiedad de las personas en 15 días. Usaron las inundaciones en la costa como pretexto para expedir estas arbitrariedades. Solicito a la Corte que suspenda estos decretos y evite que el Gbno despilfarre millones durante elecciones para impulsar su candidato”.

La senadora del Centro Democrático elevó el caso a la Corte Constitucional y pidió suspender las medidas, al considerar que afectan reglas de contratación y propiedad - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora añadió que remitió dos cartas a la Corte Constitucional, fechadas el 4 de febrero y el 4 de marzo, como sustento de su petición contra las disposiciones del Ejecutivo. En su intervención insistió en que las medidas deben ser revisadas por el alto tribunal.

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El presidente responde a Paloma Valencia con extenso mensaje

Lo que llamó la atención es que la respuesta del presidente Gustavo Petro no tardó en llegar y desde la misma plataforma digital defendió la legalidad de las normas y su origen en legislación previa: “Es la ley ya constitucional de desastres naturales expedida en el gobierno de Santos, después de la inundación del país en esa época (incluida la Sabana de Bogotá) y que llevó a su expedición rápida por el Congreso y pasó la prueba constitucional”.

El mandatario sostuvo que se trata de herramientas necesarias para enfrentar emergencias: “Es esa ley que no se puede atender emergencias cada vez más graves y presentes. Así que su caída como norma repetida en el emergencia es inocuo. No gana usted nada con ello (...) No sea irracional en estos temas donde la gente muere por desastres y se empobrece primero es la vida (sic)”.

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Gustavo Petro insistió en que las medidas buscan atender crisis y proteger a poblaciones afectadas - crédito Nacho Doce/Reuters

El jefe de Estado también cuestionó la independencia de algunos actores institucionales y llamó a respetar el orden constitucional: “Se que tienes grupos de magistrados de tu partido o piensan como tú y que te apoyan irrestrictamente sin importar el estado social de derecho, se que ellos en sus burbujitas de alta sociedad creen que vas a ser la presidenta, eso no lo sé y depende del pueblo. Las encuestas dicen que no (sic)”.

“La ley de emergencias naturales contempla las compras de predios en quince días para la reubicación de personas que están bajo el agua; tenga respeto con ellas y priorice a los más desprotegidos. Dejé de defender banqueros y terratenientes improductivos que, primero, como dijo San Francisco de Asís, es el último”, indicó en su post.

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El presidente Petro respondió defendiendo la legalidad de los decretos y los enmarcó dentro de una normativa previa sobre desastres naturales - crédito @petrogustavo/X

Paloma Valencia denuncia que el Gobierno solo busca una ‘expropiación exprés’

Lejos de cerrarse la discusión, la senadora respondió al presidente con un mensaje en el que cuestionó la lectura del Gobierno sobre los decretos. Rechazó esa explicación oficial y sostuvo que las decisiones apuntan a reducir los controles judiciales en los procesos agrarios, por lo que en su pronunciamiento, acusó al jefe de Estado de faltar a la verdad y afirmó que detrás de esas medidas habría un esquema orientado a facilitar la expropiación de predios.

“Su Gobierno ha estado obsesionado con eliminar la fase judicial de los procesos agrarios, es decir, imponer la expropiación express. No se trata de comprar predios, no sea mentiroso”, señaló la candidata uribista.

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En su mensaje explicó que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) asumiría decisiones sin intervención de un juez: “Acá quieren que la ANT se apropie de predios sin indemnización ni intervención previa de un Juez. En 15 días quieren que se practiquen pruebas y se tome una decisión, eso es absurdo”.

Paloma Valencia rechazó esa explicación y afirmó que el Ejecutivo intenta reducir controles judiciales en procesos agrarios - crédito @PalomaValenciaL/X

“Bajo el pretexto de ser baldíos o no estar explotados, le quitarán los predios a las personas sin pagar y las condenarán a durar años en un proceso judicial para hacer valer sus derechos. Ese mico lo metieron en el Plan de Desarrollo y la Corte lo tumbó. Después lo metieron en la jurisdicción agraria, pero lo logramos frenar”, agregó Paloma Valencia en su publicación.

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