Colombia

Isabel Zuleta no perderá su investidura: Consejo de Estado desestimó las acusaciones por “tarimazo” de cabecillas en Medellín

Los accionantes aseguraron que la senadora incurrió en un conflicto de “tráfico de influencias”

Guardar
El Consejo de Estado determinó que no se pudo comporbar que Isabel Zuleta haya invocado su condición de senadora para pedir el traslado de los cabecillas - crédito Prensa Senado
El Consejo de Estado determinó que no se pudo comporbar que Isabel Zuleta haya invocado su condición de senadora para pedir el traslado de los cabecillas - crédito Prensa Senado

La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura 20 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado negó las solicitudes de pérdida de investidura presentadas contra la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta. Los accionantes, William Francisco Quintero Villarreal, Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados, advirtieron un presunto tráfico de influencias por parte de la congresista por el recordado “tarimazo” del presidente Gustavo Petro en Medellín (Antioquia).

Los hechos que motivaron las solicitudes ocurrieron el 21 de junio de 2025, en el Centro Administrativo La Alpujarra de la capital antioqueña, donde el primer mandatario llevó a cabo un evento sobre la Paz Urbana. En el evento participaron varios cabecillas condenados de estructuras criminales como la Oficina de Envigado y La Terraza, que estaban recluidos en la cárcel de Itagüí.

PUBLICIDAD

Zuleta fue señalada como la responsable de haber gestionado con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la salida temporal de los criminales para que pudieran estar en el evento y acompañar al jefe de Estado en la tarima. Los accionantes consideraron que las acciones de la senadora constituyen una violación del régimen de incompatibilidades y un caso de tráfico de influencias, que son causales de pérdida de investidura.

Entre las condiciones impuestas, los líderes criminales no pueden portar armas ni usar prendas militares mientras dure la suspensión de las capturas - crédito Presidencia
Isabel Zuleta sí gestionó la salida de los cabecillas para que participaran en el evento presidencial, advirtiendo su condición de coordinadora delegada del Espacio de Conversación Sociojurídico con Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá - crédito Presidencia

Sin embargo, el máximo juez de la administración pública indicó que no se pudo comprobar que la congresista haya invocado su condición de legisladora ante el director del Inpec para hacer la solicitud de traslado de las personas privadas de la libertad.

PUBLICIDAD

Zuleta radicó el respectivo oficio el 19 de junio de 2025, presentándose como coordinadora delegada del Espacio de Conversación Sociojurídico con Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, dignidad que sí ostenta. La Presidencia de la República oficializó su nombramiento a través de la Resolución 452 del 8 de noviembre de 2024.

En ningún momento, la legisladora mencionó que es integrante del Congreso de la República y los accionantes no pudieron demostrar que se valió de su “posición política” para influir en la decisión que adoptó el Inpec de aprobar la salida temporal de los cabecillas.

Mujeres - Inpec
El Consejo de Estado indicó que no se probó que la condición de legisladora de Isabel Zuleta haya influenciado la decisión del Inpec de trasladar a los cabecillas - crédito Inpec

De igual manera, aclaró que tampoco se probó que haya existido un “influjo psicológico” sobre el director del Inpec derivado a la condición de senadora de Isabel Zuleta ni ninguna otra influencia orientada a hacer prevalecer esa condición.

La Sala encuentra que los accionantes no acreditaron la configuración del elemento objetivo de las causales de pérdida de investidura previstas en el artículo 183, numerales 1. y 5. de la Carta Política, referentes a la violación del régimen de incompatibilidades y al tráfico de influencias debidamente comprobado”, indicó.

En consecuencia, decidió rechazar las solicitudes y ordenar que, una vez ejecutoriada la providencia, se debe comunicar la decisión a la Mesa Directiva del Senado de la República, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al ministro del Interior, Armando Benedetti, con el fin de que mantengan la investidura de Zuleta.

El Consejo de Estado ordenó notificar a la Mesa Directiva del Senado la decisión que favorece a Isabel Zuleta - crédito Leonardo Muñoz/EFE
El Consejo de Estado ordenó notificar a la Mesa Directiva del Senado la decisión que favorece a Isabel Zuleta - crédito Leonardo Muñoz/EFE

NEGAR las solicitudes de pérdida de investidura de la senadora de la República Isabel Cristina Zuleta López, elegida para el período constitucional 2022-2026, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, precisó el máximo juez de la administración pública en la decisión.

En respuesta a un derecho de petición presentado por la revista Semana en su momento, el Inpec aclaró que el traslado de los cabecillas, designados como voceros de las estructuras criminales por el Gobierno, se gestionó con la coordinadora delegada Isabel Zuleta, la Presidencia y la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz. Explicó que la salida temporal de las personas privadas de la libertad no requiere de una autorización judicial.

Temas Relacionados

Isabel ZuletaConsejo de EstadoPérdida de investiduraTarimazo de Petro en MedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro endureció las líneas de comunicación de su gabinete tras las polémicas declaraciones de Angie Rodríguez: estas son las nuevas directrices

El presidente expidió una directiva que centraliza la vocería del Gobierno nacional en la Casa de Nariño y limita las declaraciones de ministros, directores y entidades luego del revuelo que causó la exdirectora del Dapre en el Ejecutivo

Petro endureció las líneas de comunicación de su gabinete tras las polémicas declaraciones de Angie Rodríguez: estas son las nuevas directrices

‘Elefante Blanco’ abrió convocatoria de empleo para reforzar su UTL en el Senado: estos son los requisitos para los aspirantes

Luis Carlos Rúa, que se hizo reconocido por su activismo en la denuncia de obras inconclusas en Colombia, indicó que el objetivo de esta iniciativa es darle transparencia al uso de los recursos asignados y priorizar así la investigación y el control político en su gestión parlamentaria

‘Elefante Blanco’ abrió convocatoria de empleo para reforzar su UTL en el Senado: estos son los requisitos para los aspirantes

Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

La propuesta que el artista llevará a Bogotá está relacionada con la fusión de la música y un ambiente festivo lleno de sorpresas, teniendo en cuenta que el día elegido para desarrollar el evento es uno de los favoritos de los rolos

Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

Gustavo Bolívar reaccionó a críticas y rumores sobre una supuesta relación entre Juliana Guerrero y Petro: “Ese chisme golpea”

El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) aseguró que el presidente le tiene confianza a la joven y que será necesario que las autoridades definan si ha cometido delitos

Gustavo Bolívar reaccionó a críticas y rumores sobre una supuesta relación entre Juliana Guerrero y Petro: “Ese chisme golpea”

Presupuesto del Icbf subiría en 2026: esta es la millonada que dispuso el Gobierno de Gustavo Petro para la entidad

La inyección adicional permitirá contratar más personal y mejorar la operación de servicios sin necesidad de deuda externa ni afectar otras áreas

Presupuesto del Icbf subiría en 2026: esta es la millonada que dispuso el Gobierno de Gustavo Petro para la entidad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

ENTRETENIMIENTO

Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

Actriz de ‘Vecinos’ confesó que ahora es bruja y que dejó el país para cambiar su vida

Video íntimo de Westcol con Milica, una reconocida creadora de contenido argentina: la implicada se pronunció

Feid compartió un emotivo mensaje para Ryan Castro tras su primer concierto en el Atanasio Girardot: “Seguí rompiendo”

Yina Calderón se refirió a los rumores de que Karina García será la nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Nadie le ha atinado”

Deportes

James Rodríguez ya tiene fecha para volver a jugar con Minnesota United y su nivel ilusiona rumbo a la Copa del Mundo

James Rodríguez ya tiene fecha para volver a jugar con Minnesota United y su nivel ilusiona rumbo a la Copa del Mundo

Daniel Jaramillo, presidente del Once Caldas, reveló hasta cuándo estará Dayro Moreno con el equipo

Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en la semifinal de ida de la Champions League

Nairo Quintana ya tiene definida su próxima carrera tras el título en la Vuelta a Asturias: esta será la nueva aparición del colombiano

Hora, fecha y dónde ver los partidos que definen los ocho clasificados a la final de la Liga BetPlay