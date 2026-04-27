Colombia

César Gaviria acusó a Petro de abandonar al país tras escalada de ataques: “Mientras el Cauca sangra, el Gobierno calla”

El exmandatario cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente a la crisis de seguridad y señaló una falta de liderazgo y atención en medio del aumento de la violencia en varias regiones del país, en especial al suroccidente

Guardar
Retratos de Gustavo Petro y César Gaviria sobre un círculo rojo; manos con balas, rifles y humo negro en un fondo verde oscuro.
Gustavo Petro y César Gaviria, figuras políticas clave, son retratados en un montaje visual que incorpora armas y humo, simbolizando los complejos retos de la paz en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expresidente César Gaviria (1990-1994), director del Partido Liberal, volvió a elevar el tono de su crítica frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de la nueva escalada de ataques que golpea varias regiones del país, con especial impacto en el suroccidente.

Su intervención se centró en la situación del Cauca, donde la violencia de las disidencias armadas mantiene a la población en un escenario de zozobra constante, con más de 30 acciones violentas, y sin una respuesta estatal que contenga el deterioro de seguridad.

PUBLICIDAD

“Mientras el Cauca sangra, el Gobierno calla”. A partir de esa afirmación, el exmandatario sostuvo por medio de un comunicado que la reacción oficial no está a la altura de los hechos, pues, en su criterio, predomina la ausencia de un lineamiento político frente a los ataques que dejaron víctimas mortales y una creciente sensación de abandono en las comunidades afectadas.

Personas observan vehículos destruidos por un atentado ocurrido en la Vía Panamericana en Cajibío - crédito Ernesto Guzmán/EFE
Personas observan vehículos destruidos por un atentado ocurrido en la Vía Panamericana en Cajibío - crédito Ernesto Guzmán/EFE

El exmandatario dirigió parte de sus cuestionamientos a la agenda internacional del presidente Petro, en particular a su visita a Venezuela para conversar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante el desarrollo de la ofensiva armada en Colombia.

PUBLICIDAD

Gaviria consideró que esa decisión envía un mensaje equivocado en medio de la crisis y aseguró que “es inaceptable que, mientras los colombianos cuentan muertos y heridos, el presidente Petro prefiera la comodidad de los despachos en Caracas para reunirse con el régimen de Delcy Rodríguez”.

En esa misma línea, insistió en que la atención del Ejecutivo debería concentrarse en la seguridad nacional y no en escenarios externos mientras persiste el deterioro del orden público.

Gustavo Petro es criticado por su encuentro en Caracas con Delcy Rodríguez mientras en Colombia se presentaron más de 30 atentados en un fin de semana - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters
Gustavo Petro es criticado por su encuentro en Caracas con Delcy Rodríguez mientras en Colombia se presentaron más de 30 atentados en un fin de semana - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

También cuestionó la visibilidad de actividades presidenciales, como la celebración del cumpleaños del mandatario el 19 de abril, al señalar que este tipo de episodios evidencian la percepción de desconexión que Petro tiene con el país: “Lo único que se conoce del presidente es su cumpleaños y su paso por el M-19”.

Expresidente lanzó fuerte crítica a Petro por su “error” con la ‘Paz Total’

Uno de los apartes más duros de su comunicado estuvo dirigido a la política de ‘Paz Total’, estrategia insignia del Gobierno actual; Gaviria sostuvo que dicha política derivó en efectos contrarios a los anunciados y afirmó que “se convirtió en una rendición disfrazada”.

En su análisis, esta aproximación limitó la capacidad operativa de la fuerza pública y facilitó el debilitamiento de la autoridad del Estado. De esta manera, el expresidente dejó entrever que, en su lectura, la cercanía del presidente con sectores vinculados a las guerrilleras, ya sea de forma directa o indirecta, provocó que el país enfrente un repunte de hechos violentos que hoy preocupan a distintas regiones del territorio nacional.

Gaviria denuncia crisis de violencia en el Cauca y el desinterés del presidente Gustavo Petro - crédito @PartidoLiberal/X
Gaviria denuncia crisis de violencia en el Cauca y el desinterés del presidente Gustavo Petro - crédito @PartidoLiberal/X

El dirigente liberal también hizo referencia a grupos armados ilegales como las disidencias encabezadas por alias Calarcá, a quienes acusó de aprovechar los espacios de diálogo para mantener sus actividades delictivas. Señaló que estos actores continúan en acciones violentas mientras participan en mesas de conversación que, a su juicio, no produjeron resultados concretos.

“Se burlan del Estado en mesas de diálogo estériles mientras siguen asesinando y traficando”, afirmó. Gaviria fue aún más categórico al resumir su postura sobre el panorama de seguridad al señalar que “el terrorismo venció al Gobierno”, una frase que concentró la parte más crítica de su intervención.

Hacia el cierre de su declaración, el expresidente insistió en que la responsabilidad principal del Estado es garantizar la protección de la ciudadanía y sostuvo que un gobierno que no cumple con esa función pierde legitimidad, por lo que pidió una reacción del jefe de Estado ante la situación actual y advirtió que la sociedad no debe aceptar lo que describió como una inversión de valores en la que las víctimas quedan relegadas frente a los victimarios.

“Colombia no va a permitir que se sacrifique la República en el altar de una ideología que premia al victimario y abandona a la víctima”, concluyó.

Temas Relacionados

César GaviriaViolencia en CaucaGustavo PetroGuerrillaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Elefante Blanco’ abrió convocatoria de empleo para reforzar su UTL en el Senado: estos son los requisitos para los aspirantes

Luis Carlos Rúa, que se hizo reconocido por su activismo en la denuncia de obras inconclusas en Colombia, indicó que el objetivo de esta iniciativa es darle transparencia al uso de los recursos asignados y priorizar así la investigación y el control político en su gestión parlamentaria

‘Elefante Blanco’ abrió convocatoria de empleo para reforzar su UTL en el Senado: estos son los requisitos para los aspirantes

Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

La propuesta que el artista llevará a Bogotá está relacionada con la fusión de la música y un ambiente festivo lleno de sorpresas, teniendo en cuenta que el día elegido para desarrollar el evento es uno de los favoritos de los rolos

Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

Gustavo Bolívar reaccionó a críticas y rumores sobre una supuesta relación entre Juliana Guerrero y Petro: “Ese chisme golpea”

El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) aseguró que el presidente le tiene confianza a la joven y que será necesario que las autoridades definan si ha cometido delitos

Gustavo Bolívar reaccionó a críticas y rumores sobre una supuesta relación entre Juliana Guerrero y Petro: “Ese chisme golpea”

Presupuesto del Icbf subiría en 2026: esta es la millonada que dispuso el Gobierno de Gustavo Petro para la entidad

La inyección adicional permitirá contratar más personal y mejorar la operación de servicios sin necesidad de deuda externa ni afectar otras áreas

Presupuesto del Icbf subiría en 2026: esta es la millonada que dispuso el Gobierno de Gustavo Petro para la entidad

La Fiscalía adelantó allanamientos y extinción de dominio en tiendas de Lili Pink: la marca se pronunció

La reconocida marca es señalada de presunto lavado de activos y contrabando

La Fiscalía adelantó allanamientos y extinción de dominio en tiendas de Lili Pink: la marca se pronunció
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

ENTRETENIMIENTO

Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

Actriz de ‘Vecinos’ confesó que ahora es bruja y que dejó el país para cambiar su vida

Video íntimo de Westcol con Milica, una reconocida creadora de contenido argentina: la implicada se pronunció

Feid compartió un emotivo mensaje para Ryan Castro tras su primer concierto en el Atanasio Girardot: “Seguí rompiendo”

Yina Calderón se refirió a los rumores de que Karina García será la nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Nadie le ha atinado”

Deportes

James Rodríguez ya tiene fecha para volver a jugar con Minnesota United y su nivel ilusiona rumbo a la Copa del Mundo

James Rodríguez ya tiene fecha para volver a jugar con Minnesota United y su nivel ilusiona rumbo a la Copa del Mundo

Daniel Jaramillo, presidente del Once Caldas, reveló hasta cuándo estará Dayro Moreno con el equipo

Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en la semifinal de ida de la Champions League

Nairo Quintana ya tiene definida su próxima carrera tras el título en la Vuelta a Asturias: esta será la nueva aparición del colombiano

Hora, fecha y dónde ver los partidos que definen los ocho clasificados a la final de la Liga BetPlay