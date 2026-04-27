César Gaviria acusó a Petro de abandonar al país tras escalada de ataques: “Mientras el Cauca sangra, el Gobierno calla”

Gustavo Petro y César Gaviria, figuras políticas clave, son retratados en un montaje visual que incorpora armas y humo, simbolizando los complejos retos de la paz en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expresidente César Gaviria (1990-1994), director del Partido Liberal, volvió a elevar el tono de su crítica frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de la nueva escalada de ataques que golpea varias regiones del país, con especial impacto en el suroccidente.

Su intervención se centró en la situación del Cauca, donde la violencia de las disidencias armadas mantiene a la población en un escenario de zozobra constante, con más de 30 acciones violentas, y sin una respuesta estatal que contenga el deterioro de seguridad.

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“Mientras el Cauca sangra, el Gobierno calla”. A partir de esa afirmación, el exmandatario sostuvo por medio de un comunicado que la reacción oficial no está a la altura de los hechos, pues, en su criterio, predomina la ausencia de un lineamiento político frente a los ataques que dejaron víctimas mortales y una creciente sensación de abandono en las comunidades afectadas.

Personas observan vehículos destruidos por un atentado ocurrido en la Vía Panamericana en Cajibío - crédito Ernesto Guzmán/EFE

El exmandatario dirigió parte de sus cuestionamientos a la agenda internacional del presidente Petro, en particular a su visita a Venezuela para conversar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante el desarrollo de la ofensiva armada en Colombia.

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Gaviria consideró que esa decisión envía un mensaje equivocado en medio de la crisis y aseguró que “es inaceptable que, mientras los colombianos cuentan muertos y heridos, el presidente Petro prefiera la comodidad de los despachos en Caracas para reunirse con el régimen de Delcy Rodríguez”.

En esa misma línea, insistió en que la atención del Ejecutivo debería concentrarse en la seguridad nacional y no en escenarios externos mientras persiste el deterioro del orden público.

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Gustavo Petro es criticado por su encuentro en Caracas con Delcy Rodríguez mientras en Colombia se presentaron más de 30 atentados en un fin de semana - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

También cuestionó la visibilidad de actividades presidenciales, como la celebración del cumpleaños del mandatario el 19 de abril, al señalar que este tipo de episodios evidencian la percepción de desconexión que Petro tiene con el país: “Lo único que se conoce del presidente es su cumpleaños y su paso por el M-19”.

Expresidente lanzó fuerte crítica a Petro por su “error” con la ‘Paz Total’

Uno de los apartes más duros de su comunicado estuvo dirigido a la política de ‘Paz Total’, estrategia insignia del Gobierno actual; Gaviria sostuvo que dicha política derivó en efectos contrarios a los anunciados y afirmó que “se convirtió en una rendición disfrazada”.

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En su análisis, esta aproximación limitó la capacidad operativa de la fuerza pública y facilitó el debilitamiento de la autoridad del Estado. De esta manera, el expresidente dejó entrever que, en su lectura, la cercanía del presidente con sectores vinculados a las guerrilleras, ya sea de forma directa o indirecta, provocó que el país enfrente un repunte de hechos violentos que hoy preocupan a distintas regiones del territorio nacional.

Gaviria denuncia crisis de violencia en el Cauca y el desinterés del presidente Gustavo Petro - crédito @PartidoLiberal/X

El dirigente liberal también hizo referencia a grupos armados ilegales como las disidencias encabezadas por alias Calarcá, a quienes acusó de aprovechar los espacios de diálogo para mantener sus actividades delictivas. Señaló que estos actores continúan en acciones violentas mientras participan en mesas de conversación que, a su juicio, no produjeron resultados concretos.

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“Se burlan del Estado en mesas de diálogo estériles mientras siguen asesinando y traficando”, afirmó. Gaviria fue aún más categórico al resumir su postura sobre el panorama de seguridad al señalar que “el terrorismo venció al Gobierno”, una frase que concentró la parte más crítica de su intervención.

Hacia el cierre de su declaración, el expresidente insistió en que la responsabilidad principal del Estado es garantizar la protección de la ciudadanía y sostuvo que un gobierno que no cumple con esa función pierde legitimidad, por lo que pidió una reacción del jefe de Estado ante la situación actual y advirtió que la sociedad no debe aceptar lo que describió como una inversión de valores en la que las víctimas quedan relegadas frente a los victimarios.

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“Colombia no va a permitir que se sacrifique la República en el altar de una ideología que premia al victimario y abandona a la víctima”, concluyó.