María Elvira Salazar se solidarizó con Colombia por atentados terroristas: “Ninguna nación debe vivir secuestrada por el miedo”

La republicana María Elvira Salazar expresó su apoyo a los habitantes de Cauca y Valle del Cauca por la escalada violenta que se registró por cuenta de las disidencias de las Farc - crédito EFE - Colprensa

La escalada de violencia en el suroccidente del país, protagonizada por las disidencias de las Farc, causó no solo indignación a nivel nacional, sino también una ola de preocupación en la escena internacional, de políticos considerados cercanos a Colombia. Los ataques del grupo disidente, que causaron la muerte a 20 personas y heridas a más de 40 ciudadanos, ameritaron un fuerte rechazo desde los Estados Unidos.

En efecto, María Elvira Salazar, la representante del Partido Republicano por el estado de La Florida, se pronunció a través de la red X frente a los ataques atribuidos a este grupo armado disidente y reiteró la gravedad del impacto de esta ofensiva, ocurrida el sábado 25 y domingo 26 de abril, liderada por el Bloque Occidental del grupo armado ilegal, que causó terror en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.

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Con este mensaje en las redes sociales, la representante María Elvira Salazar expresó su concepto sobre ataques en Cauca y Valle del Cauca - crédito @RepMariaSalazar/X

“Toda mi solidaridad con el pueblo de Colombia ante este brutal atentado terrorista. Ninguna nación debe vivir secuestrada por el miedo, las bombas y el chantaje criminal”, expresó Salazar en su publicación, en la que replicó el mensaje publicado por la Embajada de Estados Unidos, en la que se unió a las voces de repudio contra estos ataques a la población civil; consideradas como crímenes de lesa humanidad.

Así fue la escalada violenta de las disidencias de las Farc en Valle del Cauca y Cauca

Los atentados se concentraron en municipios del departamento del Cauca, especialmente en la Vía Panamericana a la altura de El Túnel, en Cajibío, donde la detonación de un cilindro bomba causó la muerte de una veintena de personas y dejó más de 35 heridos. No obstante, la arremetida también incluyó al menos 26 acciones violentas más en menos de 48 horas, lo que afectó tanto a la ciudadanía como a la fuerza pública.

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En ese sentido, la legisladora estadounidense hizo énfasis en el momento crítico que enfrenta el país. “A solo semanas de las elecciones presidenciales, Colombia enfrenta una grave escalada de violencia y amenazas para sembrar caos y desestabilizar al país. Inaceptable”, agregó la parlamentaria oficialista, cercana a miembros del Centro Democrático, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y senadores del partido.

A través de sus canales oficiales, la Embajada de Estados Unidos en Colombia reaccionó a ataques de las disidencias de las Farc - crédito @USEmbassyBogota/X

La congresista, reconocida por su activismo en temas de política internacional y defensa de la democracia en América Latina, insistió en la necesidad de que la sociedad colombiana recupere la tranquilidad. “El pueblo colombiano merece paz, orden y seguridad. Los terroristas no decidirán su futuro”, puntualizó Salazar en su post, con el que sentó su posición frente a estas incursiones en estos territorios, en donde tiene presencia.

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Por su parte, la representación diplomática estadounidense en Colombia fue concisa en rechazar esta situación. “Nuestra solidaridad está con las víctimas y las familias afectadas por los recientes ataques terroristas en Valle del Cauca y Cauca. Las acciones violentas de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por EE. UU. y otros grupos armados ilegales no deben ser toleradas", afirmó la embajada.

Las autoridades no han entregado cifras finales, pero el ataque, en el que fueron utilizados cilindros bomba, habría impactado directamente a un bus con pasajeros sobre la carretera - crédito suministrada a Infobae Colombia

De acuerdo con reportes de la Defensoría del Pueblo, los ataques no solo provocaron un elevado número de víctimas, sino que también destruyeron infraestructura clave. Entre los daños figuran la voladura de una torre de energía en Mercaderes, la destrucción de estaciones de policía, sedes bancarias y viviendas en distintos municipios, incluido Cajibío, Morales, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Caloto, Toribío y Corinto.

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En relación con estos sucesos, el presidente Gustavo Petro, en una reacción tardía, los calificó como actos de terrorismo y ordenó a la fuerza pública el despliegue de operaciones militares reforzadas en la región. Las autoridades colombianas confirmaron que las acciones violentas fueron coordinadas y ejecutadas por fracciones al mando de alias Marlon, por el que el Ejecutivo ofrece una recompensa de hasta $5.000 millones.