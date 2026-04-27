Colombia

‘Influencer’ colombiana contó cómo fue agredida en calle de Madrid, España: “Un hombre me escupió en la calle”

Aunque la joven registró el momento exacto del hecho y confrontó al hombre, no logró comprender el motivo de la agresión

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Un hombre mayor agredió a la influencer Bunny Gabs escupiéndola en plena calle de Madrid, mientras ella paseaba a su perro y grababa contenido para sus seguidores, según relató la propia joven en un video publicado en redes sociales - crédito bunny_gabs / TikTok

El testimonio de Bunny Gabs, influencer colombiana de moda que reside en Madrid, España, ha causado revuelo tras relatar en sus redes sociales un incidente que la dejó atónita.

“Un hombre me escupió en la calle. Sí, así como lo oyen”, comenzó su narración ante miles de seguidores".

La joven explicó que el hecho ocurrió cuando paseaba a su perro y planeaba grabar contenido, dijo: “Salimos como a la misma calle de siempre y estaba con gente, pero no como superconcurrido. No es una calle así insegura y pues acá uno puede como sacar su celular con tranquilidad”.

Mientras preparaba su teléfono, notó a un hombre mayor, elegante y de aspecto formal, que, según su intuición, parecía acercarse más de lo habitual. “Yo dije: ‘Este man me va a robar’”, recordó, describiendo cómo, al intentar apartarse, el hombre la agredió con un escupitajo.

En el video que compartió, Bunny Gabs mostró el momento del ataque: “En el video se ve que el escupitajo como el principal pasó por delante, porque si me hubiera caído, marica, ahí sí se arma, se arma la hijueputa”, relató aún sorprendida. Afirma que quedó en shock, sin comprender la reacción del agresor ni sus palabras, pronunciadas rápidamente y en un idioma que no logró identificar.

Al encarar al hombre y preguntarle por qué la había agredido, recibió respuestas incomprensibles. “Siento que si yo reclamo algo acá, llevo las de perder”, reflexionó sobre la inseguridad y la posible falta de apoyo en ese momento.

Sobre el origen del ataque, la influencer propuso varias hipótesis: “La primera, que genuinamente el man está loco... La segunda, no podemos descartar la xenofobia... Y una tercera... que puede ser como misógino”. No descartó que se tratara simplemente de “un mal ser humano”.

Pese a lo ocurrido, la creadora de contenido aseguró estar bien y decidió compartir su experiencia para visibilizar situaciones de maltrato cotidiano. “No me voy a dejar como afectar mi convivencia y mi vida tan bonita que he vivido acá hasta el momento solo por una persona desadaptada”, concluyó.

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Bunny GabsVivir en MadridAgresión en la calleAtaque xenofóbicoColombia-Noticias

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