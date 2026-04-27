Colombia

Experto aclaró para qué sirve la prótesis de pene y explicó si realmente aumenta el largo y el grosor

El implante no tiene influencia directa en la sensibilidad nerviosa ni la eyaculación, aunque está destinado para recuperar la capacidad de erección en los pacientes que tienen algún tipo de condición

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El objetivo es que el paciente mantenga el control total sobre su cuerpo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cada 26 de abril se celebra el Día Internacional del Pene, que no solo busca prevenir enfermedades de transmisión sexual, sino fomentar la higiene íntima y el conocimiento del aparato reproductor masculino para evitar condiciones como el cáncer de próstata. Aunque en medio de la conversación de la importancia de su cuidado se volvió tendencia un tema muy popular en redes sociales: se trata de la prótesis de pene.

De acuerdo con los especialistas, este es un dispositivo médico que permite recuperar la rigidez funcional en casos de disfunción eréctil severa, aunque promete no comprometer la sensibilidad ni la capacidad de eyaculación. Sin embargo, los pacientes interesados deben tener en cuenta ciertos factores.

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Según el Departamento de Cirugía y Urología de Boston Medical, el procedimiento es motivo frecuente de consulta y suele estar rodeado de mitos, principalmente sobre su impacto en la anatomía y la función sexual, por lo que los especialistas decidieron aclarar las principales dudas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los especialistas aclararon las dudas más frecuentes de los hombres - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Qué es y para qué sirve el implante peneano

La prótesis peneana se implanta quirúrgicamente y está indicada solo en hombres que no han respondido a medicamentos orales ni a otras terapias no invasivas. En un comunicado oficial, la institución de salud aclaró que las prótesis inflables son las más recomendadas, ya que su mecanismo imita la erección natural y ofrece mayor comodidad.

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Ante este tratamiento, el doctor Héctor Corredor, urólogo de Boston Medical, aseguró que este procedimiento no es una terapia inicial, sino una opción definitiva para los pacientes que han agotado otras alternativas.

Del mismo modo, se aclaró que el implante es una prótesis que no modifica el tamaño ni el grosor del pene y no tiene una finalidad estética, por lo que aquellos que busquen resultados de este tipo no los encontrarán: “Es una precisión médica fundamental aclarar que la prótesis peneana no tiene un propósito estético. El dispositivo no está diseñado para incrementar el largo ni el grosor natural del pene, sino para restaurar su capacidad de erección”.

El especialista indicó que el procedimiento no altera la sensibilidad nerviosa, el orgasmo o la eyaculación, permitiendo al paciente mantener el control funcional sobre su cuerpo, uno de los principales propósitos del proceso.

Una médica y su paciente hombre en un consultorio - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Recuerde la importancia de visitar a su médico de forma frecuente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Riesgos que se pueden presentar en el proceso médico de la prótesis de pene

La principal complicación del procedimiento es el riesgo de infección postoperatoria. Para reducir este riesgo, Boston Medical reiteró la importancia del uso de implantes con recubrimiento antibiótico preintegrado, lo que mejora la eficacia preventiva frente a métodos tradicionales y disminuye la necesidad de reintervenciones.

El doctor Corredor enfatizó la importancia de que la cirugía sea realizada exclusivamente por un urólogo especializado en salud sexual masculina y en centros que evalúen integralmente al paciente para evitar consecuencias negativas.

Además, se aclaró que el profesional médico debe agotar todas las alternativas antes de recurrir a la intervención quirúrgica, puesto que este sería el último paso a seguir para un paciente que ya probó con medicación y otras alternativas ofrecidas por el especialista.

Científico de espaldas en laboratorio poniéndose un guante celeste. Microscopios y material de vidrio de laboratorio son visibles en el fondo.
Los especialistas siguen trabajando para desarrollar nuevas tecnologías en pro de la salud- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Finalmente, los expertos de Boston Medical aclararon que el implante de una prótesis peneana representa una solución definitiva y positiva para pacientes con disfunción eréctil orgánica severa, contribuyendo de forma significativa a su bienestar y calidad de vida, pues es un procedimiento mínimamente invasivo que solo tiene influencia en la erección, con el fin de que el paciente siga siendo autónomo en sus relaciones sexuales.

Aunque estos temas han sido considerados un tabú a lo largo de la historia, cada año que se conmemora el Día Internacional del Pene se recuerda la importancia de dar visibilidad a la salud sexual masculina.

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