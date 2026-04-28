Colombia

Esta es la empresa detrás de la marca Lili Pink, señalada de presunto contrabando y lavado de activos

La marca de ropa interior femenina es objeto allanamientos y extinciones de dominio. Los operativos están a cargo de la Fiscalía en más de 300 tiendas

Guardar
Una persona fue capturada en operativos de la Fiscalía en tiendas de Lili Pink - crédito Guatapuri Plaza Comercial/Sitio web
Una persona fue capturada en operativos de la Fiscalía en tiendas de Lili Pink - crédito Guatapuri Plaza Comercial/Sitio web

Investigaciones adelantadas por las autoridades indican que la marca Lili Pink, reconocida por la comercialización de ropa interior femenina y otros textiles, estaría inmersa en actos de contrabando y de lavado de activos. Por eso, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación inició operativos de allanamiento y extinción de dominio en más de 300 tiendas de la marca en todo el país. En medio de las diligencias, una persona fue capturada.

Por medio de un comunicado, Lili Pink, Lili Pink Beauty y YOI indicaron que la compañía hace frente a un proceso administrativo y que el equipo legal está al frente de la situación, constatando que las diligencias que se adelanten se ajusten a la normativa vigente. De igual manera, solicitaron que se proteja a las personas que emplea la marca.

PUBLICIDAD

“A las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos. Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo”, indicó.

Lili Pink emitió un comunicado confirmando las acciones adelantadas por la Fiscalía en sus tiendas. Aclaró que se está atendiendo un proceso administrativo - crédito @lilipinkcol/IG
Lili Pink emitió un comunicado confirmando las acciones adelantadas por la Fiscalía en sus tiendas. Aclaró que se está atendiendo un proceso administrativo - crédito @lilipinkcol/IG

La empresa detrás de la marca

Según informó El Tiempo, la sociedad detrás de Lili Pink es Fast Moda S.A.S., que pertenece al sector económico de comercio al por menor de prendas de vestir y accesorios. De acuerdo con la plataforma integral de información sobre mercados emergentes Emis, la empresa fue fundada en junio de 2020, tiene su sede principal en Tenjo y emplea a casi 260 personas.

PUBLICIDAD

Según documentos a los que tuvo acceso el informativo citado, la marca Lili Pink, ligada a esa compañía, cuenta con activos superiores a $295.000 millones.

El único accionista de esa empresa es una compañía panameña llamada Bestsea Blue S.A., cuyo presidente sería Danilo Adames, un abogado con experiencia en el derecho corporativo, aduanero, inmobiliario, laboral, de propiedad intelectual y de litigios, según indica en su perfil en LinkedIn.

Lili Pink cuenta con activos superiores a $295.000 millones - crédito Luisa González/Reuters
Lili Pink cuenta con activos superiores a $295.000 millones - crédito Luisa González/Reuters

Antes de la entrada de Bestsea Blue S.A. como accionista principal, Fast Moda S.A.S. perteneció a la empresa panameña Malta Blue S.A., según precisó el medio. Además, de acuerdo con Elisa Margarita Flórez Herrera, una exempleada de Lili Pink que inició acciones legales contra la marca por la aparente falta de pagos por su trabajo, se hicieron varios cambios en materia de razón social en años anteriores.

Inicialmente, la marca operaba bajo la razón social de Innova Quality S.A.S. Después, pasó a ser Pink Life S.A.S. y ahora es Fast Moda S.A.S. La exfuncionaria aseguró que esos cambios fueron utilizados para evadir los pagos que ella estaba exigiendo.

La representante legal de Fast Moda S.A.S. es Lorena Bernal Castro, que se ha visto envuelta en líos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por presunto contrabando. En su momento, la mercancía de la marca Lili Pink fue aprehendida por las autoridades, diligencia que la representante legal consideró injusta.

La Dian aprehendió mercancía de Lili Pink en su momento - crédito Luisa González/Reuters
La Dian aprehendió mercancía de Lili Pink en su momento - crédito Luisa González/Reuters

La Dian realizó la injusta aprehensión de mercancía Lili Pink en septiembre del año pasado, un proceso que está siendo objeto de los recursos correspondientes de la Ley”, precisó Bernal Castro, citada por La República.

Por las denuncias hechas por Flórez Herrera y por las acciones de la Dian, la empresa presentó dos acciones de tutela en 2023 contra la ciudadana y la Dirección de Impuestos y Aduanas por “desacreditar y vulnerar el buen nombre” y por vulnerar también “los derechos fundamentales a la libertad de empresa en conexidad con el debido proceso” de la compañía y de sus marcas asociadas. Sin embargo, según La República, un juzgado negó ambas acciones de tutela.

Temas Relacionados

Lili PinkEl dueño de Lili PinkContrabando en Lili PinkLavado de activosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nuevo impuesto del Gobierno Petro no está recaudando lo necesario debido a problema que surgió en la Corte Constitucional

Distintos gremios y asociaciones sostienen que el impuesto impactará de manera más significativa en universidades y empresas que generan puestos de trabajo, lo que podría llevar a que varias de ellas tengan problemas para afrontar la nueva obligación

Nuevo impuesto del Gobierno Petro no está recaudando lo necesario debido a problema que surgió en la Corte Constitucional

Exdirector del Dapre de Duque advirtió escenario adverso para la oposición en las elecciones: “El dato que más debe preocupar es...”

Víctor Muñoz, que ocupó la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia, compartió un nuevo análisis tras los recientes resultados de las mediciones de Invamer y Gda3, en las que salió bien ubicado el oficialista Iván Cepeda

Exdirector del Dapre de Duque advirtió escenario adverso para la oposición en las elecciones: “El dato que más debe preocupar es...”

Álvaro Uribe tildó de “cínico” a Cepeda por asegurar que los recientes atentados le sirven a la derecha: “Beneficiario del terrorismo”

El exmandatario advirtió que los grupos armados están obligando a la población a votar por el candidato de la izquierda en las elecciones presidenciales

Álvaro Uribe tildó de “cínico” a Cepeda por asegurar que los recientes atentados le sirven a la derecha: “Beneficiario del terrorismo”

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 27 de abril de 2026

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 27 de abril de 2026

Millonarios vs. Deportes Tolima fue el partido de mayor asistencia en la fecha 18: este es el ranking completo

En total, la jornada registró 82.786 asistentes, con un promedio de 8.278,6 espectadores por partido

Millonarios vs. Deportes Tolima fue el partido de mayor asistencia en la fecha 18: este es el ranking completo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

ENTRETENIMIENTO

Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

Actriz de ‘Vecinos’ confesó que ahora es bruja y que dejó el país para cambiar su vida

Video íntimo de Westcol con Milica, una reconocida creadora de contenido argentina: la implicada se pronunció

Feid compartió un emotivo mensaje para Ryan Castro tras su primer concierto en el Atanasio Girardot: “Seguí rompiendo”

Yina Calderón se refirió a los rumores de que Karina García será la nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Nadie le ha atinado”

Deportes

Millonarios vs. Deportes Tolima fue el partido de mayor asistencia en la fecha 18: este es el ranking completo

Millonarios vs. Deportes Tolima fue el partido de mayor asistencia en la fecha 18: este es el ranking completo

En video: Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, delantero colombiano, volvió al gol después de dos meses y lo celebró en medio del llanto

James Rodríguez ya tiene fecha para volver a jugar con Minnesota United y su nivel ilusiona rumbo a la Copa del Mundo

Daniel Jaramillo, presidente del Once Caldas, reveló hasta cuándo estará Dayro Moreno con el equipo

Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en la semifinal de ida de la Champions League