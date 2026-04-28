Esta es la empresa detrás de la marca Lili Pink, señalada de presunto contrabando y lavado de activos

Una persona fue capturada en operativos de la Fiscalía en tiendas de Lili Pink - crédito Guatapuri Plaza Comercial/Sitio web

Investigaciones adelantadas por las autoridades indican que la marca Lili Pink, reconocida por la comercialización de ropa interior femenina y otros textiles, estaría inmersa en actos de contrabando y de lavado de activos. Por eso, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación inició operativos de allanamiento y extinción de dominio en más de 300 tiendas de la marca en todo el país. En medio de las diligencias, una persona fue capturada.

Por medio de un comunicado, Lili Pink, Lili Pink Beauty y YOI indicaron que la compañía hace frente a un proceso administrativo y que el equipo legal está al frente de la situación, constatando que las diligencias que se adelanten se ajusten a la normativa vigente. De igual manera, solicitaron que se proteja a las personas que emplea la marca.

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“A las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos. Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo”, indicó.

Lili Pink emitió un comunicado confirmando las acciones adelantadas por la Fiscalía en sus tiendas. Aclaró que se está atendiendo un proceso administrativo - crédito @lilipinkcol/IG

La empresa detrás de la marca

Según informó El Tiempo, la sociedad detrás de Lili Pink es Fast Moda S.A.S., que pertenece al sector económico de comercio al por menor de prendas de vestir y accesorios. De acuerdo con la plataforma integral de información sobre mercados emergentes Emis, la empresa fue fundada en junio de 2020, tiene su sede principal en Tenjo y emplea a casi 260 personas.

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Según documentos a los que tuvo acceso el informativo citado, la marca Lili Pink, ligada a esa compañía, cuenta con activos superiores a $295.000 millones.

El único accionista de esa empresa es una compañía panameña llamada Bestsea Blue S.A., cuyo presidente sería Danilo Adames, un abogado con experiencia en el derecho corporativo, aduanero, inmobiliario, laboral, de propiedad intelectual y de litigios, según indica en su perfil en LinkedIn.

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Lili Pink cuenta con activos superiores a $295.000 millones - crédito Luisa González/Reuters

Antes de la entrada de Bestsea Blue S.A. como accionista principal, Fast Moda S.A.S. perteneció a la empresa panameña Malta Blue S.A., según precisó el medio. Además, de acuerdo con Elisa Margarita Flórez Herrera, una exempleada de Lili Pink que inició acciones legales contra la marca por la aparente falta de pagos por su trabajo, se hicieron varios cambios en materia de razón social en años anteriores.

Inicialmente, la marca operaba bajo la razón social de Innova Quality S.A.S. Después, pasó a ser Pink Life S.A.S. y ahora es Fast Moda S.A.S. La exfuncionaria aseguró que esos cambios fueron utilizados para evadir los pagos que ella estaba exigiendo.

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La representante legal de Fast Moda S.A.S. es Lorena Bernal Castro, que se ha visto envuelta en líos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por presunto contrabando. En su momento, la mercancía de la marca Lili Pink fue aprehendida por las autoridades, diligencia que la representante legal consideró injusta.

La Dian aprehendió mercancía de Lili Pink en su momento - crédito Luisa González/Reuters

“La Dian realizó la injusta aprehensión de mercancía Lili Pink en septiembre del año pasado, un proceso que está siendo objeto de los recursos correspondientes de la Ley”, precisó Bernal Castro, citada por La República.

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Por las denuncias hechas por Flórez Herrera y por las acciones de la Dian, la empresa presentó dos acciones de tutela en 2023 contra la ciudadana y la Dirección de Impuestos y Aduanas por “desacreditar y vulnerar el buen nombre” y por vulnerar también “los derechos fundamentales a la libertad de empresa en conexidad con el debido proceso” de la compañía y de sus marcas asociadas. Sin embargo, según La República, un juzgado negó ambas acciones de tutela.