Colombia

Paloma Valencia denunció plan para asesinarla: candidata del Centro Democrático reveló que pagaron $2.000 millones por su ‘cabeza’

La congresista del Centro Democrático, que quiere ser la sucesora de Gustavo Petro, advirtió sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en el país y solicitó reforzar la protección de los aspirantes en la contienda electoral prevista para el 31 de mayo

Guardar
La senadora y candidata Paloma Valencia reveló en una rueda de prensa que fue informada por el Gobierno nacional sobre un plan para atentar contra su vida. Según la denuncia, el Frente 42 de las FARC habría pagado $2.000 millones por su asesinato - crédito suministrado a Infobae Colombia

Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, denunció públicamente el lunes 27 de abril que un grupo armado al margen de la ley, el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, ofreció $2.000 millones por su asesinato, según información suministrada por los ministros de Defensa, Pedro Sánchez; del Interior, Armando Benedetti, y el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón.

La dirigente política, que hace parte del Congreso a la par de que avanza en su campaña política, sostuvo que, lejos de victimizarse, lo que busca con la divulgación de esta información es que se le preste atención a las amenazas que afronta en el ejercicio político. Insistió en que el país no puede doblegarse ante la violencia que afronta en su día a día, con el fortalecimiento de organizaciones de corte narcoterrorista.

PUBLICIDAD

La alerta fue informada oficialmente por el Gobierno nacional, que autorizó la difusión de la amenaza por parte de la candidata de centroderecha. En sus declaraciones, la aspirante indicó que detrás del plan para acabar con su vida estaría el frente 42 de las disidencias de las Farc, bajo la coordinación de un individuo conocido como “Buche” o “Buchetula”, a quien le habrían pagado la suma mencionada para ejecutar el crimen.

La senadora Paloma Valencia dejó en claro que continuará la correría política por el país, pese a las amenazas contra su integridad - crédito Jair Coll/REUTERS
La senadora Paloma Valencia dejó en claro que continuará la correría política por el país, pese a las amenazas contra su integridad - crédito Jair Coll/REUTERS

“La estamos denunciando porque esta, a diferencia de muchas otras, sí nos fue informada por el Gobierno nacional y, a diferencia del anterior, autorizó que pudiéramos hacerla pública. Creo que hay que hacerla pública para que los colombianos sepan qué es lo que está pasando en el país y cuáles son las condiciones que están viviendo los que estamos de candidatos con esquemas de seguridad, con policía”, afirmó Valencia.

PUBLICIDAD

Con ello, la información sobre el atentado se hizo pública para que los ciudadanos comprendan la situación que atraviesan los candidatos bajo custodia policial y para ilustrar la gravedad en materia de seguridad, sobre todo para los habitantes del suroccidente del país. De esta manera, dejó en claro que espera que se refuercen los esquemas de seguridad de los participantes en la contienda, sin hacer nuevas peticiones.

En consecuencia, Valencia confirmó que, pese a la gravedad de la situación, continuará con actividades en la plaza pública y mantendrá su agenda de campaña en regiones críticas. “Nos mantenemos en la plaza pública”, advirtió la parlamentaria del Centro Democrático, que estuvo acompañada en esta revelación por miembros de su campaña, que en el fin de semana estuvo en regiones como Antioquia y Valle del Cauca.

Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia durante su visita al puente internacional de Rumichaca, en Ipiales, en medio de la campaña presidencial de 2026 - crédito Centro Democrático/X
Paloma Valencia ha recibido el respaldo del expresidente Álvaro Uribe en su objetivo de buscar la presidencia - crédito @cedemocratico/X

Paloma Valencia no sería la única que sería blanco de los criminales

El temor por el avance de estructuras armadas en medio de la campaña electoral no afecta únicamente a la senadora. Fue el propio partido Centro Democrático el que denunció que también existían amenazas contra su más fuerte contradictor, Iván Cepeda, que, en respuesta, pidió que se revelen las pruebas sobre estas informaciones, que causaron alerta en las toldas oficialistas, al provenir justamente desde la oposición.

Valencia, al ser consultada por este asunto, lanzó pullas a su contradictor. “Pues este es el clima que le ha dado el Pacto Histórico a Colombia. Esta es la Paz Total de Cepeda, que le ha salido divinamente a los violentos y muy costosa a los colombianos. Yo sobre la información del presunto atentado de Iván Cepeda no puedo opinar porque no tengo información al respecto”, remarcó la congresista frente a este suceso.

Cuatro personas, incluyendo a Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Abelardo De la Espriella, sostienen micrófonos y hablan.
La campaña electoral en Colombia avanza a la par de la ofensiva de los grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A su vez, frente a si estas amenazas se deben a su posición frente a los grupos armados, la candidata respondió que el vínculo es directo, al punto que precisó cuál sería su primer acto de gobierno en materia de orden público. “El 7 de agosto, el primer decreto que firmo reactiva las órdenes de captura contra todo el cartel de la Paz Total. Los bandidos no van a estar en las tarimas ni en el Congreso, van a estar en la cárcel”.

Mientras aguarda los refuerzos prometidos en su esquema de protección, Valencia reiteró su decisión de proseguir la campaña en el suroccidente y en todo el territorio, al afirmar que serán los criminales los que deban temer. “Colombia no puede seguir con un gobierno que se ha hecho cómplice del narcoterrorismo y que le ha hecho esa paz total que le ha salido divinamente a los criminales y muy costosa a los colombianos”, dijo.

En lo que respecta a las investigaciones en curso y los detalles del atentado frustrado, la congresista sostuvo que no puede entregar información adicional para no entorpecer las acciones judiciales. Asimismo, aseveró que el país debe conocer la realidad de las amenazas a líderes políticos y puso en duda la legitimidad de las estrategias oficiales de pacificación, que buscarían proteger, según ella, a los grupos armados.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaAsesinatoCentro DemocráticoElecciones presidenciales 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta es la empresa detrás de la marca Lili Pink, señalada de presunto contrabando y lavado de activos

La marca de ropa interior femenina es objeto allanamientos y extinciones de dominio. Los operativos están a cargo de la Fiscalía en más de 300 tiendas

Esta es la empresa detrás de la marca Lili Pink, señalada de presunto contrabando y lavado de activos

Niño de 4 años fue impactado por una bala perdida mientras caminaba con su abuela cerca a su casa

El tiroteo registrado en un popular sector del departamento de Atlántico desató temor y preocupación entre los residentes, que solicitaron mayor vigilancia por parte de la Policía, teniendo en cuenta que los criminales suelen atacar sin importar la presencia de menores de edad

Niño de 4 años fue impactado por una bala perdida mientras caminaba con su abuela cerca a su casa

“Ya está agotado”: dicen por qué los aumentos a la tasa de interés del Banco de la República no le estarían sirviendo a los colombianos

La política monetaria necesita adaptarse e incorporar instrumentos como el control de los agregados monetarios, la remoción de restricciones en la producción y la provisión de subsidios para insumos agrícolas, aseguró el codirector del Emisor César Giraldo

“Ya está agotado”: dicen por qué los aumentos a la tasa de interés del Banco de la República no le estarían sirviendo a los colombianos

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

En el municipio de Rosas, los ciudadanos comenzaron a escuchar detonaciones y ráfagas de fusil que se extendieron rápidamente a lo largo del tramo de la vía; al parecer, debido a un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y estructuras armadas ilegales

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

En video: Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, delantero colombiano, volvió al gol después de dos meses y lo celebró en medio del llanto

El futbolista con pasado en Millonarios anotó el cuarto gol de la victoria de su equipo, Cartaginés, en la victoria 5-0 ante Guadalupe FC

En video: Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, delantero colombiano, volvió al gol después de dos meses y lo celebró en medio del llanto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

ENTRETENIMIENTO

Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

Así será el primer concierto de Ryan Castro en El Campín: fecha oficial y cómo comprar las boletas

Actriz de ‘Vecinos’ confesó que ahora es bruja y que dejó el país para cambiar su vida

Video íntimo de Westcol con Milica, una reconocida creadora de contenido argentina: la implicada se pronunció

Feid compartió un emotivo mensaje para Ryan Castro tras su primer concierto en el Atanasio Girardot: “Seguí rompiendo”

Yina Calderón se refirió a los rumores de que Karina García será la nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Nadie le ha atinado”

Deportes

En video: Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, delantero colombiano, volvió al gol después de dos meses y lo celebró en medio del llanto

En video: Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, delantero colombiano, volvió al gol después de dos meses y lo celebró en medio del llanto

James Rodríguez ya tiene fecha para volver a jugar con Minnesota United y su nivel ilusiona rumbo a la Copa del Mundo

Daniel Jaramillo, presidente del Once Caldas, reveló hasta cuándo estará Dayro Moreno con el equipo

Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en la semifinal de ida de la Champions League

Nairo Quintana ya tiene definida su próxima carrera tras el título en la Vuelta a Asturias: esta será la nueva aparición del colombiano