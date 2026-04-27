Paloma Valencia denunció plan para asesinarla: candidata del Centro Democrático reveló que pagaron $2.000 millones por su ‘cabeza’

La senadora y candidata Paloma Valencia reveló en una rueda de prensa que fue informada por el Gobierno nacional sobre un plan para atentar contra su vida. Según la denuncia, el Frente 42 de las FARC habría pagado $2.000 millones por su asesinato - crédito suministrado a Infobae Colombia

Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, denunció públicamente el lunes 27 de abril que un grupo armado al margen de la ley, el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, ofreció $2.000 millones por su asesinato, según información suministrada por los ministros de Defensa, Pedro Sánchez; del Interior, Armando Benedetti, y el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón.

La dirigente política, que hace parte del Congreso a la par de que avanza en su campaña política, sostuvo que, lejos de victimizarse, lo que busca con la divulgación de esta información es que se le preste atención a las amenazas que afronta en el ejercicio político. Insistió en que el país no puede doblegarse ante la violencia que afronta en su día a día, con el fortalecimiento de organizaciones de corte narcoterrorista.

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La alerta fue informada oficialmente por el Gobierno nacional, que autorizó la difusión de la amenaza por parte de la candidata de centroderecha. En sus declaraciones, la aspirante indicó que detrás del plan para acabar con su vida estaría el frente 42 de las disidencias de las Farc, bajo la coordinación de un individuo conocido como “Buche” o “Buchetula”, a quien le habrían pagado la suma mencionada para ejecutar el crimen.

La senadora Paloma Valencia dejó en claro que continuará la correría política por el país, pese a las amenazas contra su integridad - crédito Jair Coll/REUTERS

“La estamos denunciando porque esta, a diferencia de muchas otras, sí nos fue informada por el Gobierno nacional y, a diferencia del anterior, autorizó que pudiéramos hacerla pública. Creo que hay que hacerla pública para que los colombianos sepan qué es lo que está pasando en el país y cuáles son las condiciones que están viviendo los que estamos de candidatos con esquemas de seguridad, con policía”, afirmó Valencia.

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Con ello, la información sobre el atentado se hizo pública para que los ciudadanos comprendan la situación que atraviesan los candidatos bajo custodia policial y para ilustrar la gravedad en materia de seguridad, sobre todo para los habitantes del suroccidente del país. De esta manera, dejó en claro que espera que se refuercen los esquemas de seguridad de los participantes en la contienda, sin hacer nuevas peticiones.

En consecuencia, Valencia confirmó que, pese a la gravedad de la situación, continuará con actividades en la plaza pública y mantendrá su agenda de campaña en regiones críticas. “Nos mantenemos en la plaza pública”, advirtió la parlamentaria del Centro Democrático, que estuvo acompañada en esta revelación por miembros de su campaña, que en el fin de semana estuvo en regiones como Antioquia y Valle del Cauca.

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Paloma Valencia ha recibido el respaldo del expresidente Álvaro Uribe en su objetivo de buscar la presidencia - crédito @cedemocratico/X

Paloma Valencia no sería la única que sería blanco de los criminales

El temor por el avance de estructuras armadas en medio de la campaña electoral no afecta únicamente a la senadora. Fue el propio partido Centro Democrático el que denunció que también existían amenazas contra su más fuerte contradictor, Iván Cepeda, que, en respuesta, pidió que se revelen las pruebas sobre estas informaciones, que causaron alerta en las toldas oficialistas, al provenir justamente desde la oposición.

Valencia, al ser consultada por este asunto, lanzó pullas a su contradictor. “Pues este es el clima que le ha dado el Pacto Histórico a Colombia. Esta es la Paz Total de Cepeda, que le ha salido divinamente a los violentos y muy costosa a los colombianos. Yo sobre la información del presunto atentado de Iván Cepeda no puedo opinar porque no tengo información al respecto”, remarcó la congresista frente a este suceso.

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La campaña electoral en Colombia avanza a la par de la ofensiva de los grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A su vez, frente a si estas amenazas se deben a su posición frente a los grupos armados, la candidata respondió que el vínculo es directo, al punto que precisó cuál sería su primer acto de gobierno en materia de orden público. “El 7 de agosto, el primer decreto que firmo reactiva las órdenes de captura contra todo el cartel de la Paz Total. Los bandidos no van a estar en las tarimas ni en el Congreso, van a estar en la cárcel”.

Mientras aguarda los refuerzos prometidos en su esquema de protección, Valencia reiteró su decisión de proseguir la campaña en el suroccidente y en todo el territorio, al afirmar que serán los criminales los que deban temer. “Colombia no puede seguir con un gobierno que se ha hecho cómplice del narcoterrorismo y que le ha hecho esa paz total que le ha salido divinamente a los criminales y muy costosa a los colombianos”, dijo.

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En lo que respecta a las investigaciones en curso y los detalles del atentado frustrado, la congresista sostuvo que no puede entregar información adicional para no entorpecer las acciones judiciales. Asimismo, aseveró que el país debe conocer la realidad de las amenazas a líderes políticos y puso en duda la legitimidad de las estrategias oficiales de pacificación, que buscarían proteger, según ella, a los grupos armados.