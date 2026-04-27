Colombia

Niño de 4 años fue impactado por una bala perdida mientras caminaba con su abuela cerca a su casa

El tiroteo registrado en un popular sector del departamento de Atlántico desató temor y preocupación entre los residentes, que solicitaron mayor vigilancia por parte de la Policía, teniendo en cuenta que los criminales suelen atacar sin importar la presencia de menores de edad

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Primer plano de un casquillo de bala dorado tirado sobre pavimento oscuro y agrietado, que brilla con la luz reflejada en la superficie húmeda.
Los criminales que se movilizaban en motocicleta dispararon en repetidas oportunidades en una reunión que se realizó en un popular sector - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un niño de cuatro años resultó herido por una bala perdida en la noche del domingo 26 de abril de 2026 en Villa Esther, un barrio que se encuentra ubicado en el municipio de Malambo (Atlántico). El suceso se convirtió en ejemplo de la persistente inseguridad y la violencia armada que enfrenta el departamento, debido a que varios menores de edad han resultado lesionados o muertos por estos ataques con armas de fuego.

Aunque en esta ocasión, el hecho no terminó en fatalidad, sí generó indignación entre la comunidad ante la posibilidad de que estos incidentes se repitan, por lo que los vecinos se unieron para reclamar un refuerzo por parte de la Policía para garantizar la seguridad local.

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Durante el ataque, que fue registrado alrededor de las 8:30 p. m. en la calle 18A No. 11-22, dos sujetos en motocicleta abrieron fuego frente a una vivienda en la que se congregaron varios vecinos, según el reporte de los medios locales.

El ambiente del barrio cambió de un momento a otro, pues los delincuentes empezaron a disparar indiscriminadamente y una de las balas alcanzó al menor, que caminaba en compañía de su abuela, impactándolo en el muslo derecho.

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Primer plano de la mano derecha de un niño sobre una sábana blanca de hospital, con vías intravenosas, sensores y cables conectados.
El menor de edad resultó lesionado en una de sus piernas, aunque se recupera satisfactoriamente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En medio de la confusión, algunas de las personas que estaban en el lugar se acercaron a la mujer y su nieto para auxiliarlo y trasladarlo a un centro asistencial cercano en el que los especialistas pudieran realizar los procedimientos requeridos.

Sin embargo, ante la lesión, el menor posteriormente tuvo que ser remitido a la Clínica Campbell de Malambo en la que se garantizó que recibiera atención médica especializada. Según el reporte policial, difundido por Impacto News y Zona Cero, la herida no representó mayor gravedad y el niño permanece fuera de peligro.

Momentos previos al ataque

Testigos relataron que los agresores llegaron al sector conocido como la “calle de la Virgencita”, zona en la que se celebraba una reunión comunitaria, y realizaron múltiples disparos sin importar la presencia de adultos mayores y niños.

Después de escuchar las detonaciones, el ambiente de pánico se apoderó de los asistentes, que vieron al niño caer y gritar del dolor. Entre tanto, se confirmó que la víctima residía con su familia paterna a solo una cuadra de distancia del lugar del atentado, según precisó la Policía Nacional.

Juan Pablo Leal Vásquez fue asesinado en el Valle del Cauca
Los delincuentes huyeron del lugar tras disparar - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Las primeras versiones recogidas por las autoridades apuntan a que el ataque pudo haber estado dirigido contra alguna persona en específico o formar parte de la ola de acciones armadas indiscriminadas que afectan a la zona, aunque esa hipótesis aún no ha sido confirmada.

Ante la gravedad del caso, se confirmó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los responsables, con el fin de que sean judicializados por el ataque y así evitar que protagonicen nuevos actos de violencia en contra de la comunidad.

Alerta por los ataques armados en la región

Liyela Malaver fue atacada a tiros tras recibir amenazas de grupos que controlan el transporte informal - crédito Colprensa
Las autoridades investigan este y otros casos de violencia en Atlántico - crédito Colprensa

Después de conocerse que el pequeño resultó herido, los habitantes de Malambo y de otros municipios de Atlántico señalaron que la violencia armada se ha extendido por la región, incrementando la preocupación sobre la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Otro caso de violencia que se presentó en la noche del último domingo de abril ocurrió en el barrio El Ferry de Barranquilla, donde dos jóvenes fueron ultimados a bala mientras se encontraban en un andén. Las víctimas fueron identificadas como Darwin Enrique Castro Altamar, de 19 años, con antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y Juan José Sanabria Ternera, de 21 años, con anotaciones por fuga de presos y porte ilegal de armas; en el momento del ataque, este último portaba un brazalete del Inpec.

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