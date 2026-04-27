“Ya está agotado”: dicen por qué los aumentos a la tasa de interés del Banco de la República no le estarían sirviendo a los colombianos

La tasa de interés del Banco de la República es la tasa que el Emisor cobra a los bancos comerciales, usada para controlar la inflación (meta del 3% anual) y regular la cantidad de dinero en la economía - crédito Colprensa

El codirector del Banco de la República César Giraldo se refirió a la eficacia de la política monetaria en Colombia. Cuestionó el uso exclusivo de la tasa de interés de referencia para controlar la inflación y alertó sobre dificultades que enfrenta el Gobierno.

Sostuvo que las tasas elevadas ya no son efectivas para contener la inflación y generan tensiones sociales. Señaló que distintos sectores, como los microempresarios, propietarios de vivienda y pequeños industriales, ven afectados sus costos y posibilidades de acceder a crédito.

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Instrumento ya está “agotado”

Giraldo afirmó a Valora Analitik que “el instrumento, por lo menos a la fecha, ya está agotado”. Explicó que las tasas altas buscan proteger los activos financieros, pero terminan afectando de forma negativa a los que dependen del crédito para operar y generar empleo. Para el funcionario, la política debe evolucionar e incluir herramientas como el manejo de agregados monetarios, la eliminación de cuellos de botella productivos y subsidios a insumos agrícolas, dada la insuficiencia de la tasa de interés como único mecanismo antiinflacionario.

César Giraldo es codirector del Banco de la República desde febrero de 2025 - crédito Banco de la República

Además, el codirector denunció un “bloqueo financiero muy fuerte” contra el Gobierno, reflejado en las trabas para avanzar en reformas y sentencias judiciales que anulan medidas económicas clave. Remarcó que la situación obliga al Ejecutivo a depender de manera exclusiva del mercado de bonos de deuda pública, lo que incrementó el costo de los pagos y benefició al sector financiero privado.

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Giraldo recordó que el déficit fiscal de 2023 fue de 6,4% del PIB, inferior al 7,8% previsto por algunos analistas, y que la deuda neta del gobierno ronda el 57% del PIB, un nivel que no ha escalado como se temía.

El papel de las agencias calificadoras en la coyuntura macroeconómica

Teniendo en cuenta la estabilidad financiera, el codirector criticó el papel de las agencias calificadoras de riesgo internacionales. En particular, señaló la revisión de la nota soberana de Colombia por Standard & Poor’s y cuestionó el momento de la decisión. “La calificación sale justo en el momento en que estamos en campaña electoral y eso tiene un mensaje hacia determinado político”, enfatizó al medio.

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Advirtió que dichas agencias, al no estar sometidas a controles democráticos claros, emiten juicios con fuerte impacto político sobre la economía nacional. Considera que sus valoraciones influyen en el acceso al financiamiento del país y elevan el precio de los bonos de deuda pública, restringiendo las opciones del gobierno colombiano.

La necesidad de financiarse exclusivamente mediante el mercado de bonos, según Giraldo, se ve condicionada por un entorno internacional volátil y contribuye a elevar la presión sobre la confianza de los inversores en la economía de Colombia.

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S&P Global redujo la nota crediticia de Colombia de ‘BB’ a ‘BB-’ en moneda extranjera a largo plazo y de ‘BB+’ a ‘BB’ en moneda local - crédito Brendan McDermid/Reuters

Qué pasará con la tasa de interés

La Encuesta de Expectativas de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) indica que el mercado anticipa aumentos de 50 a 75 puntos básicos (pb) en la tasa de interés de referencia del Banco de la República, que la llevarían a un rango de 11,75 % a 12,00 % próximamente.

El informe detalla que, en marzo, la inflación anual fue de 5,56%, lo que superó el límite oficial de 4% y acelerándose frente al mes anterior. El principal motor de las presiones inflacionarias es el sector servicios, con una variación anual de 6,8%, responsable de más de la mitad de la inflación total. Anif destacó que “el incremento del salario mínimo sigue trasladándose a los precios de los servicios en el primer trimestre del año”.

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Las expectativas tomadas por el gremio que preside José Ignacio López señalan una inflación de 5,63% en abril y una proyección mediana de 6,50% para el cierre de 2026, cifra superior a la registrada en marzo. Para 2027, la inflación se reduciría a 4,82%, aunque aún quedaría fuera del rango meta del banco central.

La tasa de interés del Banco de la República se mantendría por encima del 12% al cierre de 2026 - crédito Anif

Sobre la dirección de la política monetaria, la encuesta anticipa tensiones dentro de la Junta Directiva del Banco de la República. Tres directivos podrían oponerse a nuevas alzas y la votación podría dividirse 4-3, lo que refleja el enfrentamiento entre el enfoque técnico y las consideraciones políticas que buscan limitar efectos sociales adversos.

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El consenso de los analistas estima que la tasa de intervención podría escalar a 12,25% al cierre de 2026, lo que superaría el 11,75% pronosticado de forma previa, y caer a 10,75% hacia 2027, en caso de que la inflación siga convergiendo hacia el objetivo oficial.

Influencia internacional en la política monetaria colombiana

El informe de Anif resalta que la política monetaria de Colombia responde a tendencias globales:

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Estados Unidos: la Reserva Federal mantiene las tasas entre 3,5% y 3,75%, mientras la inflación en marzo se situó en 3,3%, empujada por el costo de la energía y los combustibles.

Zona Euro: el Banco Central Europeo dejó sin cambios sus tasas en marzo, aunque la inflación anual ascendió a 2,6%.

Así las cosas, el entorno externo de tasas elevadas limita el margen del Banco de la República para bajar las tasas de interés locales mientras persista la presión inflacionaria internacional.