Colombia

Detonó una camioneta con explosivos en Argelia, Cauca: cerca de 10 viviendas resultaron afectadas

Las primeras evaluaciones oficiales señalan que las detonaciones provocaron daños materiales considerables y que el caso estaría vinculado con grupos de disidencias presentes en la región

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Un ataque con explosivos en la vía Panamericana, entre Timbío y Rosas, Cauca, dejó un policía muerto - crédito @OctavioGuzmanGu / X
Las autoridades vinculan la explosión con el frente Carlos Patiño, disidencia armada liderada por alias Iván Mordisco- crédito @OctavioGuzmanGu / X

La explosión de una camioneta cargada con explosivos alteró la calma de la madrugada del lunes 27 de abril en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia (Cauca), dejando una secuela visible en la comunidad: al menos 10 viviendas sufrieron daños de consideración a raíz de la onda expansiva.

Según los primeros reportes, la carga explosiva tenía como destino otro punto del departamento de Cauca. Sin embargo, el artefacto detonó antes de lo previsto, por causas aún no esclarecidas, en pleno trayecto.

El incidente estaría vinculado al frente Carlos Patiño, una de las facciones disidentes que se atribuyen el mando de alias Iván Mordisco.

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