Colombia

Carlos Carrillo dejó ‘esperando’ a Angie Rodríguez en la Fiscalía: no se presentó a conciliación por presunta violencia política e injuria

El litigio entre el director de la Ungrd y la gerente del Fondo Adaptación se trasladará al ámbito penal, luego de que la funcionaria aportara pruebas sobre presuntos ataques dirigidos por Carrillo en su contra

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Carlos Carrillo defendió su gestión en el Fondo Adaptación y aseguró que los cuestionamientos de Angie Rodríguez tienen un trasfondo político - crédito Ungrd y Dapre
La ausencia de Carlos Carrillo en la audiencia impide un acuerdo conciliatorio y prolonga el proceso penal - crédito Ungrd y Dapre

Para la mañana de este lunes 27 de abril se tenía prevista la audiencia de conciliación entre la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, en medio de las acciones legales interpuestas por la funcionaria por injuria y violencia política.

Sin embargo, la diligencia, convocada por la Fiscalía General de la Nación para las 8:30 a. m., tuvo que ser suspendida después de que el director de la Ungrd decidiera no asistir a las oficinas del ente investigador.

La funcionaria, quien sí acudió a la cita, sostiene que existe una presunta red criminal en el Gobierno nacional que incluye a Carrillo como uno de los actores principales. Según Rodríguez, los hechos forman parte de una serie de acciones que han escalado hasta el plano penal.

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