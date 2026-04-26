Colombia

Reportan un cilindro sospechoso cerca de un CAI en Usme en Bogotá, autoridades acordonaron la zona

El objeto fue hallado detrás del CAI La Aurora y obligó a restringir el paso mientras expertos antiexplosivos verifican si representa una amenaza real para la comunidad

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Uniformados de la Policía Metropolitana acudieron al lugar y procedieron a acordonar la zona, estableciendo un perímetro de seguridad para evitar riesgos a la comunidad - crédito X
Uniformados de la Policía Metropolitana acudieron al lugar y procedieron a acordonar la zona, estableciendo un perímetro de seguridad para evitar riesgos a la comunidad - crédito X

En la tarde del domingi 26 de abril se encendieron las alarmas en el sur de Bogotá tras el hallazgo de un objeto sospechoso en inmediaciones del CAI La Aurora, ubicado en la localidad de Usme. Según los primeros reportes, se trataría de un cilindro que fue encontrado en la parte posterior de la instalación policial, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad por parte de las autoridades.

Uniformados de la Policía Metropolitana acudieron al lugar y procedieron a acordonar la zona, estableciendo un perímetro de seguridad para evitar riesgos a la comunidad. Como medida preventiva, se restringió el paso de peatones y vehículos en los alrededores, mientras unidades especializadas antiexplosivos adelantan la verificación del objeto para determinar si representa una amenaza real.

La situación generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes aseguran que la presencia de este tipo de elementos no es común en la zona. Algunos residentes optaron por permanecer en sus viviendas, a la espera de información oficial que brinde claridad sobre lo ocurrido.

El caso se encuentra en verificación y se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial que permita esclarecer la situación y definir si se trató de una amenaza o de un objeto abandonado sin riesgo.

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