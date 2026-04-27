Francisco Tavárez presenta en la Feria Internacional del Libro de Bogotá un texto que sacude la historia de Haití y República Dominicana

El escritor e investigador dominicano Francisco Tavárez presentará el próximo primero de mayo su obra La conjura haitiana y la maldición dominicana en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo 2026).

El escritor e investigador dominicano Francisco Tavárez presentará el próximo primero de mayo su obra La conjura haitiana y la maldición dominicana en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo 2026), uno de los encuentros editoriales de mayor convocatoria en lengua española, que se extiende del 21 de abril al 4 de mayo en Corferias, con una programación de más de 2.300 actividades y una asistencia proyectada de 600.000 visitantes.

Publicada por el Grupo Editorial Sial Pigmalión de España, la obra —cuyo subtítulo es Haití desclasificado— es el resultado de tres años de investigación periodística e histórica que recorre 221 años de historia haitiana para examinar las causas estructurales, los intereses imperiales y las dinámicas internas que han precipitado el colapso de Haití, y analiza cómo ese derrumbe condiciona y transforma a la República Dominicana y, por extensión, a toda la región latinoamericana y el Caribe.

La premisa central que Tavárez defiende a lo largo del texto es la de dos naciones siamesas, unidas por la geografía y separadas por derroteros históricos y políticos que han alimentado tensiones, malentendidos y mutuas cargas simbólicas. “Los dominicanos hemos sido solidarios con Haití, incluso cuando una parte de su población ha creído en una leyenda negra que nos culpa de su tragedia”, afirmó el autor. La presentación en la FILBo 2026 será la segunda aparición del libro en un escenario ferial internacional de primer nivel.

La premisa central que Tavárez defiende a lo largo del texto es la de dos naciones siamesas, unidas por la geografía y separadas por derroteros históricos y políticos que han alimentado tensiones, malentendidos y mutuas cargas simbólicas.

La urgencia del análisis de Tavárez se enmarca en una realidad que los organismos internacionales describen como catastrófica. Las pandillas armadas controlan alrededor del 90% de Puerto Príncipe y han expandido su dominio hacia los departamentos de Artibonite, Centro y Noroeste. Entre enero y noviembre de 2025, se documentaron más de 8.100 homicidios en todo el país, según el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres. La desnutrición afecta a 5,7 millones de personas y más de 1,4 millones han sido desplazadas de sus hogares, casi la mitad de ellas niños, de acuerdo con datos del Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés).

El libro no se limita a documentar esa espiral de violencia. Desmonta mitos arraigados, examina la arquitectura del poder colonial y neocolonial y formula propuestas concretas de política de Estado, todo ello desde la doble condición de Tavárez como ciudadano implicado y periodista de investigación con acceso a fuentes dominicanas y haitianas.

La obra cuenta con el respaldo intelectual del coronel del Ejército de Tierra de España y analista geopolítico Pedro Baños, uno de los autores de divulgación geopolítica más leídos en el mundo hispanohablante, y del académico José Miguel Soto Jiménez, miembro de la Real Academia de la Historia de la República Dominicana.

El escritor y académico Marino Beriguete trazó un perfil de Tavárez como analista político, docente e investigador. “Ha producido una investigación profunda y rigurosa”.

El escritor y académico Marino Beriguete trazó un perfil del autor como analista político, docente e investigador, y subrayó su dedicación de más de una década al estudio de la relación entre ambos países. “Francisco Tavárez ha producido una investigación profunda y rigurosa”, afirmó Beriguete durante el acto.

El presidente de Sial Pigmalión, Basilio Rodríguez Cañada, destacó a su vez la relevancia cultural del texto y describió a su autor como “una figura polifacética, con una sólida formación académica hispana, ampliamente reconocida en el Caribe por su labor como comunicador”.

La trayectoria de Tavárez combina el periodismo de investigación con la academia y la gestión cultural. Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y en Ciencias Jurídicas, cuenta con maestrías en Derecho Corporativo Internacional por la Universidad de Barcelona y la OBS Business School, en Periodismo Digital y de Datos por la Universidad Nebrija y en Comunicación Transmedia por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

La trayectoria de Tavárez combina el periodismo de investigación con la academia y la gestión cultural.

Actualmente ejerce como docente universitario en el INTEC. “La comunicación me permitió convertir mis ideas en una herramienta de transformación social”, sostuvo el autor durante su intervención en Guadalajara, al reflexionar sobre el sentido de trascendencia que lo llevó a elegir el periodismo como carrera.

Tavárez es fundador y director del Grupo de Comunicación El Demócrata, plataforma transmedia con audiencias masivas entre la diáspora dominicana en Estados Unidos y Puerto Rico, y preside la Fundación El Demócrata, que ha formado a más de 400 jóvenes en programas de ciudadanía, comunicación digital y liderazgo social. Bajo su dirección, la Fundación ha llevado al país a pensadores internacionales como el propio Pedro Baños para enriquecer el debate sobre geopolítica, democracia y soberanía. Su obra anterior, La Plaza de la Bandera y el Derrumbe del Pacto Secreto de la Corrupción, se convirtió en uno de los libros más vendidos en República Dominicana tras destapar los pactos de las élites políticas y su impacto en la institucionalidad democrática.

El contexto en que llega la obra a Bogotá no podría ser más pertinente. La ONU busca 880 millones de dólares para su Plan de Respuesta Humanitaria 2026 en Haití, destinado a asistir a 4,2 millones de personas, pero al inicio de febrero el plan apenas había recibido el 4% de esa financiación. La República Dominicana, que comparte con Haití la isla La Española, ejecutó el 98% de las más de 251.000 deportaciones de ciudadanos haitianos registradas hasta mediados de diciembre de 2025, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lo que convierte la relación bilateral en uno de los asuntos más tensos y urgentes del Caribe.