Colombia

Petro advirtió de una “página oscura” para las elecciones presidenciales: lanzó su crítica a Thomas Greg and Sons

El mandatario llamó a una movilización el 1 de mayo tras lanzar su alerta de que el país debe prestar atención al modelo de contratación en procesos estratégicos como la identificación ciudadana y la logística electoral

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Ilustración en acuarela de Gustavo Petro, vestido de rojo y con gafas, examinando un tarjetón electoral con una lupa sobre una mesa de madera.
El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia en la que relacionó el contrato de pasaportes con el sistema de escrutinio electoral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente Gustavo Petro lanzó una nueva advertencia sobre el contrato de pasaportes y lo vinculó con el sistema de escrutinio electoral, al señalar posibles irregularidades que, según su lectura, podrían impactar la transparencia de los comicios presidenciales previstos para el 31 de mayo de 2026 (la primera vuelta).

Petro volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la concentración de funciones estratégicas en manos de un mismo grupo privado. Las dudas del jefe de Estado se concentran en la participación de los hermanos Gregorio, Camilo y Fernando Bautista, propietarios de Thomas Greg & Sons, dentro de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, responsable de la operación de la logística electoral en el país.

Petro insiste en que los datos de los colombianos no pueden estar en manos de privados

Para el jefe de Estado, la estructura contractual abre interrogantes sobre el manejo de información sensible de todos los colombianos en un escenario electoral, con el que se conocerá quién será el próximo presidente de Colombia.

El mandatario puso nuevamente en discusión la participación de Thomas Greg & Sons, responsable de la operación logística de las elecciones en Colombia - crédito Presidencia de la República de Colombia
El mandatario puso nuevamente en discusión la participación de Thomas Greg & Sons, responsable de la operación logística de las elecciones en Colombia - crédito Presidencia de la República de Colombia

En su cuenta en la red social X, el mandatario escribió una advertencia extensa en la que relacionó el contrato de pasaportes con el sistema electoral: “Vuelvo a repetirlo para que quede bien escrito en la mente de los colombianos y en la historia”.

Petro afirmó que una eventual anulación del contrato de pasaportes respondería a una negociación entre los hermanos Bautista, propietarios de Thomas Greg & Sons, y añadió que ese mismo grupo tendría influencia en el software de escrutinio electoral.

En su mensaje sostuvo que ese vínculo podría abrir la puerta a “algoritmos fraudulentos” y alertó sobre un impacto directo en la elección del 31 de mayo. El presidente también afirmó que la situación podría convertirse en “una página oscura” marcada por intereses económicos y acuerdos entre funcionarios y sectores políticos.

Gustavo Petro afirmó que el país debe prestar atención al modelo de contratación que involucra procesos estratégicos como la identificación ciudadana y la logística electoral - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro afirmó que el país debe prestar atención al modelo de contratación que involucra procesos estratégicos como la identificación ciudadana y la logística electoral - crédito @petrogustavo/X

En su post insistió en que la ciudadanía debe mantener vigilancia sobre el proceso electoral y llamó a la veeduría ciudadana a observar el desarrollo de los comicios de 2026.

Petro vinculó el debate con el contrato de pasaportes y señaló que la producción de documentos oficiales no puede quedar en manos de estructuras privadas que, según él, concentran funciones críticas del Estado. Mencionó además a la Casa de la Moneda de Portugal como parte del nuevo esquema de fabricación de pasaportes, al compararlo con el modelo anterior.

Tras emitir esta advertencia, el presidente hizo un llamado a la ciudadanía para que el 1 de mayo, Día del Trabajo, salga a respaldar sus reformas sociales y, según dijo, se impulse su incorporación a la Constitución mediante una Asamblea Nacional Constituyente, una propuesta que sigue generando debate dentro del escenario político nacional.

- crédito Andrea Puentes/Presidencia
Petro hizo un llamado a los colombianos para una movilización nacional para el prmero de mayo - crédito Andrea Puentes/Presidencia

¿Cuál es la función de Thomas Greg and Sons dentro de las elecciones?

La controversia se mantiene en un punto sensible de la administración de Petro y es que la Registraduría Nacional adjudicó en julio de 2025 un contrato superior a $2,1 billones a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026. Thomas Greg & Sons participa con el 85,2% dentro de esa alianza, lo que la ubica como actor principal en la operación logística del proceso electoral.

Ese contrato cubre la producción y distribución de material para cuatro jornadas electorales, además de la identificación biométrica de votantes y jurados, el envío de documentos a más de 180 países y la digitalización posterior de la información. La empresa no realiza el conteo de votos, pero interviene en etapas clave de la cadena logística.

Y es que es importante señalar que, contrario a la creencia común, Thomas Greg & Sons no realiza el conteo de votos, función que corresponde a los jurados de votación y a los sistemas de escrutinio definidos por la autoridad electoral.

La implementación del tarjetón único desde la Carta Política de 1991 consolidó el control y la igualdad electoral en Colombia - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
El papel de Thomas Greg and Sons se centra en la logística del proceso, incluyendo la impresión de tarjetones, formularios E-14 y demás elementos utilizados en las mesas de votación - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Su papel se concentra en la estructura operativa del proceso: el diseño, impresión y distribución del kit electoral, que incluye tarjetones, formularios E-14, actas y demás elementos de mesa; la verificación biométrica de votantes y jurados para evitar suplantaciones; la logística internacional para el envío de material electoral a consulados en cerca de 180 países; y la digitalización posterior de los documentos usados durante la jornada de votación.

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