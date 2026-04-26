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Colombia finalizó en el top 10 de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: alcanzó 89 medallas

Colombia cerró su participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud con una destacada cosecha de medallas, pero fuera del podio general

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El levantamiento de pesas, en los Juegos Suramericanos de la Juventud, cerró su participación en este deporte con tres oros, una plata y cinco bronces - crédito @mindeportecol/Instagram

Colombia cerró su participación en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 con una actuación sólida en términos de volumen de medallas, pero insuficiente para meterse en el podio general. La delegación nacional finalizó en la cuarta posición con un total de 89 medallas: 26 de oro, 19 de plata y 44 de bronce, en un evento que reunió a más de 2.000 atletas de 15 países y que sirvió como vitrina del talento juvenil del continente.

El balance deja sensaciones mixtas, por un lado, Colombia mantuvo protagonismo constante en múltiples disciplinas; por otro, quedó por detrás de potencias regionales que marcaron diferencia especialmente en la cosecha de oros, criterio principal para definir la clasificación general.

Se cerró el telón de los Juegos Suramericanos, con el título general del atletismo, que sumó una cifra histórica de nueve medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce - crédito @mindeportecol/Instagram
Se cerró el telón de los Juegos Suramericanos, con el título general del atletismo, que sumó una cifra histórica de nueve medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce - crédito @mindeportecol/Instagram

Tabla completa del medallero final

El dominio fue por parte de Brasil, que se quedó con el primer lugar con una amplia ventaja en preseas doradas. Venezuela y Argentina completaron el podio, mientras que Colombia se ubicó en la cuarta casilla, consolidándose dentro del grupo de países más competitivos del certamen.

Medallero final – Panamá 2026:

  1. Brasil: 58 oro / 51 plata / 48 bronce (157 total)
  2. Venezuela: 33 oro / 21 plata / 29 bronce (83 total)
  3. Argentina: 32 oro / 39 plata / 34 bronce (105 total)
  4. Colombia: 26 oro / 19 plata / 44 bronce (89 total)
  5. Chile: 18 oro / 15 plata / 27 bronce (60 total)
  6. Ecuador: 15 oro / 28 plata / 21 bronce (64 total)
  7. Perú: 13 oro / 15 plata / 19 bronce (47 total)
  8. Panamá: 6 oro / 6 plata / 17 bronce (29 total)
  9. Uruguay: 4 oro / 6 plata / 7 bronce (17 total)
  10. Paraguay: 3 oro / 1 plata / 3 bronce (7 total)
  11. Bolivia: 1 oro / 8 plata / 8 bronce (17 total)
  12. Surinam: 0 oro / 1 plata / 7 bronce (8 total)
  13. Curazao: 0 oro / 0 plata / 1 bronce (1 total)

Colombia, aunque sumó más medallas totales que algunos rivales directos, quedó relegada por la menor cantidad de oros frente a Venezuela y Argentina, lo que terminó marcando la diferencia en la tabla.

Romeo Chávez logró subirse al podio en dos ocasiones: obtuvo medalla de plata en la modalidad shortboard y bronce en SUP surf - crédito @romeito_chavez/Instagram
Romeo Chávez logró subirse al podio en dos ocasiones: obtuvo medalla de plata en la modalidad shortboard y bronce en SUP surf - crédito @romeito_chavez/Instagram

Un deportista destacado de Colombia

Dentro del rendimiento colombiano hubo varias figuras, pero uno de los nombres que sobresalió fue el de Romeo Chávez, quien brilló en el surf. El atleta logró subirse al podio en dos ocasiones: obtuvo medalla de plata en la modalidad shortboard y bronce en SUP surf, destacándose además por su capacidad de remontar desde el repechaje para meterse en finales.

Su desempeño refleja el crecimiento de disciplinas no tradicionales dentro del deporte colombiano, donde el país ya no solo compite en deportes históricos como el ciclismo o el levantamiento de pesas, sino que empieza a consolidarse en escenarios como el surf, la natación y el judo.

Además de Chávez, Colombia tuvo presencia constante en finales de varias disciplinas, incluyendo ciclismo de ruta, natación y deportes de combate, lo que explica el alto número de medallas totales conseguidas a lo largo del evento.

Jimena Mosquera, deportista de 14 años que ganó medalla de bronce para Colombia en los Juegos Suramericanos - crédito @mindeportecol/Instagram
Jimena Mosquera, deportista de 14 años que ganó medalla de bronce para Colombia en los Juegos Suramericanos - crédito @mindeportecol/Instagram

Lo que viene para la delegación colombiana

El cierre en Panamá deja una base importante para el futuro inmediato del deporte colombiano. Al tratarse de un evento juvenil (14 a 17 años), muchos de estos atletas pasan ahora a ser proyectados hacia ciclos olímpicos más exigentes, como los Juegos Panamericanos y eventualmente los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El principal reto será convertir el volumen de medallas en mayor cantidad de oros, un aspecto en el que Colombia quedó en deuda frente a sus rivales directos. Esto implica fortalecer procesos de alto rendimiento, mejorar la transición de categorías juveniles a mayores y mantener el apoyo institucional en disciplinas emergentes.

También se espera que varios de los talentos descubiertos en Panamá 2026 sean parte de selecciones nacionales en eventos continentales en los próximos años, consolidando así el relevo generacional.

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