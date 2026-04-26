Colombia

Jessica Canto debutó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá con su novela ‘Forjada por el fuego’, una defensa valiente de la resiliencia femenina

La autora panameña sorprendió en su primer FILBo con una historia inspirada en hechos reales, donde la búsqueda de justicia y la fuerza para reconstruirse ante la adversidad ocupan el centro del relato literario

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En la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026, la abogada y escritora Jessica Canto presentó su nueva novela, Forjada por el fuego.
En la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026, la abogada y escritora Jessica Canto presentó su nueva novela, Forjada por el fuego.

Frente a un público atento en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026, la abogada y escritora Jessica Canto compartió los ejes de su nueva novela, Forjada por el fuego.

El evento marcó el debut en la FILBo de la autora panameña, quien abordó temas como la resiliencia femenina, la búsqueda de justicia y el peso de los juicios sociales. Según reveló la autora, la obra se inspira en hechos reales y plantea interrogantes sobre los límites del poder, la dignidad y la capacidad de reconstrucción ante la adversidad.

Forjada por el fuego relata el recorrido de una mujer que, tras una juventud marcada por la ingenuidad y una vida laboral como azafata, enfrenta un proceso judicial que termina con su encarcelamiento. Sin pruebas y sin justicia, la protagonista atraviesa el encierro y el aislamiento, confrontando los códigos ocultos de los poderes fácticos y el costo humano de desafiar un sistema que la condena sin escucharla.

Forjada por el fuego relata el recorrido de una mujer que, tras una juventud marcada por la ingenuidad y una vida laboral como azafata, enfrenta un proceso judicial que termina con su encarcelamiento.
Forjada por el fuego relata el recorrido de una mujer que, tras una juventud marcada por la ingenuidad y una vida laboral como azafata, enfrenta un proceso judicial que termina con su encarcelamiento.

La narración, de acuerdo con lo expuesto en la FILBo, se construye a partir de una entrevista entre la protagonista y una periodista, que decide registrar su testimonio, convencida de que la entrevistada oculta un secreto profundo.

Durante su presentación, Jessica Canto subrayó que el libro se concibe como “un testimonio íntimo y profundamente humano sobre lo que significa atravesar la pérdida y el juicio social”. La autora enfatizó la importancia de la verdad como motor de transformación, destacando que “la fuerza no está en aparentar que todo está bien, sino en tener el valor de reconstruirse cuando todo parece derrumbarse”.

Nacida en Panamá, Jessica Canto desarrolló su vida en un entorno familiar donde la fe y la perseverancia guiaron su formación. Completó estudios en el Colegio María Inmaculada y en el Colegio Nuestra Señora de Bethlem, ambos de tradición católica. Se graduó como licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, y obtuvo una maestría y un posgrado en Docencia Superior.

Nacida en Panamá, Jessica Canto desarrolló su vida en un entorno familiar donde la fe y la perseverancia guiaron su formación.
Nacida en Panamá, Jessica Canto desarrolló su vida en un entorno familiar donde la fe y la perseverancia guiaron su formación.

Su carrera profesional se ha centrado en el Derecho Penal, con participación en casos de alto impacto nacional e internacional, entre ellos gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.

Durante la FILBo, la autora relató cómo su experiencia en el ámbito jurídico se refleja en la estructura narrativa del libro. La novela describe la metamorfosis de una azafata ingenua en una abogada implacable, motivada por el deseo de proteger a quienes enfrentan condenas dictadas por un sistema judicial que, según la autora, muestra signos de corrupción y arbitrariedad. “Es una historia apasionante, llena de suspenso, traición y dolor, que revela cómo la injusticia la transformó”, explicó Canto.

Remarcó la abogada que Forjada por el fuego no solo narra hechos externos, sino que profundiza en el proceso interior de la protagonista. A través de regresiones y recuerdos, la mujer reconstruye su vida y expone los mecanismos sociales que la reducen a una etiqueta, un cargo o una percepción superficial. Este enfoque permite al lector conectar con la vulnerabilidad como puente hacia la autenticidad y la reconstrucción personal.

Remarcó la abogada que 'Forjada por el fuego' no solo narra hechos externos, sino que profundiza en el proceso interior de la protagonista.
Remarcó la abogada que 'Forjada por el fuego' no solo narra hechos externos, sino que profundiza en el proceso interior de la protagonista.

La autora abordó el impacto del juicio social sobre las figuras públicas o quienes ejercen liderazgo. En sus palabras, la novela plantea una pregunta clave: “¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por lo que representa, sin detenernos a conocer su corazón?”. Para Jessica Canto, el objetivo es humanizar a quienes se encuentran bajo el escrutinio público y recordar que detrás de cada figura visible hay una historia íntima y compleja.

Otro de los puntos destacados de la novela, explica la autora, es la relación entre la fuerza femenina y la autenticidad. Canto explicó que la protagonista de la novela no intenta proyectar una imagen de perfección, sino que enfrenta el dolor, la fe, la maternidad y el compromiso con el deber desde la sinceridad. “El liderazgo más desafiante no siempre es el público, sino el interior”, asegura.

La autora compartió que la maternidad representó un punto de inflexión en su vida, dotándola de fortaleza para avanzar con certeza y propósito. Su filosofía sostiene que el éxito trasciende los logros profesionales y radica en vivir con paz, humildad y amor. En la novela, este pensamiento se traduce en una tesis central: la mujer moderna no necesita endurecerse para sobrevivir en entornos hostiles, sino reconocerse a sí misma para renacer. El fuego, lejos de destruir, se convierte en un agente de purificación y revelación del propósito vital.

La autora reiteró que su libro busca derribar estigmas y promover la empatía, reivindicando la voz de quienes han sido definidos por juicios externos.
La autora reiteró que su libro busca derribar estigmas y promover la empatía, reivindicando la voz de quienes han sido definidos por juicios externos.

La narrativa de Forjada por el fuego ha sido calificada como honesta y cinematográfica, con escenas que exploran la fe y la humanidad. La obra invita a mirar de frente los momentos de crisis como oportunidades de transformación y renacimiento personal. “Tocar fondo no es el final del camino, sino el inicio de una versión más consciente, más libre y más fuerte de una mujer”, afirmó Jessica Canto.

La autora reiteró que su libro busca derribar estigmas y promover la empatía, reivindicando la voz de quienes han sido definidos por juicios externos. La obra se perfila como un manifiesto sobre el amor propio y la valentía, dirigido a quienes han enfrentado la incomprensión y el señalamiento social. Con esta propuesta, Jessica Canto consolida su presencia en el panorama literario regional y suma un nuevo capítulo a la discusión sobre justicia, resiliencia y dignidad en tiempos de incertidumbre.

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