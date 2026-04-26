Invima advirtió graves consecuencias por el uso de un reconocido producto capilar: es ilegal

La venta de productos sin registro sanitario representa un riesgo para la salud pública - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto Nutrigen fórmula capilar jarabe en la ciudad de Manizales, tras recibir una denuncia formal sobre su venta y promoción como tratamiento para el cabello que es administrado de forma oral.

La entidad advirtió que este producto carece de registro sanitario, condición obligatoria para cualquier medicamento o suplemento en Colombia, por lo que su distribución representa un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

De acuerdo con la Alerta Sanitaria No. 100-2026, citada por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, este producto infringe el Decreto 677 de 1995, que regula la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos en el país.

Del mismo modo, la autoridad explicó que los productos sin registro sanitario no han sido evaluados bajo los parámetros oficiales y, por tanto, no ofrecen garantías de seguridad, eficacia ni permiten verificar su contenido real, fabricación o almacenamiento.

Según el Invima, la comercialización de este jarabe se considera un acto fraudulento y su uso podría generar complicaciones, ya que no se cuenta con información sobre sus componentes ni sobre las condiciones en que ha sido producido.

Este jarabe es vendido en Manizales, donde las autoridades piden a la comunidad tener - crédito Invima / Sitio web oficial

El comunicado oficial reiteró que los productos fraudulentos suelen anunciar propiedades no autorizadas, generando expectativas falsas respecto a composición, calidad y beneficios para la salud. Además, se sabe que este tipo de artículos ilegales circulan a través de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp, lo que dificulta su control y facilita la exposición de la población a potenciales daños.

Por esta razón, las autoridades hicieron un llamado a toda la comunidad para que eviten la compra y uso de Nutrigen fórmula capilar jarabe y cualquier otro producto que no tenga registro sanitario vigente. Además, el Invima recomienda verificar la autenticidad de cualquier producto a través de la consulta en su portal oficial, antes de cualquier adquisición o consumo.

¿Qué hacer si compró el producto o sabe dónde lo venden?

La entidad solicita además que quienes estén consumiendo el producto cesen de inmediato su uso y, en caso de haber experimentado eventos adversos, los reporten a través del enlace facilitado por la Organización Mundial de la Salud https://vigiflow-eforms.who-umc.org/co/medicamentos o mediante el correo electrónico invimafv@invima.gov.co en el que pueden reportar cualquier situación irregular con suplementos similares.

Invima insta a verificar registros sanitarios antes de adquirir suplementos - crédito Colprensa

Ante la gravedad del hallazgo, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos explicó a la ciudadanía que las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales se encargarán de llevar a cabo operativos de inspección, vigilancia y control en establecimientos donde podría estarse comercializando este jarabe fraudulento.

Incluso, pidió a los trabajadores que se encarguen de gestionar la destrucción del producto en caso de detectarlo y de reportar cualquier hallazgo ante el Invima.

Por otro lado, se hizo un llamado a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y a los profesionales médicos, reiterando que deben instruir a sus pacientes sobre los riesgos, suspender el uso de productos bajo sospecha y notificar al Instituto cualquier caso detectado, junto con los datos de adquisición de los productos proporcionados por los pacientes.

Los productores pueden llegar a comercializar el producto en diferentes presentaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que la alerta también fue destinada a distribuidores y comercios, que deben abstenerse de comercializar productos sin registro sanitario es obligatorio, pues se enfrentan a la aplicación de medidas sanitarias de seguridad si infringen la norma.

La Red Nacional de Farmacovigilancia del país ha recibido la instrucción de buscar activamente posibles reacciones adversas asociadas al consumo de este tipo de productos, con el fin de fortalecer la detección e inmediata notificación al Invima.

Así, la entidad busca proteger la salud pública, alertando sobre los peligros de consumir medicamentos o suplementos no autorizados en Colombia y movilizando a todas las autoridades y agentes del sistema sanitario para controlar la circulación de este producto y sus posibles riesgos.