Colombia

El fuerte llamado de la Procuraduría a las autoridades públicas tras atentados terroristas en Cauca y Valle: “Persecución y castigo”

El pronunciamiento del ente de control ordena a funcionarios de todos los niveles cumplir con su deber constitucional y proteger a comunidades impactadas por la escalada de violencia en el suroccidente del país

Guardar
La Procuraduría General de la Nación exige acciones inmediatas ante la ola de atentados en Cauca y Valle del Cauca - crédito Composición fotográfica: Colprensa; X
La Procuraduría General de la Nación exige acciones inmediatas ante la ola de atentados en Cauca y Valle del Cauca - crédito Composición fotográfica: Colprensa; X

Una serie de atentados en el Cauca y Valle del Cauca, que dejó al menos 20 muertos y más de 45 heridos, llevó a la Procuraduría General de la Nación a emitir un fuerte llamado a las autoridades públicas para que ejecuten acciones inmediatas de persecución y garanticen la no repetición de hechos violentos.

El pronunciamiento, realizado por el jefe del ente de control, Gregorio Eljach, elevó la presión sobre las instituciones estatales y reavivó el debate sobre la capacidad del Estado para proteger a la población en regiones estratégicas del suroccidente colombiano.

Pronunciamiento institucional: exigencia de acciones y recordatorio constitucional

La Procuraduría General de la Nación expresó su “más enérgica condena y rechazo” a las acciones terroristas perpetradas, instando a las autoridades a desplegar medidas contundentes de persecución y castigo, así como a implementar acciones de protección que eviten la repetición de estos hechos.

El Procurador Gregorio Eljach remarca la obligación constitucional de las autoridades de proteger la vida y derechos de los colombianos - crédito Procuraduría
El Procurador Gregorio Eljach remarca la obligación constitucional de las autoridades de proteger la vida y derechos de los colombianos - crédito Procuraduría

En el comunicado oficial, Gregorio Eljach recordó que las autoridades tienen la obligación constitucional de proteger la vida, la honra, los bienes, las creencias y los derechos de todas las personas residentes en Colombia.

El ente de control enfatizó que la salvaguarda de la vida y el funcionamiento efectivo de las instituciones constituyen deberes nucleares de la función pública, lo que implica una responsabilidad directa de cada autoridad en la gestión de la seguridad y el orden público.

Esta postura refuerza la necesidad de una respuesta que combine acciones operativas y fortalecimiento institucional, con el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar condiciones de estabilidad en las zonas afectadas.

La Procuraduría anuncia órdenes y medidas preventivas para evitar nuevos atentados e iniciar investigaciones disciplinarias si hay omisión oficial - crédito @PGN_COL / X
La Procuraduría anuncia órdenes y medidas preventivas para evitar nuevos atentados e iniciar investigaciones disciplinarias si hay omisión oficial - crédito @PGN_COL / X

El comunicado incluyó una invitación a los concejales, diputados y congresistas para que activen sus funciones de control político, señalando que esta herramienta resulta fundamental para exigir respuestas inmediatas y dar seguimiento a las acciones del Ejecutivo en medio de la crisis de seguridad.

Supervisión, medidas preventivas y posibles investigaciones disciplinarias

En el mismo pronunciamiento, la Procuraduría informó que ya se impartieron órdenes y medidas institucionales orientadas tanto a la prevención de nuevos atentados como a la determinación de responsabilidades entre las autoridades públicas. El organismo advirtió que todas las denuncias serán revisadas y que cualquier falla u omisión podrá derivar en investigaciones disciplinarias.

Este seguimiento introduce un componente adicional de control sobre la gestión de la seguridad, vinculando la actuación de los funcionarios con eventuales consecuencias administrativas.

La serie de ataques en el suroccidente colombiano ha dejado al menos 20 muertos y más de 45 heridos, aumentando la alarma nacional - crédito Europa Press
La serie de ataques en el suroccidente colombiano ha dejado al menos 20 muertos y más de 45 heridos, aumentando la alarma nacional - crédito Europa Press

El procurador extendió su solidaridad a las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas, al tiempo que solicitó la colaboración irrestricta de la población con las autoridades para avanzar en la investigación de los hechos violentos y la recuperación de condiciones de seguridad.

Ola de violencia en el Cauca: contexto y magnitud de los atentados

Las recientes acciones violentas, atribuidas por las Fuerzas Militares de Colombia a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, incluyeron ataques con artefactos explosivos en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en el departamento del Cauca.

Al menos 15 vehículos resultaron afectados en el hecho principal, que según el reporte inicial de la Gobernación dejó 7 civiles muertos y más de 20 heridos. El número de fallecidos aumentó posteriormente a 20, con 48 heridos, incluyendo cinco menores de edad.

Las Fuerzas Militares atribuyen los atentados a disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco y registran 26 acciones terroristas recientes - crédito Reuters
Las Fuerzas Militares atribuyen los atentados a disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco y registran 26 acciones terroristas recientes - crédito Reuters

Horas previas al comunicado, se registraron 26 acciones terroristas en Cauca y Valle del Cauca, impactando a municipios como El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda. Las autoridades declararon tres días de duelo y describieron la situación como una tragedia de alto impacto social. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, afirmó: “No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos”.

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, atribuyó la escalada de violencia a la presión sostenida del Gobierno sobre los grupos armados ilegales y aseguró que los responsables buscan generar impacto mediático ante su debilitamiento operativo.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó a los autores de los ataques como “terroristas, fascistas y narcotraficantes” y pidió la máxima persecución internacional contra el grupo liderado por “Iván Mordisco”.

Temas Relacionados

Procuraduría General de la NaciónViolencia en Cauca y Valle del CaucaGrupos Ilegalesatentados terroristasColombia-Noticias

Más Noticias

Estas son las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia para escuchar hoy

El K-pop nació formalmente tras el debut del famoso grupo Seo Taiji and Boys en el año 1992, que incorporaron a su música estilos como rap, hip-hop, rock, jazz, la electrónica y tecno

Estas son las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia para escuchar hoy

Nelson Ramos crítica al arbitraje colombiano por el gol del DIM ante Fortaleza: “Hoy con VAR cometen más errores que antes”

La polémica victoria de Medellín ante Fortaleza sigue dando de qué hablar. Nelson Ramos cuestionó el arbitraje y aseguró que, pese al VAR, hoy se cometen más errores que antes

Nelson Ramos crítica al arbitraje colombiano por el gol del DIM ante Fortaleza: “Hoy con VAR cometen más errores que antes”

Petro advirtió de una “página oscura” para las elecciones presidenciales: lanzó su crítica a Thomas Greg and Sons

El mandatario llamó a una movilización el 1 de mayo tras lanzar su alerta de que el país debe prestar atención al modelo de contratación en procesos estratégicos como la identificación ciudadana y la logística electoral

Petro advirtió de una “página oscura” para las elecciones presidenciales: lanzó su crítica a Thomas Greg and Sons

Invima advirtió graves consecuencias por el uso de un reconocido producto capilar: es ilegal

La mercancía que se comercializa en la región cafetera por varios establecimientos carece de registro sanitario y no garantiza seguridad ni eficacia, por lo que se recomienda suspender su uso y reportar reacciones adversas a las autoridades

Invima advirtió graves consecuencias por el uso de un reconocido producto capilar: es ilegal

Abelardo de la Espriella pidió “serenidad, mesura y respeto” entre su campaña y la de Paloma Valencia: “Ya nos encontraremos el 1 de junio”

A 35 días de la primera vuelta presidencial, el aspirante presidencial instó en un mensaje público a detener los ataques entre su campaña y la de su contendora, tras una serie de confrontaciones y señalamientos que involucraron a figuras como el expresidente Álvaro Uribe

Abelardo de la Espriella pidió “serenidad, mesura y respeto” entre su campaña y la de Paloma Valencia: “Ya nos encontraremos el 1 de junio”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Tafur y Esteban Santos celebran su luna de miel en exótico destino tras año y medio de casados

Gabriela Tafur y Esteban Santos celebran su luna de miel en exótico destino tras año y medio de casados

Foo Fighters, Superlitio, Karol G, Fonseca, Draco Rosa y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Karol G se quiebra durante las honras fúnebres de su tía Teresa, una figura cercana a la vida y carrera musical de la artista

Shakira convierte Copacabana en el gran altar de la mujer latina con su próximo concierto gratuito

Esposo de Beba habría cerrado su cuenta de Instagram por mal comportamiento de la deportista en ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Colombia finalizó en el top 10 de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: alcanzó 89 medallas

Colombia finalizó en el top 10 de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: alcanzó 89 medallas

Colombia debutó en el Sudamericano femenino Sub-17: empató ante Argentina con este gol

Histórica actuación de Colombia en el Grand Prix en Rabat: esta fue la cantidad de medallas que acumuló

Exjugadores de la selección Colombia analizan tres posiciones claves de la Tricolor previo al Mundial 2026: este es el portero llamado a ser titular

Carlos Sánchez pide blindar a las figuras de la selección Colombia: “Si Luis Díaz fuera de otra nacionalidad, Balón de Oro, ya”