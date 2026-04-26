El fuerte llamado de la Procuraduría a las autoridades públicas tras atentados terroristas en Cauca y Valle: “Persecución y castigo”

La Procuraduría General de la Nación exige acciones inmediatas ante la ola de atentados en Cauca y Valle del Cauca - crédito Composición fotográfica: Colprensa; X

Una serie de atentados en el Cauca y Valle del Cauca, que dejó al menos 20 muertos y más de 45 heridos, llevó a la Procuraduría General de la Nación a emitir un fuerte llamado a las autoridades públicas para que ejecuten acciones inmediatas de persecución y garanticen la no repetición de hechos violentos.

El pronunciamiento, realizado por el jefe del ente de control, Gregorio Eljach, elevó la presión sobre las instituciones estatales y reavivó el debate sobre la capacidad del Estado para proteger a la población en regiones estratégicas del suroccidente colombiano.

Pronunciamiento institucional: exigencia de acciones y recordatorio constitucional

La Procuraduría General de la Nación expresó su “más enérgica condena y rechazo” a las acciones terroristas perpetradas, instando a las autoridades a desplegar medidas contundentes de persecución y castigo, así como a implementar acciones de protección que eviten la repetición de estos hechos.

El Procurador Gregorio Eljach remarca la obligación constitucional de las autoridades de proteger la vida y derechos de los colombianos - crédito Procuraduría

En el comunicado oficial, Gregorio Eljach recordó que las autoridades tienen la obligación constitucional de proteger la vida, la honra, los bienes, las creencias y los derechos de todas las personas residentes en Colombia.

El ente de control enfatizó que la salvaguarda de la vida y el funcionamiento efectivo de las instituciones constituyen deberes nucleares de la función pública, lo que implica una responsabilidad directa de cada autoridad en la gestión de la seguridad y el orden público.

Esta postura refuerza la necesidad de una respuesta que combine acciones operativas y fortalecimiento institucional, con el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar condiciones de estabilidad en las zonas afectadas.

La Procuraduría anuncia órdenes y medidas preventivas para evitar nuevos atentados e iniciar investigaciones disciplinarias si hay omisión oficial - crédito @PGN_COL / X

El comunicado incluyó una invitación a los concejales, diputados y congresistas para que activen sus funciones de control político, señalando que esta herramienta resulta fundamental para exigir respuestas inmediatas y dar seguimiento a las acciones del Ejecutivo en medio de la crisis de seguridad.

Supervisión, medidas preventivas y posibles investigaciones disciplinarias

En el mismo pronunciamiento, la Procuraduría informó que ya se impartieron órdenes y medidas institucionales orientadas tanto a la prevención de nuevos atentados como a la determinación de responsabilidades entre las autoridades públicas. El organismo advirtió que todas las denuncias serán revisadas y que cualquier falla u omisión podrá derivar en investigaciones disciplinarias.

Este seguimiento introduce un componente adicional de control sobre la gestión de la seguridad, vinculando la actuación de los funcionarios con eventuales consecuencias administrativas.

La serie de ataques en el suroccidente colombiano ha dejado al menos 20 muertos y más de 45 heridos, aumentando la alarma nacional - crédito Europa Press

El procurador extendió su solidaridad a las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas, al tiempo que solicitó la colaboración irrestricta de la población con las autoridades para avanzar en la investigación de los hechos violentos y la recuperación de condiciones de seguridad.

Ola de violencia en el Cauca: contexto y magnitud de los atentados

Las recientes acciones violentas, atribuidas por las Fuerzas Militares de Colombia a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, incluyeron ataques con artefactos explosivos en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en el departamento del Cauca.

Al menos 15 vehículos resultaron afectados en el hecho principal, que según el reporte inicial de la Gobernación dejó 7 civiles muertos y más de 20 heridos. El número de fallecidos aumentó posteriormente a 20, con 48 heridos, incluyendo cinco menores de edad.

Las Fuerzas Militares atribuyen los atentados a disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco y registran 26 acciones terroristas recientes - crédito Reuters

Horas previas al comunicado, se registraron 26 acciones terroristas en Cauca y Valle del Cauca, impactando a municipios como El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda. Las autoridades declararon tres días de duelo y describieron la situación como una tragedia de alto impacto social. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, afirmó: “No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos”.

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, atribuyó la escalada de violencia a la presión sostenida del Gobierno sobre los grupos armados ilegales y aseguró que los responsables buscan generar impacto mediático ante su debilitamiento operativo.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó a los autores de los ataques como “terroristas, fascistas y narcotraficantes” y pidió la máxima persecución internacional contra el grupo liderado por “Iván Mordisco”.