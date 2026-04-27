Iván Cepeda se impone ante Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia en las elecciones presidenciales, según encuesta Invamer

Iván Cepeda tiene la mayor intención de voto en comparación con Abelardo de la Espriella y Palloma Valencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A medida que se acercan las elecciones presidenciales en Colombia, la última encuesta de Invamer, realizada para Caracol Noticias y Blu Radio entre el 15 y el 24 de abril de 2026, revela que Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia encabezan la intención de voto de los colombianos. El estudio cuantificó las preferencias sobre una base de 2.741 personas que manifestaron disposición a participar en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026.

De acuerdo con los resultados presentados, Iván Cepeda alcanza un 43,1% de la preferencia en la intención de voto, consolidándose como el candidato con mayor apoyo entre los consultados. En segundo lugar se posiciona Abelardo de la Espriella con 22,5%, mientras que Paloma Valencia registra un 11,8%. Más atrás figuran Claudia López (9,8%) y Sergio Fajardo (9,2%).

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